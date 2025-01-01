- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndObj
- CWndContainer
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
创建控制面板和对话框的类
这章节包含操作创建控制面板类的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。
在创建 MQL5 的控制面板程序 (脚本, 智能交易) 时, 使用这些类, 将节省大量时间。
MQL5 标准库 (就控制面板而言) 位于终端工作目录的 MQL5\Include\Controls 文件夹。
在以下文章中找到使用类的示例：
- 如何创建任何复杂等级的图形面板
- 改善面板：添加透明度、更改背景色和承自CAppDialog/CWndClient
- 立即向指标或EA交易添加控制面板
- 在MQL5中创建您自己的图形面板
- 在MQL5中创建用于交易的活动控制面板
在 MQL5\Expert\Examples\Controls 文件夹里, 可找到描绘这些类是如何工作的智能交易例程。
|
基准类
|
描述
|
所有控件的基准类
|
控件和对话框基准类
|
复合控件基准类 (含依赖控件)
|
简单控件Simple controls
|
描述
|
控件, 基于 "文本标签" 图形对象
|
控件, 基于 "位图标签" 图形对象
|
控件, 基于 "按钮" 图形对象
|
控件, 基于 "编辑域" 图形对象
|
控件, 基于 "长方形标签"
|
控件, 基于 "位图标签"
|
复合控件
|
描述
|
滚动条基准类
|
垂直滚动条
|
水平滚动条
|
客户区域滚动条基准类
|
列表视野
|
下拉框
|
勾选框
|
勾选组
|
单选框
|
单选组
|
旋转编辑框
|
对话框
|
应用对话框