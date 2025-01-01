文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框 

创建控制面板和对话框的类

这章节包含操作创建控制面板类的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。

在创建 MQL5 的控制面板程序 (脚本, 智能交易) 时, 使用这些类, 将节省大量时间。

MQL5 标准库 (就控制面板而言) 位于终端工作目录的 MQL5\Include\Controls 文件夹。

在以下文章中找到使用类的示例：

在 MQL5\Expert\Examples\Controls 文件夹里, 可找到描绘这些类是如何工作的智能交易例程。

辅助结构

描述

CRect

长方形区域结构

CDateTime

操作日期和时间的结构

基准类

描述

CWnd

所有控件的基准类

CWndObj

控件和对话框基准类

CWndContainer

复合控件基准类 (含依赖控件)

简单控件Simple controls

描述

CLabel

控件, 基于 "文本标签" 图形对象

CBmpButton

控件, 基于 "位图标签" 图形对象

CButton

控件, 基于 "按钮" 图形对象

CEdit

控件, 基于 "编辑域" 图形对象

CPanel

控件, 基于 "长方形标签"

CPicture

控件, 基于 "位图标签"

复合控件

描述

CScroll

滚动条基准类

CScrollV

垂直滚动条

CScrollH

水平滚动条

CWndClient

客户区域滚动条基准类

CListView

列表视野

CComboBox

下拉框

CCheckBox

勾选框

CCheckGroup

勾选组

CRadioButton

单选框

CRadioGroup

单选组

CSpinEdit

旋转编辑框

CDialog

对话框

CAppDialog

应用对话框