创建控制面板和对话框的类

这章节包含操作创建控制面板类的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。

在创建 MQL5 的控制面板程序 (脚本, 智能交易) 时, 使用这些类, 将节省大量时间。

MQL5 标准库 (就控制面板而言) 位于终端工作目录的 MQL5\Include\Controls 文件夹。

在以下文章中找到使用类的示例：

在 MQL5\Expert\Examples\Controls 文件夹里, 可找到描绘这些类是如何工作的智能交易例程。

辅助结构 描述 CRect 长方形区域结构 CDateTime 操作日期和时间的结构

基准类 描述 CWnd 所有控件的基准类 CWndObj 控件和对话框基准类 CWndContainer 复合控件基准类 (含依赖控件)

简单控件Simple controls 描述 CLabel 控件, 基于 "文本标签" 图形对象 CBmpButton 控件, 基于 "位图标签" 图形对象 CButton 控件, 基于 "按钮" 图形对象 CEdit 控件, 基于 "编辑域" 图形对象 CPanel 控件, 基于 "长方形标签" CPicture 控件, 基于 "位图标签"