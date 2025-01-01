- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileSelectDialog
创建一个文件或文件夹打开/创建对话框。
int FileSelectDialog(
参数
caption
[in] 对话框窗口标题。
initial_dir
[in] 相对于MQL5\Files的初始目录名，其内容将显示在对话框中。如果该值为NULL，对话框中显示MQL5\Files。
filter
[in] 将要显示在所选对话框窗口的文件的扩展过滤器。其他格式的文件被隐藏。
flags
[in] 定义对话框窗口模式的标识组合。标识定义如下：
FSD_WRITE_FILE – 打开文件对话框；
FSD_SELECT_FOLDER – 只允许选择文件夹；
FSD_ALLOW_MULTISELECT – 允许选择多个文件；
FSD_FILE_MUST_EXIST – 所选文件应该存在；
FSD_COMMON_FOLDER – 文件位于所以客户端的常规文件夹\Terminal\Common\Files。
filenames[]
[out] 所选文件/文件夹的名称所在的字符串数组。
default_filename
[in] 默认文件/文件夹名称。如果已指定，则在测试时自动将名称添加到打开的对话框中，并返回到filenames[]数组。
返回值
如果成功完成，该函数将返回文件名称可在filenames[]中获得的所选文件的数量。如果用户在不选择文件的情况下关闭对话框，则函数返回0。如果执行不成功，则返回值小于0。使用GetLastError()可以获得错误代码。
注意
出于安全考虑，在MQL5语言中严格管控文件的处理。通过MQL5语言在文件操作中使用的文件不能位于文件沙箱之外（即MQL5\Files目录外）。
在客户端的MQL5\Files（或在测试情况下的testing_agent_directory\MQL5\Files）目录中搜索initial_dir名称。如果在标识中设置了FSD_COMMON_FOLDER，则对初始目录的搜索在所有客户端的常规文件夹中执行\Terminal\Common\Files。
过滤器参数表示有效的文件，应该在"<description 1>|<extension 1>|<description 2>|<extension 2>..."格式中设置，例如， “文本文件(*.txt)|*.txt|所有文件 (*.*)|*.*”。选择的第一个扩展“文本文件(*.txt)|*.txt”作为默认文件类型。
如果过滤器=NULL，则对话框窗口中所选文件的掩码为“所有文件(*.*)|*.*|”
如果设置了default_filename参数，则调用FileSelectDialog()返回1，而在非可视化测试期间default_filename值本身会复制到filenames[]数组中。
该函数不可用于自定义指标，因为FileSelectDialog()调用在等待用户响应时，会一直暂停执行线程。由于每个交易品种的所有指标都在一个线程中执行，因此暂停会造成无法操作该交易品种的所有时间周期的所有图表。
例如：
//+------------------------------------------------------------------+
另见
FileOpen、FileIsExist、 FileDelete、FileMove、 FolderCreate、FolderDelete、 FolderClean、 文件开始标签