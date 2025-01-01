其他运算

指数 ( [] )

在数组第一元素的位置，表达式值为i的系列数变量值。

示例：

array[i] = 3; // 数组的3的计算值到第i个元素。

只有整数能够成为数组指数。四维以下的数组是禁止的。每组的检测是从0到测量大小-1。 特定情况下，对于维数组由50 个元素组成，参照的第一个数组将为[0]，这样最后一个数组将是[49]。

访问超出数组，正在执行的子系统生成危险错误，程序停止。

调用x1, x2 ,..., xn自变数函数

每一个自变数可以显示一个常数，一个变量和相应类型表达式。自变数的通过必须根据通道命令。

用此函数返回表达式值。如果返回的表达式值为空，一些函数不能进行中转。注意表达式按照这个顺序执行expressions x1,..., xn 。

示例：

int length=1000000;

string a="a",b="b",c;

//---

int start=GetTickCount(),stop;

long i;

for(i=0;i<length;i++)

{

c=a+b;

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'c = a + b' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);

逗号操作符 ( , )

从左到右的表达式用逗号分开。所有表达式的计算是从左至右的。结果类型和值相互吻合，说明表达式是正确的。参量列表可以作为范例被通过（参阅上文）。

示例：

for(i=0,j=99; i<100; i++,j--) Print(数组[i][j]);

对于直接访问结构和类的公共成员 时，使用点操作符。语法：

Variable_name_of_structure_type.Member_name

示例：

struct SessionTime

{

string sessionName;

int startHour;

int startMinutes;

int endHour;

int endMinutes;

} st;

st.sessionName="Asian";

st.startHour=0;

st.startMinutes=0;

st.endHour=9;

st.endMinutes=0;

mql5中每个函数都有其执行范围。例如，Print()系统函数可以在全局范围使用。Imported函数导入时使用。classes函数用在类的范围。范围解析操作语法如下：

[Scope_name]::Function_name(parameters)

如果没有范围名，就属于全局范围函数。如果没有范围解析操作，可以在最近范围内找到函数。如果本地范围没有函数n，需要全局搜寻函数。

范围解析操作也用在 确定函数-类成员。

type Class_name::Function_name(parameters_description)

{

// 函数主体

}

在一个程序使用不同执行上下文的几个同名函数可能会引起歧义。无明确范围规范的函数调用的优先顺序如下：

类方法。如果在类中设置了无指定名称的函数，那么移到下一级别。 MQL5 函数。如果语言没有这种函数，那么移到下一级别。 用户定义全局函数。如果没有找到有指定名称的函数，那么移到下一级别。 导入函数。如果没有发现有指定名称的函数，那么编译器返回一个错误。

若要避免函数调用歧义，就要使用范围解析操作，始终明确指定函数范围。

示例：

#property script_show_inputs

#import "kernel32.dll"

int GetLastError(void);

#import



class CCheckContext

{

int m_id;

public:

CCheckContext() { m_id=1234; }

protected:

int GetLastError() { return(m_id); }

};

class CCheckContext2 : public CCheckContext

{

int m_id2;

public:

CCheckContext2() { m_id2=5678; }

void Print();

protected:

int GetLastError() { return(m_id2); }

};

void CCheckContext2::Print()

{

::Print("Terminal GetLastError",::GetLastError());

::Print("kernel32 GetLastError",kernel32::GetLastError());

::Print("parent GetLastError",CCheckContext::GetLastError());

::Print("our GetLastError",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

CCheckContext2 test;

test.Print();

}

//+------------------------------------------------------------------+

使用sizeof运算，标识符或者类型大小可以确定。 sizeof 运算有以下格式：

示例：

sizeof(expression)

任何标识符，或者类型名都在括号中，可用作表达式。注意空类型名不可以使用，标识符不属于二进制，也不是函数名。

如果表达式为静态数组名（例如给出第一尺寸），那么结果就是整个数组大小（例如类型长度产品）。如果表达式是动态数组名（没有确定第一尺寸），结果就是动态数组对象大小。

当sizeof用在结构或者类型名时，或者结构或者类型标识符时，结果就是结构或者类的真实大小。

示例：

struct myStruct

{

char h;

int b;

double f;

} str;

Print("sizeof(str) = ",sizeof(str));

Print("sizeof(myStruct) = ",sizeof(myStruct));

在编辑步骤计算大小。

另见

优先规则