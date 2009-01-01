程序运行
每个脚本、服务和EA交易都运行在一个单独的线程中。在一个交易品种上计算的所有指标，即使它们附加在不同的图表上，也在同一线程中工作。因此，一个交易品种的所有指标共享一个线程的资源。
与交易品种相关的所有其他操作，例如处理订单号和历史记录同步，也会与指标一起始终在同样的线程中执行。这意味着如果一个指标执行一个无限操作，那么与其交易品种相关的所有其他事件将不会执行。
当运行EA交易时，请确保它有真实的交易环境 和能够访问 所需交易品种的历史记录和周期，并同步程序端和服务器之间的数据。对于所有这些程序，程序端提供了不高于5秒的启动延迟，在这之后，EA交易将和可用的数据一起启动。因此，如果没有连接服务器，这可能导致EA交易的启动延迟。
以下表格包含MQL5程序的简要概述：
|
程序
|
运行
|
注意
|
服务
|
一个单独的线程，服务的线程数量等于服务的数量
|
循环服务不能中断其他程序的运行
|
脚本
|
单独线程，脚本的线程数量等于脚本数
|
循环脚本不能破坏其他程序的运行
|
EA交易
|
单独线程，EA交易的线程数量等于EA交易的数量。
|
循环EA交易不能破坏其他程序的运行
|
指标
|
适用于一个交易品种上的所有指标的一个线程。线程的数量等于指标交易品种的数量
|
一个指标中的无限循环将停止该交易品种上的所有其他指标
程序附属于图表之后，上传客户端内存并进行全局变量初始化，如果分类中的某些全局变量有构造函数，在全局变量 初始化时调用构造函数。
在程序等待客户端事件之后，每个MQL5程序应该至少有一个事件处理器，否则就不会执行下载程序，事件处理程序有预定义名称，参量和返回类型。
|
类型
|
函数名称
|
参量
|
应用
|
注释
|
int
|
无
|
EA交易和指标
|
初始化 事件处理器，允许使用缺省返回类型
|
void
|
const int reason
|
EA交易和指标
|
无法初始化 事件处理器
|
void
|
无
|
脚本和服务
|
Start（开始）处理程序
|
int
|
const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[]
|
指标
|
所有价格计算处理器
|
int
|
const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[]
|
指标
|
计算 单个数据数组事件处理器
指标不能同时有两个事件处理器
只有一个事件处理器处理数据数组
|
void
|
无
|
EA交易
|
新订单事件处理器，处理新接收的文件，该类型没有收到其他文件
|
void
|
无
|
EA交易和指标
|
定时器 事件处理器
|
void
|
无
|
EA交易
|
交易 事件处理器
|
double
|
无
|
EA交易
|
测试 事件处理器
|
void
|
const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam
|
EA交易和指标
|
图表事件 事件处理器
|
void
|
const string &symbol_name
|
EA交易和指标
|
预定事件 事件处理器
客户端发送新事件给对应的打开图表。事件也可以通过图表(图表事件)或mql5-程序(自定义事件)生成。生成创建的事件或删除图表上的图形对象可以通过设置CHART_EVENT_OBJECT_CREATE 和 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE图表属性来启用或禁用。每个MQL5程序和每个图表都有其自己的事件队列，在这里添加所有新入的事件。
程序仅接收来自它所运行的图表的事件。所有事件按照它们接收的顺序先后处理。如果队列已有NewTick事件，或者该事件当前正被处理，那么新NewTick事件不能置于MQL5程序队列。同样，如果ChartEvent 已经入列，或该事件正被处理，那么此类新事件也不会入列。timer事件以同样的方式处理 - 如果Timer 事件入列或被处理中，新的timer事件就不会入列。
事件队列拥有一个有上限但足够大的容量，这样就不会存在编写良好的程序超出队列大小。如果超出队列容量，新事件就会丢弃，不会入列。
强烈建议不要使用无限循环来处理事件。可能的例外就是处理单独的Start事件的脚本和服务。
程序库 不能处理任何事件。
指标和EA交易中禁止的函数
指标，脚本和EA交易是用MQL5编写的可执行程序。它们是专为不同类型的任务而设计的。因此，根据程序类型 ，在使用某个函数上会有一些限制。以下函数在指标中被禁止：
- OrderCalcMargin();
- OrderCalcProfit();
- OrderCheck();
- OrderSend();
- SendFTP();
- Sleep();
- ExpertRemove();
- MessageBox().
专为指标设计的所有函数在EA交易和脚本中也被禁止：
- SetIndexBuffer();
- IndicatorSetDouble();
- IndicatorSetInteger();
- IndicatorSetString();
- PlotIndexSetDouble();
- PlotIndexSetInteger();
- PlotIndexSetString();
- PlotIndexGetInteger.
程序库不是一个独立的程序，在调用：脚本，指标或EA交易的MQL5程序的情况下被执行。相应地，上述的限制应用到了调用的程序库。
服务中禁止的函数
因为服务不绑定图表，进而不接受任何事件。服务中禁止以下函数：
函数库 不处理任何事件。
加载卸载指标
如下步骤装载指标：
- 指标附属于图表 ；
- 客户端开始（如果指标粘贴在图表之前，那是用来阻止客户端的）；
- 装载样本（在样本中，指标添加到图表指定位置）；
- 剖面转变（指标粘贴在其中一个剖面图里）；
- 图表中的交易品种或者时间表的转变，需要附加指标；
- 改变程序端连接的账号；
- 一个指标重新编译后，指标粘贴在一个图表上；
- 改变指标的 输入参量 。
如下步骤卸载指标：
- 从图表中分类指标；
- 终端关机（指标附属在图表上）；
- 如果指标附加在图表上，下载一个模板；
- 关闭一个图表，指标是附加的；
- 改变一个剖面，改变指标附加的图表中的一个剖面；
- 图表中交易品种或者时间表改变，指标附加；
- 改变程序端连接的账号；
- 改变指标中的 输入参量 。
EA交易加载卸载
如下步骤下载EA交易：
- 图表上添加EA交易；
- 程序启动（EA交易添加到图表之前，关闭客户端）；
- 下载一个样本（在样本中添加到图表的EA交易是指定的）；
- 改变剖面（EA交易添加到图表中一项剖面图中）；
- 连接账户，即使账号相同（如果在服务器上授权程序端之前，EA交易被附加到图表）。
如下步骤卸载EA交易：
- 从图表中分离EA交易；
- 如果新的EA交易添加到图表中，另一个EA交易已经附加，EA交易就被卸载；
- 关掉客户端（EA交易添加到图表中）；
- 装载模板，EA交易添加到图表中；
- 关闭添加EA交易的图表；
- 剖面转变，EA交易添加到图表中一个剖面图中；
- 改变程序端连接的账号（如果在服务器上授权程序端之前，EA交易被附加到图表）；
- calling the ExpertRemove() function.
添加EA交易的图表中的交易品种和时间表改变了，EA加以就不能加载或者卸载。一旦客户端随后以新的交易品种/时间表调用在旧的交易品种/时间表的 OnDeinit() 和 OnInit() 处理器，全局变量的值和 静态变量 不能重新设置。EA交易中接收的所有事件，在初始化之前就完整(OnInit() function)跳过。
脚本加载卸载
在添加到图表过后脚本就被迅速装载，在完成操作之后会迅速被卸载，OnInit() 和 OnDeinit() 用来调用脚本文件。
当程序卸载后（从图表中删除），全局变量的客户端程序不能初始化并删除队列中的事件，这样所有的字符类型常量都会重设，动态数组对象 的存储单元会分配析构函数 也会调用。
加载和卸载服务
如果服务在程序端关闭时启动，那么在启动程序端后立即加载这些服务。服务在完成工作后被立即卸载。
服务有一个OnStart()处理程序，在此程序中，您可以实现无休止的数据接收和处理循环，例如使用网络函数创建和更新自定义交易品种。
与EA交易、指标和脚本不同，服务并不绑定特定的图表，因此为其启动提供一个单独的机制。使用“添加服务”命令，在导航中创建一个新服务实例。可以使用对应的实例菜单启动、停止和移除服务实例。要管理所有实例，请使用服务菜单。
为了更好地理解EA交易的操作，我们推荐如下的EA交易编译代码，并执行装载/卸载，模板转变，样本转变，事件表转变等等：
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
