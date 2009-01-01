程序运行

每个脚本、服务和EA交易都运行在一个单独的线程中。在一个交易品种上计算的所有指标，即使它们附加在不同的图表上，也在同一线程中工作。因此，一个交易品种的所有指标共享一个线程的资源。

与交易品种相关的所有其他操作，例如处理订单号和历史记录同步，也会与指标一起始终在同样的线程中执行。这意味着如果一个指标执行一个无限操作，那么与其交易品种相关的所有其他事件将不会执行。

当运行EA交易时，请确保它有真实的交易环境 和能够访问 所需交易品种的历史记录和周期，并同步程序端和服务器之间的数据。对于所有这些程序，程序端提供了不高于5秒的启动延迟，在这之后，EA交易将和可用的数据一起启动。因此，如果没有连接服务器，这可能导致EA交易的启动延迟。

以下表格包含MQL5程序的简要概述：

程序 运行 注意 服务 一个单独的线程，服务的线程数量等于服务的数量 循环服务不能中断其他程序的运行 脚本 单独线程，脚本的线程数量等于脚本数 循环脚本不能破坏其他程序的运行 EA交易 单独线程，EA交易的线程数量等于EA交易的数量。 循环EA交易不能破坏其他程序的运行 指标 适用于一个交易品种上的所有指标的一个线程。线程的数量等于指标交易品种的数量 一个指标中的无限循环将停止该交易品种上的所有其他指标

程序附属于图表之后，上传客户端内存并进行全局变量初始化，如果分类中的某些全局变量有构造函数，在全局变量 初始化时调用构造函数。

在程序等待客户端事件之后，每个MQL5程序应该至少有一个事件处理器，否则就不会执行下载程序，事件处理程序有预定义名称，参量和返回类型。

类型 函数名称 参量 应用 注释 int OnInit 无 EA交易和指标 初始化 事件处理器，允许使用缺省返回类型 void OnDeinit const int reason EA交易和指标 无法初始化 事件处理器 void OnStart 无 脚本和服务 Start（开始）处理程序 int OnCalculate const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[] 指标 所有价格计算处理器 int OnCalculate const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] 指标 计算 单个数据数组事件处理器 指标不能同时有两个事件处理器 只有一个事件处理器处理数据数组 void OnTick 无 EA交易 新订单事件处理器，处理新接收的文件，该类型没有收到其他文件 void OnTimer 无 EA交易和指标 定时器 事件处理器 void OnTrade 无 EA交易 交易 事件处理器 double OnTester 无 EA交易 测试 事件处理器 void OnChartEvent const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam EA交易和指标 图表事件 事件处理器 void OnBookEvent const string &symbol_name EA交易和指标 预定事件 事件处理器

客户端发送新事件给对应的打开图表。事件也可以通过图表(图表事件)或mql5-程序(自定义事件)生成。生成创建的事件或删除图表上的图形对象可以通过设置CHART_EVENT_OBJECT_CREATE 和 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE图表属性来启用或禁用。每个MQL5程序和每个图表都有其自己的事件队列，在这里添加所有新入的事件。

程序仅接收来自它所运行的图表的事件。所有事件按照它们接收的顺序先后处理。如果队列已有NewTick事件，或者该事件当前正被处理，那么新NewTick事件不能置于MQL5程序队列。同样，如果ChartEvent 已经入列，或该事件正被处理，那么此类新事件也不会入列。timer事件以同样的方式处理 - 如果Timer 事件入列或被处理中，新的timer事件就不会入列。

事件队列拥有一个有上限但足够大的容量，这样就不会存在编写良好的程序超出队列大小。如果超出队列容量，新事件就会丢弃，不会入列。

强烈建议不要使用无限循环来处理事件。可能的例外就是处理单独的Start事件的脚本和服务。

程序库 不能处理任何事件。

指标和EA交易中禁止的函数

指标，脚本和EA交易是用MQL5编写的可执行程序。它们是专为不同类型的任务而设计的。因此，根据程序类型 ，在使用某个函数上会有一些限制。以下函数在指标中被禁止：

专为指标设计的所有函数在EA交易和脚本中也被禁止：

程序库不是一个独立的程序，在调用：脚本，指标或EA交易的MQL5程序的情况下被执行。相应地，上述的限制应用到了调用的程序库。

服务中禁止的函数

因为服务不绑定图表，进而不接受任何事件。服务中禁止以下函数：

ExpertRemove();

EventSetMillisecondTimer();

EventSetTimer();

EventKillTimer();

SetIndexBuffer();

IndicatorSetDouble();

IndicatorSetInteger();

IndicatorSetString();

PlotIndexSetDouble();

PlotIndexSetInteger();

PlotIndexSetString();

PlotIndexGetInteger();

函数库 不处理任何事件。

加载卸载指标

如下步骤装载指标：

指标附属于图表 ；

客户端开始（如果指标粘贴在图表之前，那是用来阻止客户端的）；

装载样本（在样本中，指标添加到图表指定位置）；

剖面转变（指标粘贴在其中一个剖面图里）；

图表中的交易品种或者时间表的转变，需要附加指标；

改变程序端连接的账号；

如下步骤卸载指标：

从图表中分类指标；

终端关机（指标附属在图表上）；

如果指标附加在图表上，下载一个模板；

关闭一个图表，指标是附加的；

改变一个剖面，改变指标附加的图表中的一个剖面；

图表中交易品种或者时间表改变，指标附加；

改变程序端连接的账号；

EA交易加载卸载

如下步骤下载EA交易：

图表上添加EA交易；

程序启动（EA交易添加到图表之前，关闭客户端）；

下载一个样本（在样本中添加到图表的EA交易是指定的）；

改变剖面（EA交易添加到图表中一项剖面图中）；

连接账户，即使账号相同（如果在服务器上授权程序端之前，EA交易被附加到图表）。



如下步骤卸载EA交易：

从图表中分离EA交易；

如果新的EA交易添加到图表中，另一个EA交易已经附加，EA交易就被卸载；

关掉客户端（EA交易添加到图表中）；

装载模板，EA交易添加到图表中；

关闭添加EA交易的图表；

剖面转变，EA交易添加到图表中一个剖面图中；

改变程序端连接的账号（如果在服务器上授权程序端之前，EA交易被附加到图表）；

添加EA交易的图表中的交易品种和时间表改变了，EA加以就不能加载或者卸载。一旦客户端随后以新的交易品种/时间表调用在旧的交易品种/时间表的 OnDeinit() 和 OnInit() 处理器，全局变量的值和 静态变量 不能重新设置。EA交易中接收的所有事件，在初始化之前就完整(OnInit() function)跳过。

脚本加载卸载

在添加到图表过后脚本就被迅速装载，在完成操作之后会迅速被卸载，OnInit() 和 OnDeinit() 用来调用脚本文件。

当程序卸载后（从图表中删除），全局变量的客户端程序不能初始化并删除队列中的事件，这样所有的字符类型常量都会重设，动态数组对象 的存储单元会分配析构函数 也会调用。

加载和卸载服务

如果服务在程序端关闭时启动，那么在启动程序端后立即加载这些服务。服务在完成工作后被立即卸载。

服务有一个OnStart()处理程序，在此程序中，您可以实现无休止的数据接收和处理循环，例如使用网络函数创建和更新自定义交易品种。

与EA交易、指标和脚本不同，服务并不绑定特定的图表，因此为其启动提供一个单独的机制。使用“添加服务”命令，在导航中创建一个新服务实例。可以使用对应的实例菜单启动、停止和移除服务实例。要管理所有实例，请使用服务菜单。

为了更好地理解EA交易的操作，我们推荐如下的EA交易编译代码，并执行装载/卸载，模板转变，样本转变，事件表转变等等：

示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| TestExpert.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



class CTestClass

{

public:

CTestClass() { Print("CTestClass constructor"); }

~CTestClass() { Print("CTestClass destructor"); }

};

CTestClass global;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("Initialisation");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家无法初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print("Deinitialisation with reason",reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家订单号函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

另见

客户端事件 ， 事件处理程序