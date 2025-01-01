不能初始化原因代码
使用 UninitializeReason() 函数返回初始化原因代码，可能值如下：
|
常量
|
值
|
描述
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
通过调用 ExpertRemove()函数EA交易终止操作
|
REASON_REMOVE
|
1
|
从图表中删除程序
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
程序重新编译
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
更改交易品种或图表周期
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
关闭图表
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
使用者改变输入参数
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
由于账户设置的改变，会产生激活另一个账户或者重新连接交易服务器的情况。
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
应用新模板
|
8
|
值代表 OnInit()处理器，返回非零值
|
REASON_CLOSE
|
9
|
程序端已关闭
无法初始化原因代码通过预定函数 OnDeinit（整数常量原因）传递参数。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+