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多功能测试仪 - MetaTrader 5程序库

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\MQL5\Experts\fxsaber\
MultiTester_Example.mq5 (1.18 KB) 预览
MultiTester_Example2.mq5 (0.62 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\MultiTester\
Settings.mqh (1.35 KB) 预览
String.mqh (1.29 KB) 预览
Task.mqh (7.66 KB) 预览
TesterSettings.mqh (3.05 KB) 预览
MultiTester.mqh (4.74 KB) 预览
MTTester.mqh (120.02 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

有时您需要在大量符号上运行 Expert Advisor。为此，MT5 测试工具中提供了 "在市场观察窗口中选择所有符号 "模式。这允许您在不同的符号上运行相同的 EA 设置。


但有时您需要多次运行 MT5-tester。本库可帮助您实现这一目标。



您可以设置任意数量的符号、时间框架和时间间隔组合。不仅可以对其进行单次运行，还可以进行优化，包括正向运行。


方案。

  • 研究 TS 在哪些符号和/或区间和/或时间框架上显示出良好效果。
  • 对连续区间进行优化，以评估 TS 的自动优化前景。


使用方法。

我们根据需要配置 MT5-Tester。

如图所示，优化将在一定时间间隔内以完全暴力方式对真实点数执行。


创建所需的优化列表。例如，您可以运行该库中的智能交易系统。

在如图所示的设置下，它将对市场观察中的所有符号运行优化，并对每个符号在 M1 和 M15 时间框架内进行优化。


结果如下


现在您可以使用标准的 MT5 测试工具安全地查看优化结果了。


编程。

示例 1.

让我们先看一个非常简单的例子。

    #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 在测试器中进行多次运行/优化。

// 该函数负责生成任务列表.
void SetTesterSettings()
{
  TesterSettings.Add("AUDCAD"); // 使用测试器中指定的设置运行 AUDCAD。
  
  TesterSettings.Add("EURUSD", PERIOD_H1); // 使用测试器中指定的设置运行 EURUSD H1。
  
  TesterSettings.Add("GBPUSD", PERIOD_M6, D'2019.07.01', D'2019.09.01'); // 在指定时间间隔内运行 GBPUSD M6。
}

    运行此 EA 的结果是，根据源代码中的设置调用三次测试器。


    示例 2.

    让我们分析一下 Expert Advisor 的源代码，启动演示已在开头给出。

    #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 测试仪中的多次运行/优化.

sinput bool Period_M1 = false;         // 打开 M1
sinput bool Period_M5 = false;         // 打开 M5
sinput bool Period_M15 = false;        // 打开 M15
sinput bool  false; // 仅限自定义字符

// 该函数负责生成任务列表。
void SetTesterSettings()
{
  // 从市场观察中搜索所有符号。
  for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--)
  {
    const string Name = SymbolName(i, true);

    if (!OnlyCustomSymbols || SymbolInfoInteger(Name, SYMBOL_CUSTOM))
    {
      if (Period_M1)
        TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M1); // 如果设置了 M1，则用此 TF 添加每个字符。

      if (Period_M5)
        TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M5); // 如果设置了 M1，则用此 TF 添加每个字符。

      if (Period_M15)
        TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M15); // 如果设置了 M15，则用此 TF 添加每个符号。

      if (!Period_M1 && !Period_M5 && !Period_M15) // 如果没有设置 TF，则在 TF 上运行 Expert Advisor。
        TesterSettings.Add(Name);
    }
  }
}

    第二个示例根据市场观察中标记的 TF 和符号生成任务列表。让我们再次看看源代码中的注释。


    因此，我们只需编写以下字符串

    #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 在测试器中进行多次运行/优化。


    并编写一个能以直观方式生成任务的函数。

    // 该函数负责生成任务列表。
void SetTesterSettings()


    功能。

    • 需要使用 DLL 的权限。需要调用 user32.dll 中的多个 WinAPI 函数。因此，除非绕过，否则不适合用于 Market。
    • 交付的MTTester.mqh 文件包含 MT5-tester 控制方法，便于在其他项目中使用。
    • 可以从中断位置恢复任务。

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/26132

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