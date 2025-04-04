有时您需要在大量符号上运行 Expert Advisor。为此，MT5 测试工具中提供了 "在市场观察窗口中选择所有符号 "模式。这允许您在不同的符号上运行相同的 EA 设置。





但有时您需要多次运行 MT5-tester。本库可帮助您实现这一目标。









您可以设置任意数量的符号、时间框架和时间间隔组合。不仅可以对其进行单次运行，还可以进行优化，包括正向运行。





方案。



研究 TS 在哪些符号和/或区间和/或时间框架上显示出良好效果。

对连续区间进行优化，以评估 TS 的自动优化前景。



使用方法。

我们根据需要配置 MT5-Tester。 如图所示，优化将在一定时间间隔内以完全暴力方式对真实点数执行。

创建所需的优化列表。例如，您可以运行该库中的智能交易系统。 在如图所示的设置下，它将对市场观察中的所有符号运行优化，并对每个符号在 M1 和 M15 时间框架内进行优化。

结果如下

现在您可以使用标准的 MT5 测试工具安全地查看优化结果了。

编程。

示例 1. 让我们先看一个非常简单的例子。

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> void SetTesterSettings() { TesterSettings.Add( "AUDCAD" ); TesterSettings.Add( "EURUSD" , PERIOD_H1 ); TesterSettings.Add( "GBPUSD" , PERIOD_M6 , D'2019.07.01' , D'2019.09.01' ); }

运行此 EA 的结果是，根据源代码中的设置调用三次测试器。





示例 2.

让我们分析一下 Expert Advisor 的源代码，启动演示已在开头给出。

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> sinput bool Period_M1 = false ; sinput bool Period_M5 = false ; sinput bool Period_M15 = false ; sinput bool false ; void SetTesterSettings() { for ( int i = SymbolsTotal ( true ) - 1 ; i >= 0 ; i--) { const string Name = SymbolName (i, true ); if (!OnlyCustomSymbols || SymbolInfoInteger (Name, SYMBOL_CUSTOM )) { if (Period_M1) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M1 ); if (Period_M5) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M5 ); if (Period_M15) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M15 ); if (!Period_M1 && !Period_M5 && !Period_M15) TesterSettings.Add(Name); } } }

第二个示例根据市场观察中标记的 TF 和符号生成任务列表。让我们再次看看源代码中的注释。





因此，我们只需编写以下字符串

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh>





并编写一个能以直观方式生成任务的函数。

void SetTesterSettings()





功能。

