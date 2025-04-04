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有时您需要在大量符号上运行 Expert Advisor。为此，MT5 测试工具中提供了 "在市场观察窗口中选择所有符号 "模式。这允许您在不同的符号上运行相同的 EA 设置。
但有时您需要多次运行 MT5-tester。本库可帮助您实现这一目标。
您可以设置任意数量的符号、时间框架和时间间隔组合。不仅可以对其进行单次运行，还可以进行优化，包括正向运行。
方案。
- 研究 TS 在哪些符号和/或区间和/或时间框架上显示出良好效果。
- 对连续区间进行优化，以评估 TS 的自动优化前景。
使用方法。
我们根据需要配置 MT5-Tester。
如图所示，优化将在一定时间间隔内以完全暴力方式对真实点数执行。
创建所需的优化列表。例如，您可以运行该库中的智能交易系统。
在如图所示的设置下，它将对市场观察中的所有符号运行优化，并对每个符号在 M1 和 M15 时间框架内进行优化。
结果如下
现在您可以使用标准的 MT5 测试工具安全地查看优化结果了。
编程。
示例 1.
让我们先看一个非常简单的例子。
#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 在测试器中进行多次运行/优化。 // 该函数负责生成任务列表. void SetTesterSettings() { TesterSettings.Add("AUDCAD"); // 使用测试器中指定的设置运行 AUDCAD。 TesterSettings.Add("EURUSD", PERIOD_H1); // 使用测试器中指定的设置运行 EURUSD H1。 TesterSettings.Add("GBPUSD", PERIOD_M6, D'2019.07.01', D'2019.09.01'); // 在指定时间间隔内运行 GBPUSD M6。 }
运行此 EA 的结果是，根据源代码中的设置调用三次测试器。
示例 2.
让我们分析一下 Expert Advisor 的源代码，启动演示已在开头给出。
#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 测试仪中的多次运行/优化. sinput bool Period_M1 = false; // 打开 M1 sinput bool Period_M5 = false; // 打开 M5 sinput bool Period_M15 = false; // 打开 M15 sinput bool false; // 仅限自定义字符 // 该函数负责生成任务列表。 void SetTesterSettings() { // 从市场观察中搜索所有符号。 for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--) { const string Name = SymbolName(i, true); if (!OnlyCustomSymbols || SymbolInfoInteger(Name, SYMBOL_CUSTOM)) { if (Period_M1) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M1); // 如果设置了 M1，则用此 TF 添加每个字符。 if (Period_M5) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M5); // 如果设置了 M1，则用此 TF 添加每个字符。 if (Period_M15) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M15); // 如果设置了 M15，则用此 TF 添加每个符号。 if (!Period_M1 && !Period_M5 && !Period_M15) // 如果没有设置 TF，则在 TF 上运行 Expert Advisor。 TesterSettings.Add(Name); } } }
第二个示例根据市场观察中标记的 TF 和符号生成任务列表。让我们再次看看源代码中的注释。
因此，我们只需编写以下字符串
#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 在测试器中进行多次运行/优化。
并编写一个能以直观方式生成任务的函数。
// 该函数负责生成任务列表。 void SetTesterSettings()
功能。
- 需要使用 DLL 的权限。需要调用 user32.dll 中的多个 WinAPI 函数。因此，除非绕过，否则不适合用于 Market。
- 交付的MTTester.mqh 文件包含 MT5-tester 控制方法，便于在其他项目中使用。
- 可以从中断位置恢复任务。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/26132
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