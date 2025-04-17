指标名称 ： 库斯库斯星光

描述 ：

Kuskus Starlight 是一个技术指标，具有震荡指标的功能，利用费雪价格转换来帮助交易者识别潜在的市场趋势和反转。该指标在指定的周期范围内进行归一化处理，其平滑参数可调，以调整其反应速度。该指标作为交易系统中的确认工具，可帮助验证潜在的交易信号，因此尤其受到重视。

背景 ：

我是通过 Stonehill Forex 和 No Nonsense Forex (NNFX) YouTube 频道发现 Kuskus Starlight 指标的。这两个平台都强调了星光指标在其交易系统中作为确认指标的作用。根据 Stonehill Forex 的说法，该指标可追溯到 2007 年，而 NNFX 则提到其发布于 2017 年。

有关 Kuskus Starlight 指标的详细概述和应用，您可以参考以下资源：

我为什么要编码它 ？

作为 MetaTrader 5 (MT5) 用户，我无法找到与 MT5 兼容的 Kuskus Starlight 指标版本。认识到它对 MT5 环境中交易者的潜在价值，我主动自己编码，确保其功能和完整性与原始算法一致。

MT4 原始代码和算法 ：

该指标的原始版本是为 MetaTrader 4 (MT4) 设计的，由 Scriptor 发布，可在此处找到 ： Kuskus Starlight - MQL4 代码 库。我的 MT5 改编版以该代码为基础，保留了其核心原则，同时使 MT5 社区也能使用。

我希望这个 MT5 版本的 Kuskus Starlight 能成为您交易工具包中的宝贵补充！

指标设置： 绘制类型选项









绘制类型选项： 线条







绘制类型选项： 直方图





绘制类型选项 静夜





箭头类型选项： 多种箭头类型可供选择



