Know Sure Thing (KST) 指标是一种基于以变化率 (ROC) 表示的动量的震荡指标。它是用简单移动平均线 (SMA) 平滑处理的四个不同周期的 ROC。根据这四个 ROC 序列计算出一个最终值，该值在零线上下的正值和负值之间震荡。该指标的信号线是计算出的 KST 线的均线。从本质上讲，Know Sure Thing 指标测量的是四个独立价格周期的动量。





KST 指标由 Martin Pring 开发，1992 年在《股票与商品》杂志上推出。



计算 。

ROC、平滑和信号线的默认计算周期为：10,15,20,30,10,10,10,10,10,15,9。

ROCMA1 = SMA(ROC( 10 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 15 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 20 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 30 ), 15 ) KST = ROCMA1 + (ROCMA2 * 2 ) + (ROCMA3 * 3 ) + (ROCMA4 * 4 ) Signal = SMA(KST, 9 )

KST 取四个不同时间段的价格变化率，对其进行平滑处理并汇总结果。

一般规则是，当 KST 为正值时，动量上升；当 KST 为负值时，动量下降。



应该注意的是，指标参数中使用的计算和平滑周期由交易者自行决定。Pring 推荐的参数值适用于日线图、周线图和月线图：

D1: ( 10 , 15 , 20 , 30 , 10 , 10 , 10 , 15 , 9 ) W1: ( 10 , 13 , 15 , 20 , 10 , 13 , 15 , 20 , 9 ) MN: ( 9 , 12 , 18 , 24 , 6 , 6 , 6 , 9 , 9 )



当价格走势与指标值不一致时，就会出现背离。

当价格下跌而 KST 上升时，就会出现看涨 KST 背离。看跌背离则相反，价格下跌而 KST 上升时，就会出现看跌背离。看跌背离与此相反，即价格上涨而 KST 下跌。



超买/超卖

与其他具有给定数据规模的震荡指标相比，KST 不受任何范围的限制。因此，要确定真正的超买和超卖水平，需要对相关图表时期的历史数据进行一些研究和实验。在大多数情况下，KST 的超买和超卖条件有利于确认趋势，但不利于扭转趋势。超买可视为牛市走强的迹象，而超卖则可视为熊市走强的迹象。



交叉盘



在分析 KST 时，有两种不同类型的交叉盘：

零线交叉、

信号线与主线交叉。

零线交叉通常滞后性较高且不可靠，更有可能表示当前趋势的延续，而信号线交叉则可能意味着动能的重大变化。

如果 KST 线为负值，同时自下而上穿过信号线，则表示上涨动能正在增强。



如果 KST 线从上到下穿越信号线时为正，则下行势头增强。



"确定的事"（KST）指标与许多其他技术分析指标类似，既有优点也有缺点，不应作为独立的信号生成系统使用。由于该指标使用一系列移动平均线，因此具有固有的延迟。这会导致简单信号（如穿越零线）不可靠。不过，在使用超买和超卖条件时，可以认为该指标是有用的，但不能作为确定反转的方法，而只能作为趋势方向的确认。与信号线交叉时，其他指标也会发出确认信号，这表明该指标在预测价格走势方面非常有效。

