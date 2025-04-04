快速 JavaScript 版报告 库，用于通过MT4Orders 或Virtual 实现 MT4 风格的交易指令。

运行速度比 Report 快 10 倍，NTML 文件更小，可上传和显示多达 540 万行报告（截图如下）。

功能：（与报告相同）



与报告的区别：

使用示例：

简单的 MT4Orders

#include <MT4Orders.mqh> #define REPORT_BROWSER // Open report in browswer automatically. Require DLL. #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> void OnInit (){} void OnTick (){ strategy (); } void OnDeinit ( const int reason ){ QuickReport( "report" , true ); } int TimeHour ( datetime time ){ return (( int )((time / 3600 ) % 24 ));} void strategy (){ string Symb = _Symbol ; MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick (Symb, Tick)){ if (TimeHour( TimeCurrent ())< 23 && TimeHour( TimeCurrent ())> 0 ){ return ;} OrderSend (Symb, OP_BUY, 10 , Tick.ask, 0 , Tick.bid, Tick.bid, NULL , 1000 ); OrderSend (Symb, OP_SELL, 10 , Tick.bid, 0 , Tick.ask, Tick.ask, NULL , 1000 ); } }

大型测试代码





使用虚拟

#include <MT4Orders.mqh> #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_BROWSER // Open report in browswer automatically. Require DLL. #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> double OnTester () { //or OnDeinit() for ( int v = 0 ; v <= VIRTUAL::Total(); v++){ if (VIRTUAL::SelectByIndex(v)){QuickReport( "report_" +( string )v, true , v);}} return ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); }

调用参数说明

void QuickReport( string file_name, bool is_open_file_in_browser= true , int virtual_number= 0 , bool hide_account_and_name= false , bool common_path= false , bool fileANSI= true ){...} file_name - 用于记录的文件名

is_open_file_in_browser - 计算完成后在浏览器中自动打开文件（需要 DLL 权限）。在优化过程中，文件不会自动打开，因为可能会有数千个文件。

virtual_number -（与 Virtual 一起使用）虚拟测试器的编号（-1 - 将自动确定，0 - MT5 测试器，>0 - 虚拟测试器）

hide_account_and_name - 隐藏账号 和名称

common_path - 保存到终端的常用文件夹。为防止文件在优化过程中被其他代理覆盖，文件名中会添加代理编号（3000、3001......）。如果保存在测试人员文件夹中（假），则保存在执行计算的代理的文件夹中。

fileANSI - 以 ANSI 编码或 UNICODE 保存。UNICODE 文件的大小比 ANSI 大 2 倍，处理时间也更长，因此如果上传大量数据（例如 1 GB），使用 ANSI 会更经济。如果需要，添加 UNICODE 是为了与第三方服务兼容。





540 万笔交易的报告示例：

（在我的电脑上，虚拟报告超过 10 万行就会耗尽内存并挂起，因此我制作了 JavaScript 版本）。







该报告显示的是 Firefox 浏览器。Chrome 浏览器会挂起，因为它需要更小的文件。



一个文件可以上传超过 540 万行，但 Firefox 浏览器无法处理更多。

加载该报告时，浏览器使用了约 6GB 内存（处理时间约为 1 分钟），然后释放了内存，之后报告就显示在页面上了：（8-10 万行的报告使用了 5-6GB 内存）。





带有缩放功能的详细图表。



点击任何图表都会打开该图表的交互式图表，并可放大查看详细内容。

有两个选项：

默认为免费的Google.charts 您可以连接Highcharts，作为商业产品，它更快、更方便，但程序员只能在开发过程中免费使用；发布项目/产品时，必须购买许可证并每年更新。更多信息请点击https://shop.highcharts.com/



您可以选择Logarithmic -对数 刻度（如果余额呈指数增长，可能会有用）。对于Highcharts，您还可以选择Ordinal - 统一步长（如 MetaQuotes 测试报告）。更改这些项目后，您需要再次单击所需的图表以应用所选选项。



来自Google.chart 的示例：（使用鼠标滚轮缩放）。







来自Highcharts 的示例：（通过鼠标选择必要区域来更改缩放比例）。







已执行的 MT5 挂单

对于因触发挂单而出现的订单，类型字段以深蓝色显示挂单类型（买入限价、卖出限价、买入止损或卖出止损）、从设置到触发订单的时间（秒）以及激活订单/头寸的类型。这些信息只在 MT5 终端或测试仪上显示，虚拟测试仪或 MT4 不提供这些信息。











按小时和星期显示的盈亏图。



与 MQ 测试仪不同，盈利和亏损不是在发生时显示，而是按进入交易的时间显示。这样就更容易理解在某一小时进场大多是无利可图的，只需关闭这一小时的进场即可。

此外，还制作了买卖图表。





如果点击其中任何一个图表，就会看到按小时和天数分列的精确金额表。您还可以通过复选框禁用输入的小时和天数--图表和表格将被重建，您无需额外测试即可评估结果。它与 Fxsaber 中的BestInterval 类似，但更粗略（步长为 1 小时），且不带自动化功能。增加了 M10 间隔，以减少步长。



在这些图表中，可以看到在较小的测试期内，每小时或每天都有一些利润爆发。上图显示的是 1 个月的测试，呈上升趋势。因此买入是盈利的，卖出是亏损的。如果将测试时间延长到一年或更长，届时两个方向上的几个大趋势都会过去，所有的东西都会变得均匀，通常都是无利可图的，因此你不太可能关掉某些东西，从而获得显著的利润变化。

以下是同一策略经过 1 年测试后的结果：（几乎所有的东西都应该关掉）。

因此，它很难成为您策略的基础。





订单过滤。

添加了许多筛选器，可按不同参数显示订单。





买入、卖出、买入限价、卖出限价、买入止损、卖出止损、余额 - 您可以从报告中删除任何类型的订单。

Symbols - 将显示所有使用的工具列表，您可以只选择必要的工具。

Magic - 您可以只显示指定 Magic 的订单

Min Lot, Max Lot - 您可以选择所需手数的订单

Negative Slippage - 您可以分别显示开仓或平仓订单的负滑点

Swap - 将显示掉期 > 0 的订单。0

Min LengthTime - 持续时间超过指定时间（以天数、小时数、分钟数和秒数指定）的订单

Max LengthTime - 持续时间少于指定时间的订单

Open Time - 从指定日期开始到结束的订单开仓时间

Close Time - 从指定日期开始到结束的订单平仓时间

TP、SL - 以触发 TP 或 SL 结束的订单

Profits, Losses - 处于盈利或亏损状态的订单（不包括佣金和掉期，它们会使最终盈利为负）

Rejects - 未执行的订单。

重置按钮允许您将筛选器重置为默认值，并在不进行筛选的情况下显示所有订单。





附加选项：









您可以指定前向测试的开始日期，应用后将计算完整图表、指定日期前图表（BackTest） 和指定日期后图表（ForwardTest）的统计数据。图表将在该日期显示一条垂直线。 旧的列顺序--列顺序将按照报告库中的顺序重新排列

附注：交易评论越多，可显示的行数越少。一份有 540 万行的报告中，除了 "测试结束 "外，没有任何注释。因此，如果报告的交易量超过 400 万笔，最好不要添加注释。