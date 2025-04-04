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该指标根据 4 度多项式插值创建一条滑动线。所构建的线以正弦波外推，其线_power_axial 或接近恒定， 或 接近于 斜线 power_line= 3 （ 重新绘制以直观显示图形）。
从构建的正弦波和轴向正弦波中，每个条形图都去掉一个值，构建一条外推值线， 但 不重 新绘制 。
外部变量
line_power - 外推线的阶数；
leverage ： 结果线的消除值杠杆。从第一条滑动线开始向后移动；
multiplier - 倍增器。如果等于零，则从轴线上消除，如果等于一，则从正弦曲线上消除，如果等于负一，则从镜像正弦曲线点通过轴线消除。可以取任意值。
line4_SHIFT - 外推值产生的线偏移；
interval - 增加平均倍数。
根据主题完善指标：计算差值，举例说明。
由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/25229
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