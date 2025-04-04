代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Pan PrizMA 第 72 号杠杆 - MetaTrader 5脚本

Aleksey Panfilov
Aleksey Panfilov

Aleksey Panfilov

.
欢迎！
我提出的尝试和评估的指标的基础上构建递归算。 数学基础： http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
16 代码 6 主题 395 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
832
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标根据 4 度多项式插值创建一条滑动线。所构建的线以正弦波外推，其线_power_axial 或接近恒定 接近于 斜线 power_line= 3 重新绘制以直观显示图形）。

从构建的正弦波和轴向正弦波中，每个条形图都去掉一个值，构建一条外推值线，不重 新绘制

外部变量

line_power - 外推线的阶数；

leverage 结果线的消除值杠杆。从第一条滑动线开始向后移动；

multiplier - 倍增器。如果等于零，则从轴线上消除，如果等于一，则从正弦曲线上消除，如果等于负一，则从镜像正弦曲线点通过轴线消除。可以取任意值。

line4_SHIFT - 外推值产生的线偏移；

interval - 增加平均倍数。

根据主题完善指标：计算差值，举例说明



由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/25229

MA 趋势 2 MA 趋势 2

iMA 指标（移动平均线，MA）交易系统。MA 趋势的发展。

后踢 后踢

算法循环：当没有敞口头寸时，打开两个相反的头寸。等待两个仓位都关闭。

多功能测试仪 多功能测试仪

在 Tester 中进行多次运行/优化。

针对控制台类型的图表文本输出进行了优化显示 针对控制台类型的图表文本输出进行了优化显示

通过该库，您可以创建显示屏，以最理想的速率向图表轻松输出文本信息