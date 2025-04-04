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受信息 启发
该指标计算趋势线与水平线之间的夹角。在 X 轴上 - 取分钟柱状图，与时间框架无关；在 Y 轴上 - 取点。
请注意，较低时间框架上的局部最小值或最大值可能与较高 TF 上的条形图开头不一致。
因此，指标值在不同的 TF 上可能不会有明显差异。
该指标的第二个变量计算价格变化的平均速率 - 点/分钟。
如何使用该指标？我不知道。在我看来，这绝对是没用的东西。
我添加了一个地下室。但是，同样没用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49985
创建加密卷配置文件的基本库
在图表上创建 Volume Profiles 的基本库。MT4 订单快速报告
fxsaber 报告库的 JavaScript 快速版本，用于通过 MT4Orders 或 Virtual 实现 MT4 风格的交易指令。 运行速度提高 10 倍，NTML 文件更小，可上传和显示多达 540 万行报告。
使用函数指针进行 Introsort（内省排序
一种混合排序算法，可为简单类型、结构或对象指针数组的排序提供快速性能。第二栏
该指标在图表上任意绘制第二个时间框架。