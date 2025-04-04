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角度和速度 - MetaTrader 5脚本

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

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https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
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信息 启发

角度

该指标计算趋势线与水平线之间的夹角。在 X 轴上 - 取分钟柱状图，与时间框架无关；在 Y 轴上 - 取点。

м1

请注意，较低时间框架上的局部最小值或最大值可能与较高 TF 上的条形图开头不一致。

因此，指标值在不同的 TF 上可能不会有明显差异。


该指标的第二个变量计算价格变化的平均速率 - 点/分钟。

м1+

如何使用该指标？我不知道。在我看来，这绝对是没用的东西。

我添加了一个地下室。但是，同样没用。

地窖


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49985

创建加密卷配置文件的基本库 创建加密卷配置文件的基本库

在图表上创建 Volume Profiles 的基本库。

MT4 订单快速报告 MT4 订单快速报告

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使用函数指针进行 Introsort（内省排序 使用函数指针进行 Introsort（内省排序

一种混合排序算法，可为简单类型、结构或对象指针数组的排序提供快速性能。

第二栏 第二栏

该指标在图表上任意绘制第二个时间框架。