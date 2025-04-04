受信息 启发

该指标计算趋势线与水平线之间的夹角。在 X 轴上 - 取分钟柱状图，与时间框架无关；在 Y 轴上 - 取点。

请注意，较低时间框架上的局部最小值或最大值可能与较高 TF 上的条形图开头不一致。

因此，指标值在不同的 TF 上可能不会有明显差异。





该指标的第二个变量计算价格变化的平均速率 - 点/分钟。

如何使用该指标？我不知道。在我看来，这绝对是没用的东西。

我添加了一个地下室。但是，同样没用。







