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历史利润计算面板 - MetaTrader 5脚本

Sergey Porphiryev
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4 代码 6 主题 63 评论
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已发布:
CalculateHistoryProfit.mq5 (0.45 KB) 预览
\MQL5\Include\Snail000\
CalculateHistoryProfit.mqh (50.45 KB) 预览
\MQL5\Libraries\
MtGuiController.zip (12.03 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
CalculateHistoryProfit 脚本 1.0 版旨在使用从外部库MtGuiController.dll 加载的图形面板计算指定时间段内的利润。主要功能
  • 用户可通过图形面板选择日期范围、符号和神奇数字。
  • 脚本根据所选过滤器（符号、神奇数字）计算总利润和交易次数。
  • 结果显示在图形面板上，包括利润和交易次数。
  • 脚本支持预设按钮，可快速选择日期（今天、周、月、年）。

我为自己制作了这个脚本，以便更容易理解哪些智能交易系统是如何交易的（多个智能交易系统在同一个模拟账户上工作，手数固定）。后来我想在这里添加重新计算报告期最大缩水的功能......

安装后，您需要手动移除文件 Include\Snail000\CalculateHistoryProfit 中的第一行。mqh
并解压 Libraries 文件夹中的 MtGuiController.dll 库...

非常感谢Vasiliy Sokolov 在文章中描述的库的实现：https://www.mql5.com/en/articles/6549
以及fxsaber 提供的如何将外部库的代码加载到 CodeBase 的提示！

我对该库进行了小幅修改，我没有将面板作为一个单独的库来实现，而是将其集成到了基本库中。
库源代码所在的 github 链接 https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/
库文件 MtGuiController.dll 的链接 https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/raw/refs/heads/master/mql5/MtGuiController.dll。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/52528

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Kuskus Starlight 是一种利用费雪价格转换来识别趋势和潜在反转的震荡指标。 Scriptor 的 MT4 原始代码请访问：https://www.mql5.com/en/code/8365。

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