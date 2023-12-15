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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分 - MetaTrader 5EA

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。
使用以下链接下载软件的最新版本：
133 文章 289 代码 18379 主题 28400 评论
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显示:
7161
等级:
(10)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\
BandOsMACustom.mq5 (17.78 KB) 预览
BandOsMACustomSignal.mq5 (18.01 KB) 预览
BandOsMAticks.mq5 (12.59 KB) 预览
CalendarTrading.mq5 (9.26 KB) 预览
CustomOrderSend.mq5 (4.38 KB) 预览
CustomTester.mq5 (10.06 KB) 预览
EqualVolumeBars.mq5 (14.87 KB) 预览
PseudoMarketBook.mq5 (7.18 KB) 预览
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\Web\
access.js (0.88 KB)
common.css (0.21 KB)
index.htm (0.48 KB)
MQL5Book.crt (1.24 KB)
MQL5Book.key (1.69 KB)
wschat.htm (0.5 KB)
wschat.js (3.38 KB)
wschat_client.js (1.56 KB)
wsecho.js (2.87 KB)
wsecho_client.js (1.32 KB)
wsintro.js (1.47 KB)
wspublisher.htm (0.83 KB)
wspublisher_client.js (2.58 KB)
wspubsub.htm (0.32 KB)
wspubsub.js (7.26 KB)
wssubscriber.htm (0.85 KB)
wssubscriber_client.js (2.63 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsChat\
wschat.mq5 (7.22 KB) 预览
wschat.mqproj (4.57 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsEcho\
wsecho.mq5 (1.74 KB) 预览
wsecho.mqproj (4.61 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsTradeCopier\
wstradecopier.mq5 (16.93 KB) 预览
wstradecopier.mqproj (10.38 KB)
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 预览
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 预览
unicode2.txt (0.1 KB) 预览
unicode3.txt (0.1 KB) 预览
utf8.txt (0.05 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览
ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览
Comments.mqh (3.71 KB) 预览
ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览
CRC32.mqh (1.89 KB) 预览
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览
DateTime.mqh (2.56 KB) 预览
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览
DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览
Defines.mqh (0.71 KB) 预览
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览
FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览
FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览
IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览
IS.mqh (0.98 KB) 预览
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览
LibRand.mqh (1.23 KB) 预览
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览
MapArray.mqh (2.64 KB) 预览
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览
MqlError.mqh (8.53 KB) 预览
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览
OptReader.mqh (21.93 KB) 预览
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览
OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览
Periods.mqh (1.95 KB) 预览
Permissions.mqh (4.87 KB) 预览
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览
PNG.mqh (5.31 KB) 预览
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览
Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览
RSquared.mqh (2.27 KB) 预览
RTTI.mqh (1.57 KB) 预览
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览
StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览
StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览
SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览
Tableau.mqh (8.79 KB) 预览
TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览
TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览
TickModel.mqh (2.67 KB) 预览
Timing.mqh (1.71 KB) 预览
toyjson.mqh (11.4 KB) 预览
TplFile.mqh (8.12 KB) 预览
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览
TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览
TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览
TradeState.mqh (5.91 KB) 预览
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览
Tuples.mqh (4.94 KB) 预览
TypeName.mqh (1 KB) 预览
Uninit.mqh (1.16 KB) 预览
URL.mqh (4.64 KB) 预览
Warnings.mqh (0.54 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 预览
wsframe.mqh (11.62 KB) 预览
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览
wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览
wstools.mqh (6.22 KB) 预览
wstransport.mqh (5.33 KB) 预览
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\
BmpOwner.mq5 (1.73 KB) 预览
BmpUser.mq5 (2.38 KB) 预览
CalendarMonitor.mq5 (6.4 KB) 预览
CalendarMonitorCached.mq5 (7.57 KB) 预览
CalendarRecordById.mq5 (6.93 KB) 预览
DeltaPrice.mq5 (3.63 KB) 预览
DeltaVolumeProfile.mq5 (10.44 KB) 预览
FaultyIndicator.mq5 (1.66 KB) 预览
KeyboardSpy.mq5 (2.6 KB) 预览
LibHoughChannel.mq5 (6.64 KB) 预览
MainIndicator.mq5 (1.65 KB) 预览
message.txt (0.06 KB) 预览
search1.bmp (1.51 KB)
search2.bmp (1.51 KB)
ShapesDrawing.mqh (16.89 KB) 预览
SimpleDrawing.mq5 (2.72 KB) 预览
SimpleDrawing.mqh (13.11 KB) 预览
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\SubFolder\
EmbeddedIndicator.mq5 (2.48 KB) 预览
NonEmbeddedIndicator.mq5 (1.88 KB) 预览
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览
LibRand.mq5 (3 KB) 预览
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p7\
argb.bmp (451.18 KB)
ARGBbitmap.mq5 (1.76 KB) 预览
a_LCDNova3DCmObl.ttf (40.47 KB)
CalendarChangeBacktrace.mq5 (11.65 KB) 预览
CalendarChangeReader.mq5 (4.08 KB) 预览
CalendarCountries.mq5 (3.35 KB) 预览
CalendarEventKindsByCountry.mq5 (7.4 KB) 预览
CalendarEventKindsByCurrency.mq5 (11.77 KB) 预览
CalendarFilterPrint.mq5 (4.62 KB) 预览
CalendarForDates.mq5 (5.57 KB) 预览
CalendarStatsByEvent.mq5 (9.68 KB) 预览
CryptDecode.mq5 (7.2 KB) 预览
CryptEncode.mq5 (10.83 KB) 预览
CryptPNG.mq5 (1.76 KB) 预览
CustomSymbolCreateDelete.mq5 (1.6 KB) 预览
CustomSymbolFilterTicks.mq5 (5.49 KB) 预览
CustomSymbolProperties.mq5 (2.51 KB) 预览
CustomSymbolRandomRates.mq5 (6.48 KB) 预览
DBcreateTable.mq5 (1.71 KB) 预览
DBcreateTableFromStruct.mq5 (2.65 KB) 预览
DBfillTableFromStructArray.mq5 (10.3 KB) 预览
DBinit.mq5 (0.98 KB) 预览
DBmetaProgramming.mq5 (3.41 KB) 预览
DBquickStart.mq5 (5.14 KB) 预览
DBquickStartWithStruct.mq5 (5.02 KB) 预览
DBquotesImport.mq5 (4.28 KB) 预览
DBQuotesIntradayBackAndForward.mq5 (19.77 KB) 预览
DBQuotesIntradayBackAndForward.sql (1.54 KB)
DBQuotesIntradayLag.mq5 (5.16 KB) 预览
DBQuotesIntradayLag.sql (0.84 KB)
DBQuotesIntradayLagGroup.mq5 (14.21 KB) 预览
DBQuotesIntradayLagGroup.sql (1.06 KB)
LibClipboard.mq5 (1.91 KB) 预览
LibRandTest.mq5 (4.46 KB) 预览
LibWindowTree.mq5 (3.83 KB) 预览
NetFtp.mq5 (1.02 KB) 预览
NetMail.mq5 (0.96 KB) 预览
NetNotification.mq5 (1.04 KB) 预览
Reservoir.mq5 (3.1 KB) 预览
ResourceFont.mq5 (3.29 KB) 预览
ResourceReadImage.mq5 (4.5 KB) 预览
ResourceShapesDraw.mq5 (18.37 KB) 预览
ResourceText.mq5 (4 KB) 预览
ResourceTextAnchOrientation.mq5 (4.13 KB) 预览
SocketConnect.mq5 (1.42 KB) 预览
SocketIsConnected.mq5 (1.99 KB) 预览
SocketReadWriteHTTP.mq5 (4.11 KB) 预览
SocketReadWriteHTTPS.mq5 (11.84 KB) 预览
WebRequestAuth.mq5 (4.37 KB) 预览
WebRequestCookie.mq5 (1.81 KB) 预览
WebRequestForm.mq5 (2.35 KB) 预览
WebRequestTest.mq5 (1.97 KB) 预览
yuan.bmp (4.05 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\Python\
accountinfo.py (1.16 KB) 预览
copyticks.py (1.62 KB) 预览
eurjpy.py (1.62 KB) 预览
eurusdbook.py (1.84 KB) 预览
eurusdrates.py (1.45 KB) 预览
gbpusdtick.py (1.36 KB) 预览
historydealsget.py (1.96 KB) 预览
historyordersget.py (2.74 KB) 预览
init.py (0.94 KB) 预览
ordercheck.py (2.73 KB) 预览
ordersend.py (4.57 KB) 预览
ordersget.py (2.13 KB) 预览
positionsget.py (2.06 KB) 预览
python-args.py (0.59 KB) 预览
ratescorr.py (2.26 KB) 预览
terminalinfo.py (1.35 KB) 预览
\MQL5\Services\MQL5Book\p7\
CalendarChangeSaver.mq5 (3.94 KB) 预览
扩展 (235) 崩溃 (235)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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第七部分 高级MQL5工具

在《交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)》这本书的第七部分 "高级MQL5工具"描述了MQL5 API的高级功能，这在为MetaTrader 5开发程序时发挥重要作用。其中包括自定义交易品种、内置经济日历事件以及网络、数据库和加密等通用技术。

这部分涵盖了程序库 – 一种特殊的程序类型，提供即用型API，用于连接其他MQL程序。还讨论了开发软件包并将逻辑上相互关联的程序组合到项目中的可能性。

最后，这部分还介绍了与其他软件环境（包括 Python）的集成。

高级MQL5工具

我们将从研究资源开始，这些资源是可以嵌入程序代码中的任何类型的文件。资源可能包含：

  • 多媒体元素
  • 来自外部程序的"硬"设置
  • 编译形式的其他MQL5程序

MQL5开发环境允许在源文件中包含应用程序数据数组、图像、声音和字体，使程序成为终端用户的一个可独立操作且方便的产品。

将特别关注带有BMP格式光栅图像的图形资源：您将了解如何创建、编辑以及在图表上动态显示这些资源。

我们将通过研究MQL5中的OpenCL集成来结束本书的最后部分。OpenCL是多处理器系统中并行编程的开放标准，包括图形处理器(GPU)和中央处理器(CPU)。只要算法可以并行化，它就可以加速计算密集型任务。这些可能包括训练神经网络、Fourier变换和求解方程组。

在MQL程序中使用OpenCL需要制造商提供的特殊驱动程序并支持OpenCL 1.1及更高版本。显卡的存在不是强制性的，因为中央处理器也可以用于并行计算。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45596

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分

在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分

在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。

来自"MQL5算法交易的神经网络"教程的示例 来自"MQL5算法交易的神经网络"教程的示例

"MQL5算法交易的神经网络"教程是一本全面的操作指南，涵盖了人工智能和神经网络的理论基础，以及使用MQL5编程语言在金融交易应用的实践方面。

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