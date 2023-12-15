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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分 - MetaTrader 5EA
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\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\BandOsMACustom.mq5 (17.78 KB) 预览BandOsMACustomSignal.mq5 (18.01 KB) 预览BandOsMAticks.mq5 (12.59 KB) 预览CalendarTrading.mq5 (9.26 KB) 预览CustomOrderSend.mq5 (4.38 KB) 预览CustomTester.mq5 (10.06 KB) 预览EqualVolumeBars.mq5 (14.87 KB) 预览PseudoMarketBook.mq5 (7.18 KB) 预览\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\Web\access.js (0.88 KB)common.css (0.21 KB)index.htm (0.48 KB)MQL5Book.crt (1.24 KB)MQL5Book.key (1.69 KB)wschat.htm (0.5 KB)wschat.js (3.38 KB)wschat_client.js (1.56 KB)wsecho.js (2.87 KB)wsecho_client.js (1.32 KB)wsintro.js (1.47 KB)wspublisher.htm (0.83 KB)wspublisher_client.js (2.58 KB)wspubsub.htm (0.32 KB)wspubsub.js (7.26 KB)wssubscriber.htm (0.85 KB)wssubscriber_client.js (2.63 KB)\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsChat\wschat.mq5 (7.22 KB) 预览wschat.mqproj (4.57 KB)\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsEcho\wsecho.mq5 (1.74 KB) 预览wsecho.mqproj (4.61 KB)\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsTradeCopier\wstradecopier.mq5 (16.93 KB) 预览wstradecopier.mqproj (10.38 KB)\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 预览clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 预览unicode2.txt (0.1 KB) 预览unicode3.txt (0.1 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览Comments.mqh (3.71 KB) 预览ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览DateTime.mqh (2.56 KB) 预览DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览Defines.mqh (0.71 KB) 预览EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览LibRand.mqh (1.23 KB) 预览LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览MapArray.mqh (2.64 KB) 预览MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览MqlError.mqh (8.53 KB) 预览MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览OptReader.mqh (21.93 KB) 预览OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览Periods.mqh (1.95 KB) 预览Permissions.mqh (4.87 KB) 预览PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览RSquared.mqh (2.27 KB) 预览SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览Tableau.mqh (8.79 KB) 预览TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览TickModel.mqh (2.67 KB) 预览Timing.mqh (1.71 KB) 预览toyjson.mqh (11.4 KB) 预览TplFile.mqh (8.12 KB) 预览TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览TradeState.mqh (5.91 KB) 预览TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览Tuples.mqh (4.94 KB) 预览TypeName.mqh (1 KB) 预览Uninit.mqh (1.16 KB) 预览Warnings.mqh (0.54 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 预览wsframe.mqh (11.62 KB) 预览wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览wstools.mqh (6.22 KB) 预览wstransport.mqh (5.33 KB) 预览\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\BmpOwner.mq5 (1.73 KB) 预览BmpUser.mq5 (2.38 KB) 预览CalendarMonitor.mq5 (6.4 KB) 预览CalendarMonitorCached.mq5 (7.57 KB) 预览CalendarRecordById.mq5 (6.93 KB) 预览DeltaPrice.mq5 (3.63 KB) 预览DeltaVolumeProfile.mq5 (10.44 KB) 预览FaultyIndicator.mq5 (1.66 KB) 预览KeyboardSpy.mq5 (2.6 KB) 预览LibHoughChannel.mq5 (6.64 KB) 预览MainIndicator.mq5 (1.65 KB) 预览message.txt (0.06 KB) 预览search1.bmp (1.51 KB)search2.bmp (1.51 KB)ShapesDrawing.mqh (16.89 KB) 预览SimpleDrawing.mq5 (2.72 KB) 预览SimpleDrawing.mqh (13.11 KB) 预览\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\SubFolder\EmbeddedIndicator.mq5 (2.48 KB) 预览NonEmbeddedIndicator.mq5 (1.88 KB) 预览\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览LibRand.mq5 (3 KB) 预览\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p7\argb.bmp (451.18 KB)ARGBbitmap.mq5 (1.76 KB) 预览a_LCDNova3DCmObl.ttf (40.47 KB)CalendarChangeBacktrace.mq5 (11.65 KB) 预览CalendarChangeReader.mq5 (4.08 KB) 预览CalendarCountries.mq5 (3.35 KB) 预览CalendarEventKindsByCountry.mq5 (7.4 KB) 预览CalendarEventKindsByCurrency.mq5 (11.77 KB) 预览CalendarFilterPrint.mq5 (4.62 KB) 预览CalendarForDates.mq5 (5.57 KB) 预览CalendarStatsByEvent.mq5 (9.68 KB) 预览CryptDecode.mq5 (7.2 KB) 预览CryptEncode.mq5 (10.83 KB) 预览CryptPNG.mq5 (1.76 KB) 预览CustomSymbolCreateDelete.mq5 (1.6 KB) 预览CustomSymbolFilterTicks.mq5 (5.49 KB) 预览CustomSymbolProperties.mq5 (2.51 KB) 预览CustomSymbolRandomRates.mq5 (6.48 KB) 预览DBcreateTable.mq5 (1.71 KB) 预览DBcreateTableFromStruct.mq5 (2.65 KB) 预览DBfillTableFromStructArray.mq5 (10.3 KB) 预览DBinit.mq5 (0.98 KB) 预览DBmetaProgramming.mq5 (3.41 KB) 预览DBquickStart.mq5 (5.14 KB) 预览DBquickStartWithStruct.mq5 (5.02 KB) 预览DBquotesImport.mq5 (4.28 KB) 预览DBQuotesIntradayBackAndForward.mq5 (19.77 KB) 预览DBQuotesIntradayBackAndForward.sql (1.54 KB)DBQuotesIntradayLag.mq5 (5.16 KB) 预览DBQuotesIntradayLag.sql (0.84 KB)DBQuotesIntradayLagGroup.mq5 (14.21 KB) 预览DBQuotesIntradayLagGroup.sql (1.06 KB)LibClipboard.mq5 (1.91 KB) 预览LibRandTest.mq5 (4.46 KB) 预览LibWindowTree.mq5 (3.83 KB) 预览NetFtp.mq5 (1.02 KB) 预览NetMail.mq5 (0.96 KB) 预览NetNotification.mq5 (1.04 KB) 预览Reservoir.mq5 (3.1 KB) 预览ResourceFont.mq5 (3.29 KB) 预览ResourceReadImage.mq5 (4.5 KB) 预览ResourceShapesDraw.mq5 (18.37 KB) 预览ResourceText.mq5 (4 KB) 预览ResourceTextAnchOrientation.mq5 (4.13 KB) 预览SocketConnect.mq5 (1.42 KB) 预览SocketIsConnected.mq5 (1.99 KB) 预览SocketReadWriteHTTP.mq5 (4.11 KB) 预览SocketReadWriteHTTPS.mq5 (11.84 KB) 预览WebRequestAuth.mq5 (4.37 KB) 预览WebRequestCookie.mq5 (1.81 KB) 预览WebRequestForm.mq5 (2.35 KB) 预览WebRequestTest.mq5 (1.97 KB) 预览yuan.bmp (4.05 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\Python\accountinfo.py (1.16 KB) 预览copyticks.py (1.62 KB) 预览eurusdbook.py (1.84 KB) 预览eurusdrates.py (1.45 KB) 预览gbpusdtick.py (1.36 KB) 预览historydealsget.py (1.96 KB) 预览historyordersget.py (2.74 KB) 预览ordercheck.py (2.73 KB) 预览ordersend.py (4.57 KB) 预览ordersget.py (2.13 KB) 预览positionsget.py (2.06 KB) 预览python-args.py (0.59 KB) 预览ratescorr.py (2.26 KB) 预览terminalinfo.py (1.35 KB) 预览\MQL5\Services\MQL5Book\p7\CalendarChangeSaver.mq5 (3.94 KB) 预览您错过了交易机会：
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第七部分 高级MQL5工具
在《交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)》这本书的第七部分 "高级MQL5工具"描述了MQL5 API的高级功能，这在为MetaTrader 5开发程序时发挥重要作用。其中包括自定义交易品种、内置经济日历事件以及网络、数据库和加密等通用技术。
这部分涵盖了程序库 – 一种特殊的程序类型，提供即用型API，用于连接其他MQL程序。还讨论了开发软件包并将逻辑上相互关联的程序组合到项目中的可能性。
最后，这部分还介绍了与其他软件环境（包括 Python）的集成。
我们将从研究资源开始，这些资源是可以嵌入程序代码中的任何类型的文件。资源可能包含：
- 多媒体元素
- 来自外部程序的"硬"设置
- 编译形式的其他MQL5程序
MQL5开发环境允许在源文件中包含应用程序数据数组、图像、声音和字体，使程序成为终端用户的一个可独立操作且方便的产品。
将特别关注带有BMP格式光栅图像的图形资源：您将了解如何创建、编辑以及在图表上动态显示这些资源。
我们将通过研究MQL5中的OpenCL集成来结束本书的最后部分。OpenCL是多处理器系统中并行编程的开放标准，包括图形处理器(GPU)和中央处理器(CPU)。只要算法可以并行化，它就可以加速计算密集型任务。这些可能包括训练神经网络、Fourier变换和求解方程组。
在MQL程序中使用OpenCL需要制造商提供的特殊驱动程序并支持OpenCL 1.1及更高版本。显卡的存在不是强制性的，因为中央处理器也可以用于并行计算。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45596
在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分
在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。
"MQL5算法交易的神经网络"教程是一本全面的操作指南，涵盖了人工智能和神经网络的理论基础，以及使用MQL5编程语言在金融交易应用的实践方面。辅助平仓工具
这是一个辅助止盈止损工具，它可以帮助你严格止损，动态止盈。已更新