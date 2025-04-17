相关系数 (CC) 在统计学中用于衡量两组数据之间的相关性。在交易领域，数据集可以是任何金融工具。简单地说，两个金融工具之间的相关性就是它们之间的关联程度。相关性以 1 到 -1 的范围为基础。相关系数越接近 1，表示两种金融工具之间的正相关性越高，它们会同时上下波动。相关系数越接近-1，两个工具的反向波动越强。



指标值在正相关和负相关之间波动，表示两种金融工具价格移动的同步程度。相关系数为 +1 表示完全正相关，价格走势完全同步。相关系数-1 表示完全负相关，价格走势完全相反。这两种极端情况都很少见，相关系数通常在最大值之间波动。0 是相关系数的中间值，表示两种金融工具之间没有相关性。







欧元兑美元和美元兑加元之间的相关系数：

在欧元兑美元图表上叠加的美元兑加元图表及其相关系数：



与许多技术分析指标不同，相关系数非常适合长期投资。如果投资者要建立一个真正多元化的投资组合，相关系数会非常有用。它可以帮助确定投资组合中资产之间的差异程度。换句话说，如果投资工具的相关性较低，就可以避免不必要的重复风险。



该指标有三个可定制的参数：

符号 - 表示第二个工具的符号名称。第一个符号是启动指标的符号；

- 表示第二个工具的符号名称。第一个符号是启动指标的符号； Source - 价格 来源 。它定义在什么价格上计算两个工具的相关性；

- 价格 。它定义在什么价格上计算两个工具的相关性； Length - 计算周期。表示计算相关系数的条数。

如前所述，相关系数是编制多样化投资组合的有用工具。不过，有一点应始终牢记：两种工具之间的相关性可能而且确实时常发生变化。该指标将帮助交易者意识到这种变化，并相应地修改他们的投资。

