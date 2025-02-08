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趋势均衡指标 TrendEQ - MetaTrader 5脚本

Simon Draxler
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关于我
你好！我是一名拥有超过14年软件开发经验的专业开发者。成功的交易不需要魔法，而是需要逻辑、稳定性和整洁的代码。
我的重点是构建专家顾问（EA），它们能在真实的市场条件下生存。我的工作分析透彻、结构严谨。
你可以从我这里期待什么：
透明度： 没有隐藏风险。
质量： 我的代码整洁，专为长期使用而设计。
诚实： 我不承诺奇迹，我提供扎实的工具。
支持： 如果你有问题，我随时为你服务。
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設定和參數 一般參數 動量期 用於計算動量的蠟燭數量。 建議值：14 （值越高，曲線越平滑，但有滯後。） 波動期 用於計算波動性的蠟燭數量。 建議值：14 比例因子 比例因子調整指標計算以產生可讀的曲線。 預設值：100000 閾值 超買水平 高於該值，市場被視為超買。 預設值：100.0 超賣水平 低於該值，市場被視為超賣。 預設值：-100.0 功能 趨勢確定： 正值：表示上升動能（看漲趨勢）。 負值：表示下降勢頭（看跌趨勢）。 波動率調整： 此指標根據當前市場波動動態調整動量計算，提供更準確、及時的訊號。 超買/超賣訊號： 超買：表明價格可能很快就會調整。 超賣：表明價格可能很快就會恢復。


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