







設定和參數 一般參數 動量期 用於計算動量的蠟燭數量。 建議值：14 （值越高，曲線越平滑，但有滯後。） 波動期 用於計算波動性的蠟燭數量。 建議值：14 比例因子 比例因子調整指標計算以產生可讀的曲線。 預設值：100000 閾值 超買水平 高於該值，市場被視為超買。 預設值：100.0 超賣水平 低於該值，市場被視為超賣。 預設值：-100.0 功能 趨勢確定： 正值：表示上升動能（看漲趨勢）。 負值：表示下降勢頭（看跌趨勢）。 波動率調整： 此指標根據當前市場波動動態調整動量計算，提供更準確、及時的訊號。 超買/超賣訊號： 超買：表明價格可能很快就會調整。 超賣：表明價格可能很快就會恢復。