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带信息面板和支持的 RiskManager - MetaTrader 5EA
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代码提供了对风险的控制，因为我没有尝试在图表的面板上显示信息，正如您在屏幕上看到的日志信息，但没有显示在图表上，我想对于有经验的程序员来说，解决这个问题并不困难。
上图显示了机器人的主要参数，每个人都可以根据自己的情况选择必要的参数。
机器人还实现了可点击链接，以支持作者。
祝您测试顺利，我期待着您的改进！
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56126
库斯库斯星光
Kuskus Starlight 是一种利用费雪价格转换来识别趋势和潜在反转的震荡指标。 Scriptor 的 MT4 原始代码请访问：https://www.mql5.com/en/code/8365。历史利润计算面板
CalculateHistoryProfit 脚本 1.0 版旨在使用图表面板计算指定时期的利润。