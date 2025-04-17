代码提供了对风险的控制， 因为我没有尝试在图表的面板上显示信息 ，正如您在屏幕上看到的日志 信息 ，但没有显示在图表上，我想对于有经验的程序员来说，解决这个问题并不困难。





上图显示了机器人的主要参数，每个人都可以根据自己的情况选择必要的参数。









机器人还实现了可点击链接，以支持作者。





祝您测试顺利，我期待着您的改进！