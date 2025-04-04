在智能交易系统的 OnTick() 事件处理程序中检测新柱状图或蜡烛图的开始。

iMA 指标（移动平均线，MA）交易系统。MA 趋势的发展。

用 4 度的多项式构造一条移动线。外推正弦及其轴线。所构建的线在每一小节上删除一个值，并构建一条外推值的滑动线，该滑动线不会重新绘制。