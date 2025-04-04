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后踢 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
创意作者-alex
mq5 代码作者-barabashkakvn
注意：专家顾问仅适用于对冲账户！
Expert Advisor 开立两个多方向头寸。一旦这两个头寸被关闭（通过触发止损或止盈），将在新的条形图上再次打开两个多方向头寸。
参数中只有止损和止盈可用。不使用追踪和指标。
美元兑日元，H1：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23628
检测新柱状或蜡烛的开始
在智能交易系统的 OnTick() 事件处理程序中检测新柱状图或蜡烛图的开始。日历
日历 - 历史和实时基本面分析。
MA 趋势 2
iMA 指标（移动平均线，MA）交易系统。MA 趋势的发展。Pan PrizMA 第 72 号杠杆
用 4 度的多项式构造一条移动线。外推正弦及其轴线。所构建的线在每一小节上删除一个值，并构建一条外推值的滑动线，该滑动线不会重新绘制。