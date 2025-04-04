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后踢 - MetaTrader 5EA

alex122 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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创意作者-alex

mq5 代码作者-barabashkakvn

注意：专家顾问仅适用于对冲账户！

Expert Advisor 开立两个多方向头寸。一旦这两个头寸被关闭（通过触发止损或止盈），将在新的条形图上再次打开两个多方向头寸。

参数中只有止损和止盈可用。不使用追踪和指标。

美元兑日元，H1：

后踢

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23628

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