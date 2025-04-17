主要功能



1 - 灵活的显示模式：

- 评论： 直接在图表左上角显示倒计时。

- 图表边缘： 将秒表置于图表的任意角落，实现固定视图。

- 接近价格 ：



2 . 时区兼容性 ：

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3 . 智能倒计时 ：

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- 在市场休市时计算距离下一个蜡烛图开盘的剩余时间，包括工作日和周末调整。



4 . 完全自定义：

- 选择文本的颜色、字体大小和锚点。

- 配置市场开盘和收盘时间，以适应您偏好的市场。



5 . 直观的界面：

- 输入参数简单、文档齐全，可轻松设置和使用指标。



如何设置



1 安装：

- 下载 "Countdown.mq5 "文件并将其复制到 MetaTrader 5 的 "Indicators "文件夹中。

- 重新启动终端并将指标添加到所需图表中。



2 . 输入参数：

- 定时器位置： 在 "注释"、"图表边框 "或 "价格旁边 "之间进行选择。

- 文字颜色： 自定义定时器的颜色，以提高可视性。

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- 开盘和收盘时间： 以 HH:MM 格式输入市场的开盘和收盘时间（如 09:00） 。



3 . 使用：

- 当市场开盘时，该指标将显示下一根蜡烛图的倒计时。

- 当市场收盘时，该指标将显示下一次开盘前的剩余时间。



优点



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- 灵活性 ： 适用于任何时间框架和金融资产。

- 易用性 ： 直观的界面和清晰的参数允许快速配置。

- 动态可视化："接近价格 "模式确保计时器始终跟上市场行为。









