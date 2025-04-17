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主要功能
1 - 灵活的显示模式：
- 评论： 直接在图表左上角显示倒计时。
- 图表边缘： 将秒表置于图表的任意角落，实现固定视图。
- 接近价格 ：
2. 时区兼容性：
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3. 智能倒计时：
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- 在市场休市时计算距离下一个蜡烛图开盘的剩余时间，包括工作日和周末调整。
4. 完全自定义：
- 选择文本的颜色、字体大小和锚点。
- 配置市场开盘和收盘时间，以适应您偏好的市场。
5. 直观的界面：
- 输入参数简单、文档齐全，可轻松设置和使用指标。
如何设置
1 安装：
- 下载 "Countdown.mq5 "文件并将其复制到 MetaTrader 5 的 "Indicators "文件夹中。
- 重新启动终端并将指标添加到所需图表中。
2. 输入参数：
- 定时器位置： 在 "注释"、"图表边框 "或 "价格旁边 "之间进行选择。
- 文字颜色： 自定义定时器的颜色，以提高可视性。
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- 开盘和收盘时间： 以 HH:MM 格式输入市场的开盘和收盘时间（如 09:00）。
3. 使用：
- 当市场开盘时，该指标将显示下一根蜡烛图的倒计时。
- 当市场收盘时，该指标将显示下一次开盘前的剩余时间。
优点
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- 灵活性 ： 适用于任何时间框架和金融资产。
- 易用性 ： 直观的界面和清晰的参数允许快速配置。
- 动态可视化："接近价格 "模式确保计时器始终跟上市场行为。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/57731
EquiPeak Drawdown Tracker（EquiPeak缩水跟踪器）是一个用于实时监控和记录交易账户最大缩水的指标。它不仅仅是一个当前缩水指标；它尤其适用于将您当前的缩水与您预期或之前记录的最大历史缩水进行直观比较。将秒数转换为年、月、日、时、分、秒的函数
考虑到每月有 30 天，每年有 365 天，脚本演示了到新的一年开始前的时间计数器。