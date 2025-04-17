用于计算未结头寸平均价格的指标，如果只想将一个机器人的头寸分开，可以使用神奇数字，但 0 数字是用于手动操作的。

倒计时是一款先进的指标，专为希望清晰、高效地跟踪下一根蜡烛图或下一个市场开盘前剩余时间的交易者而设计。该指标有三种灵活的显示模式（评论、图表边框或价格旁），可根据您的交易需求提供定制解决方案。

EquiPeak Drawdown Tracker（EquiPeak缩水跟踪器）是一个用于实时监控和记录交易账户最大缩水的指标。它不仅仅是一个当前缩水指标；它尤其适用于将您当前的缩水与您预期或之前记录的最大历史缩水进行直观比较。