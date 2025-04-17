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该 指标是Divergence Awersome Ocilator指标的分叉，可通过以下链接下载： https://www.mql5.com/zh/code/56820
组装此指标的 Youtube 教程：
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/57644
倒计时 2.0
倒计时是一款先进的指标，专为希望清晰、高效地跟踪下一根蜡烛图或下一个市场开盘前剩余时间的交易者而设计。该指标有三种灵活的显示模式（评论、图表边框或价格旁），可根据您的交易需求提供定制解决方案。EquiPeak Drawdown Tracker
EquiPeak Drawdown Tracker（EquiPeak缩水跟踪器）是一个用于实时监控和记录交易账户最大缩水的指标。它不仅仅是一个当前缩水指标；它尤其适用于将您当前的缩水与您预期或之前记录的最大历史缩水进行直观比较。