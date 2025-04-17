代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MACD 背离 - MetaTrader 5脚本

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 产品 8 代码 2 主题 27 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3713
等级:
(3)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标是Divergence Awersome Ocilator指标的分叉，可通过以下链接下载： https://www.mql5.com/zh/code/56820


组装此指标的 Youtube 教程：


由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/57644

价差 价差

双符号价差指示器

平均价格 平均价格

用于计算未结头寸平均价格的指标，如果只想将一个机器人的头寸分开，可以使用神奇数字，但 0 数字是用于手动操作的。

倒计时 2.0 倒计时 2.0

倒计时是一款先进的指标，专为希望清晰、高效地跟踪下一根蜡烛图或下一个市场开盘前剩余时间的交易者而设计。该指标有三种灵活的显示模式（评论、图表边框或价格旁），可根据您的交易需求提供定制解决方案。

EquiPeak Drawdown Tracker EquiPeak Drawdown Tracker

EquiPeak Drawdown Tracker（EquiPeak缩水跟踪器）是一个用于实时监控和记录交易账户最大缩水的指标。它不仅仅是一个当前缩水指标；它尤其适用于将您当前的缩水与您预期或之前记录的最大历史缩水进行直观比较。