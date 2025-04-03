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MetaTrader 5 平台 beta 版本 2155：MQL5 中的可见性领域、策略测试器的全球更新和内置托管

fxsaber, 2019.10.04 07:18 pm.

如果打开 tst 文件格式并将测试器的缓存文件夹放入沙盒，就有可能创建新类型的 Market 产品，作为测试器结果的分析器/校正器。

例如，可以编写一个 Market-combine，显示缓存中所有可用的单次通过。

您不需要启动测试器来执行每个项目。

如果通过 mklink 将缓存文件夹放入沙盒，现在就可以完成所有这些操作。您只需要 tst-format。

谁觉得自己有实力，谁就应该开始编写这样的产品。我很乐意加入开发团队并购买它。这个市场完全空白。





如果不对 cache-folder 进行沙盒化处理，那么类似产品出现在 MQ 生态系统之外的可能性就会增加，因为它们将是用其他语言编写的。