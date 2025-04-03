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单测试器缓存 - MetaTrader 5程序库

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\MQL5\Include\fxsaber\SingleTesterCache\
ExpTradeSummarySingle.mqh (10.32 KB) 预览
TesterPositionProfit.mqh (1.4 KB) 预览
TesterTradeState.mqh (1.06 KB) 预览
TradeOrder.mqh (8.38 KB) 预览
ExpTradeSummaryExt.mqh (10.08 KB) 预览
TradeDeal.mqh (16.52 KB) 预览
String.mqh (1.79 KB) 预览
SingleTestCacheHeader.mqh (14.58 KB) 预览
SingleTesterCache.mqh (33.39 KB) 预览
\MQL5\Scripts\fxsaber\
SingleTesterCache_Example.mq5 (0.4 KB) 预览
\MQL5\Include\
TypeToBytes.mqh (20.45 KB) 预览
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该库允许您读/写 tst 文件 - MT5-Tester 单程格式。


使用的一些变体

    交易、自动交易系统和交易策略测试论坛

    MetaTrader 5 平台 beta 版本 2155：MQL5 中的可见性领域、策略测试器的全球更新和内置托管

    fxsaber, 2019.10.04 07:18 pm.

    如果打开 tst 文件格式并将测试器的缓存文件夹放入沙盒，就有可能创建新类型的 Market 产品，作为测试器结果的分析器/校正器。


    例如，可以编写一个 Market-combine，显示缓存中所有可用的单次通过。

    • 您只需用鼠标选择所需的数据，它就会显示综合统计数据。
    • 它可以清除缓存中不必要的单次交易。
    • 用适当的加权系数计算出最佳投资组合。
    • 显示每次交易的最佳交易时间间隔。
    • 提供自己的交互式可视化统计数据，包括过滤器。
    • 计算最佳 MM。
    • 显示历史上每个对冲头寸的 OrderOpenPriceBest（头寸有效期内的最佳开仓价）、OrderClosePriceBest（类似）、OrderOpenPriceLength（头寸有效期内价格不低于 OrderOpenPrice 的时间长度）、OrderClosePriceLength（类似）、OrderProfitBest（原始头寸有效期内类似头寸的最高利润）。
    • 显示每个对冲头寸的效率。
    • 计算启用延迟时的结果。
    • 计算不同订单执行 设置（是否滑动等）和佣金下的结果。
    • 在不同的跳动历史上显示 TS 的结果。
    • ...

    您不需要启动测试器来执行每个项目。

    如果通过 mklink 将缓存文件夹放入沙盒，现在就可以完成所有这些操作。您只需要 tst-format。

    谁觉得自己有实力，谁就应该开始编写这样的产品。我很乐意加入开发团队并购买它。这个市场完全空白。


    如果不对 cache-folder 进行沙盒化处理，那么类似产品出现在 MQ 生态系统之外的可能性就会增加，因为它们将是用其他语言编写的。



    #include <fxsaber\SingleTesterCache\SingleTesterCache.mqh> // 测试人员的单程数据。

void OnStart()
{  
  SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache; // 创建一个测试器缓存对象。
  
  SingleTesterCache.Set(); // 把竞标的真实情况写进去。
  
// .\.\.MQL5\Files/Test.tst.
  Print(SingleTesterCache.Save("Test.tst")); // 将其写入可导入测试器的文件。
}

    该脚本将真实账户的交易历史记录整理成 tst 格式。导入测试器的方式如下。


    结果是这样的


    DLL 解决方案不能放在 KB 中，因此下面是另一个脚本的源代码，它不包含在 KB 中。

    #include <fxsaber\SingleTesterCache\SingleTesterCache.mqh> // 测试人员的单程数据。

#include <Graphics\Graphic.mqh>
#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/26132

#define  MIN_WIDTH 10

// 创建图形。
string GraphPlot( const double &Y1[], const double &Y2[],
                  int Width = 0, int Height = 0, const ENUM_CURVE_TYPE Type = CURVE_NONE,
                  const string CurveName1 = NULL, const string CurveName2 = NULL, string ObjName = NULL )
{
  Width = Width ? Width : (int)::ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
  Height = Height ? Height : (int)::ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
  ObjName = (ObjName == NULL) ? __FUNCTION__ : ObjName;

  CGraphic Graphic;

  const bool Res = (::ObjectFind(0, ObjName) >= 0) ? Graphic.Attach(0, ObjName) : Graphic.Create(0, ObjName, 0, 0, 0, Width, Height);

  if (Res)
  {
    const int Size1 = ::ArraySize(Y1);
    const int Size2 = ::ArraySize(Y2);

    Graphic.CurveAdd(Y1, ((Type == CURVE_NONE) && Size1) ? ((Width / Size1 < MIN_WIDTH) ? CURVE_LINES : CURVE_POINTS_AND_LINES) : Type, CurveName1);
    Graphic.CurveAdd(Y2, ((Type == CURVE_NONE) && Size2) ? ((Width / Size2 < MIN_WIDTH) ? CURVE_LINES : CURVE_POINTS_AND_LINES) : Type, CurveName2);

    Graphic.CurvePlotAll();
    Graphic.Update();
  }

  return (Res ? Graphic.ChartObjectName() : NULL);
}

void OnStart()
{  
  uchar Bytes2[];
  
  if (MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != -1) // 如果可以读取单次运行的最后一条缓存记录
  {
    const SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache(Bytes2); // 将其驱动到相应的对象中。

    SingleTesterCache.SaveSet(NULL, true, "Created by " + __FILE__); // 保存包含详细信息的设置文件。
    
    double Balance[];
    double Equity[];
  
    // 打印余额和权益图表。
    if (SingleTesterCache.GetBalance(Balance) && SingleTesterCache.GetEquity(Equity))
      GraphPlot(Balance, Equity, 1200, 500, CURVE_NONE, "Balance", "Equity");
      
    Print(SingleTesterCache.Header.ToString());  // 输出单次传递的页眉。
    Print(SingleTesterCache.Summary.ToString()); // Statistica.
    Print(SingleTesterCache.Inputs);             // 输入参数。
  }
}


    该脚本将自动获取最后一次单程的数据并输出其数据，包括平衡/权益图。


    鸣谢。

    感谢开发人员创建 Tester 缓存并帮助我解压其格式。

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/27611

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