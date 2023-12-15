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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分 - MetaTrader 5EA

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。
使用以下链接下载软件的最新版本：
133 文章 289 代码 18379 主题 28400 评论
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显示:
3799
等级:
(8)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\MQL5Book\p5\
LifeCycle.mq5 (1.52 KB) 预览
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 预览
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 预览
unicode2.txt (0.1 KB) 预览
unicode3.txt (0.1 KB) 预览
utf8.txt (0.05 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览
ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览
Comments.mqh (3.71 KB) 预览
ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览
CRC32.mqh (1.89 KB) 预览
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览
DateTime.mqh (2.56 KB) 预览
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览
DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览
Defines.mqh (0.71 KB) 预览
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览
FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览
FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览
IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览
IS.mqh (0.98 KB) 预览
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览
LibRand.mqh (1.23 KB) 预览
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览
MapArray.mqh (2.64 KB) 预览
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览
MqlError.mqh (8.53 KB) 预览
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览
OptReader.mqh (21.93 KB) 预览
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览
OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览
Periods.mqh (1.95 KB) 预览
Permissions.mqh (4.87 KB) 预览
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览
PNG.mqh (5.31 KB) 预览
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览
Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览
RSquared.mqh (2.27 KB) 预览
RTTI.mqh (1.57 KB) 预览
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览
StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览
StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览
SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览
Tableau.mqh (8.79 KB) 预览
TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览
TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览
TickModel.mqh (2.67 KB) 预览
Timing.mqh (1.71 KB) 预览
toyjson.mqh (11.4 KB) 预览
TplFile.mqh (8.12 KB) 预览
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览
TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览
TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览
TradeState.mqh (5.91 KB) 预览
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览
Tuples.mqh (4.94 KB) 预览
TypeName.mqh (1 KB) 预览
Uninit.mqh (1.16 KB) 预览
URL.mqh (4.64 KB) 预览
Warnings.mqh (0.54 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 预览
wsframe.mqh (11.62 KB) 预览
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览
wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览
wstools.mqh (6.22 KB) 预览
wstransport.mqh (5.33 KB) 预览
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p5\
EventAll.mq5 (3.18 KB) 预览
EventAllObjects.mq5 (4.92 KB) 预览
EventMouseWheel.mq5 (2.83 KB) 预览
EventTickSpy.mq5 (4.04 KB) 预览
EventTranslateKey.mq5 (2.61 KB) 预览
EventWindowSizer.mq5 (2.43 KB) 预览
IndBarIndex.mq5 (2.75 KB) 预览
IndColorWPR.mq5 (4.22 KB) 预览
IndDeltaVolume.mq5 (8.51 KB) 预览
IndFractals.mq5 (3.63 KB) 预览
IndFractalsZigZag.mq5 (3.24 KB) 预览
IndHighLowClose.mq5 (2.66 KB) 预览
IndLabelHighLowClose.mq5 (2.8 KB) 预览
IndMultiSymbolMonitor.mq5 (1.89 KB) 预览
IndPropHighLowClose.mq5 (2.72 KB) 预览
IndReplica1.mq5 (2.08 KB) 预览
IndReplica2.mq5 (1.96 KB) 预览
IndReplica3.mq5 (2.06 KB) 预览
IndStub.mq5 (1.15 KB) 预览
IndSubChart.mq5 (9.47 KB) 预览
IndSubChartSimple.mq5 (7.28 KB) 预览
IndTripleEMA.mq5 (5.65 KB) 预览
IndUnityPercent.mq5 (9.67 KB) 预览
IndWPR.mq5 (2.8 KB) 预览
LifeCycle.mq5 (2.01 KB) 预览
MultipleTimers.mq5 (5.98 KB) 预览
ObjectChannels.mq5 (5.08 KB) 预览
ObjectChart.mq5 (4.87 KB) 预览
ObjectGroupEdit.mq5 (4.29 KB) 预览
ObjectHighLowChannel.mq5 (2.89 KB) 预览
ObjectHighLowFibo.mq5 (3.5 KB) 预览
ObjectHighLowFiboMove.mq5 (3.43 KB) 预览
SubScaler.mq5 (5.67 KB) 预览
UseDemoAll.mq5 (5.3 KB) 预览
UseDemoAllLoop.mq5 (5.28 KB) 预览
UseDemoAllParams.mq5 (5.54 KB) 预览
UseDemoAllSimple.mq5 (4.34 KB) 预览
UseEnvelopesParams1.mq5 (3.93 KB) 预览
UseEnvelopesParams2.mq5 (4.86 KB) 预览
UseM1MA.mq5 (6.92 KB) 预览
UseM1MASimple.mq5 (4.58 KB) 预览
UseStochastic.mq5 (2.9 KB) 预览
UseUnityPercentPro.mq5 (10.11 KB) 预览
UseWPR1.mq5 (2.95 KB) 预览
UseWPR2.mq5 (2.47 KB) 预览
UseWPR3.mq5 (1.91 KB) 预览
UseWPRFractals.mq5 (5.83 KB) 预览
UseWPRMTF.mq5 (5.91 KB) 预览
UseWPRMTFDashboard.mq5 (6.92 KB) 预览
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览
LibRand.mq5 (3 KB) 预览
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p5\
AllInOne.mq5 (1.58 KB) 预览
AllInOne.mqh (5.16 KB) 预览
ChartBlackout.mq5 (0.85 KB) 预览
ChartCloseIdle.mq5 (3.35 KB) 预览
ChartColorInverse.mq5 (1.26 KB) 预览
ChartDock.mq5 (1.75 KB) 预览
ChartDrop.mq5 (1.58 KB) 预览
ChartDuplicate.mq5 (0.95 KB) 预览
ChartElements.mq5 (2.13 KB) 预览
ChartFullSet.mq5 (1.24 KB) 预览
ChartIndicatorMove.mq5 (1.99 KB) 预览
ChartInputControl.mq5 (2.23 KB) 预览
ChartList.mq5 (4.13 KB) 预览
ChartList1.mq5 (1.42 KB) 预览
ChartList2.mq5 (1.49 KB) 预览
ChartList3.mq5 (2.15 KB) 预览
ChartList4.mq5 (2.76 KB) 预览
ChartMainProperties.mq5 (1.28 KB) 预览
ChartMode.mq5 (1.3 KB) 预览
ChartNavigate.mq5 (1.2 KB) 预览
ChartPanorama.mq5 (2.25 KB) 预览
ChartScalePrice.mq5 (2.32 KB) 预览
ChartScaleTime.mq5 (2.4 KB) 预览
ChartShifts.mq5 (1.36 KB) 预览
ChartSynchro.mq5 (2.23 KB) 预览
ChartTemplate.mq5 (2.58 KB) 预览
ChartUnfix.mq5 (2.13 KB) 预览
ChartXY.mq5 (2.67 KB) 预览
ObjectAnchorLabel.mq5 (2.68 KB) 预览
ObjectAngle.mq5 (1.93 KB) 预览
ObjectBitmap.mq5 (1.64 KB) 预览
ObjectBitmapOffset.mq5 (2.06 KB) 预览
ObjectButton.mq5 (1.79 KB) 预览
ObjectCleanup1.mq5 (2.26 KB) 预览
ObjectCleanup2.mq5 (2.36 KB) 预览
ObjectCopy.mq5 (3.3 KB) 预览
ObjectCornerLabel.mq5 (3.43 KB) 预览
ObjectEdit.mq5 (2.38 KB) 预览
ObjectFinder.mq5 (1.65 KB) 预览
ObjectFont.mq5 (4.52 KB) 预览
ObjectListing.mq5 (2.03 KB) 预览
ObjectPrefix.mqh (0.04 KB) 预览
ObjectRays.mq5 (2.45 KB) 预览
ObjectShapesDraw.mq5 (12.39 KB) 预览
ObjectSimpleShowcase.mq5 (1.61 KB) 预览
ObjectSizeLabel.mq5 (9.34 KB) 预览
ObjectStyle.mq5 (3.75 KB) 预览
ObjectTimeframes.mq5 (2.47 KB) 预览
ObjectWingdings.mq5 (1.27 KB) 预览
ObjectZOrder.mq5 (2.96 KB) 预览
ScriptNoComment.mq5 (0.99 KB) 预览
ScriptRemove.mq5 (2.09 KB) 预览
SeriesBars.mq5 (2.88 KB) 预览
SeriesCopy.mq5 (3.75 KB) 预览
SeriesInfo.mq5 (1.76 KB) 预览
SeriesRates.mq5 (3.1 KB) 预览
SeriesSpread.mq5 (3.46 KB) 预览
SeriesSpreadHighest.mq5 (4.56 KB) 预览
SeriesStats.mq5 (2.31 KB) 预览
SeriesTicksDeltaVolume.mq5 (5.1 KB) 预览
SeriesTicksStats.mq5 (4.77 KB) 预览
\MQL5\Services\MQL5Book\p5\
ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) 预览
扩展 (227) 崩溃 (227)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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第五部分 在MQL5中创建应用程序

在《交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)》这本书的第五部分 "创建应用程序"，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。

我们将从创建MQL程序的一般原则开始，并考虑程序端中的事件类型、特性和模型。然后，我们将探讨对时间序列的访问、对图表和图形对象的操作，以及分别创建和应用每个MQL程序类型的原理。

MetaTrader 5程序端支持五种程序类型：技术指标、用于自动交易或半自动交易的EA交易(EA)、用于执行一次性任务的脚本、用于后台操作的服务以及用于单个功能模块的程序库。

MQL5中的应用程序


我们将深入研究如何使用指标和图表，并学习同样适用于EA交易的技术。本书的下一部分将讨论EA交易的开发，我们将探索订单的自动执行，交易策略的形式化，以及使用历史数据进行测试和优化。

我们将学习如何使用标准内置指标，以及如何从零开始或基于其他指标创建自定义应用程序。除了EX5库之外，所有已编译的程序都显示在MetaTrader 5导航器中，EX5库由其他程序使用，但在导航器中没有单独的表示。

因此，我们将更全面地了解MQL5语言的功能及其在算法交易中的应用。这将使我们能够有效地处理金融数据，并创建交易指标和EA交易。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45594

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分

在本书的第四部分，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分

第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分

在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分

在本书的最后，即第七部分讨论了MQL5 API的高级功能，这在为MetaTrader 5开发程序时发挥重要作用。其中包括自定义交易品种、内置经济日历事件以及网络、数据库和加密等通用技术。