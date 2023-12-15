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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分 - MetaTrader 5EA
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\MQL5\Experts\MQL5Book\p5\LifeCycle.mq5 (1.52 KB) 预览\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 预览clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 预览unicode2.txt (0.1 KB) 预览unicode3.txt (0.1 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览Comments.mqh (3.71 KB) 预览ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览DateTime.mqh (2.56 KB) 预览DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览Defines.mqh (0.71 KB) 预览EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览LibRand.mqh (1.23 KB) 预览LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览MapArray.mqh (2.64 KB) 预览MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览MqlError.mqh (8.53 KB) 预览MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览OptReader.mqh (21.93 KB) 预览OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览Periods.mqh (1.95 KB) 预览Permissions.mqh (4.87 KB) 预览PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览RSquared.mqh (2.27 KB) 预览SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览Tableau.mqh (8.79 KB) 预览TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览TickModel.mqh (2.67 KB) 预览Timing.mqh (1.71 KB) 预览toyjson.mqh (11.4 KB) 预览TplFile.mqh (8.12 KB) 预览TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览TradeState.mqh (5.91 KB) 预览TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览Tuples.mqh (4.94 KB) 预览TypeName.mqh (1 KB) 预览Uninit.mqh (1.16 KB) 预览Warnings.mqh (0.54 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 预览wsframe.mqh (11.62 KB) 预览wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览wstools.mqh (6.22 KB) 预览wstransport.mqh (5.33 KB) 预览\MQL5\Indicators\MQL5Book\p5\EventAll.mq5 (3.18 KB) 预览EventAllObjects.mq5 (4.92 KB) 预览EventMouseWheel.mq5 (2.83 KB) 预览EventTickSpy.mq5 (4.04 KB) 预览EventTranslateKey.mq5 (2.61 KB) 预览EventWindowSizer.mq5 (2.43 KB) 预览IndBarIndex.mq5 (2.75 KB) 预览IndColorWPR.mq5 (4.22 KB) 预览IndDeltaVolume.mq5 (8.51 KB) 预览IndFractals.mq5 (3.63 KB) 预览IndFractalsZigZag.mq5 (3.24 KB) 预览IndHighLowClose.mq5 (2.66 KB) 预览IndLabelHighLowClose.mq5 (2.8 KB) 预览IndMultiSymbolMonitor.mq5 (1.89 KB) 预览IndPropHighLowClose.mq5 (2.72 KB) 预览IndReplica1.mq5 (2.08 KB) 预览IndReplica2.mq5 (1.96 KB) 预览IndReplica3.mq5 (2.06 KB) 预览IndStub.mq5 (1.15 KB) 预览IndSubChart.mq5 (9.47 KB) 预览IndSubChartSimple.mq5 (7.28 KB) 预览IndTripleEMA.mq5 (5.65 KB) 预览IndUnityPercent.mq5 (9.67 KB) 预览IndWPR.mq5 (2.8 KB) 预览LifeCycle.mq5 (2.01 KB) 预览MultipleTimers.mq5 (5.98 KB) 预览ObjectChannels.mq5 (5.08 KB) 预览ObjectChart.mq5 (4.87 KB) 预览ObjectGroupEdit.mq5 (4.29 KB) 预览ObjectHighLowChannel.mq5 (2.89 KB) 预览ObjectHighLowFibo.mq5 (3.5 KB) 预览ObjectHighLowFiboMove.mq5 (3.43 KB) 预览SubScaler.mq5 (5.67 KB) 预览UseDemoAll.mq5 (5.3 KB) 预览UseDemoAllLoop.mq5 (5.28 KB) 预览UseDemoAllParams.mq5 (5.54 KB) 预览UseDemoAllSimple.mq5 (4.34 KB) 预览UseEnvelopesParams1.mq5 (3.93 KB) 预览UseEnvelopesParams2.mq5 (4.86 KB) 预览UseM1MA.mq5 (6.92 KB) 预览UseM1MASimple.mq5 (4.58 KB) 预览UseStochastic.mq5 (2.9 KB) 预览UseUnityPercentPro.mq5 (10.11 KB) 预览UseWPR1.mq5 (2.95 KB) 预览UseWPR2.mq5 (2.47 KB) 预览UseWPR3.mq5 (1.91 KB) 预览UseWPRFractals.mq5 (5.83 KB) 预览UseWPRMTF.mq5 (5.91 KB) 预览UseWPRMTFDashboard.mq5 (6.92 KB) 预览\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览LibRand.mq5 (3 KB) 预览\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p5\AllInOne.mq5 (1.58 KB) 预览AllInOne.mqh (5.16 KB) 预览ChartBlackout.mq5 (0.85 KB) 预览ChartCloseIdle.mq5 (3.35 KB) 预览ChartColorInverse.mq5 (1.26 KB) 预览ChartDock.mq5 (1.75 KB) 预览ChartDrop.mq5 (1.58 KB) 预览ChartDuplicate.mq5 (0.95 KB) 预览ChartElements.mq5 (2.13 KB) 预览ChartFullSet.mq5 (1.24 KB) 预览ChartIndicatorMove.mq5 (1.99 KB) 预览ChartInputControl.mq5 (2.23 KB) 预览ChartList.mq5 (4.13 KB) 预览ChartList1.mq5 (1.42 KB) 预览ChartList2.mq5 (1.49 KB) 预览ChartList3.mq5 (2.15 KB) 预览ChartList4.mq5 (2.76 KB) 预览ChartMainProperties.mq5 (1.28 KB) 预览ChartMode.mq5 (1.3 KB) 预览ChartNavigate.mq5 (1.2 KB) 预览ChartPanorama.mq5 (2.25 KB) 预览ChartScalePrice.mq5 (2.32 KB) 预览ChartScaleTime.mq5 (2.4 KB) 预览ChartShifts.mq5 (1.36 KB) 预览ChartSynchro.mq5 (2.23 KB) 预览ChartTemplate.mq5 (2.58 KB) 预览ChartUnfix.mq5 (2.13 KB) 预览ChartXY.mq5 (2.67 KB) 预览ObjectAnchorLabel.mq5 (2.68 KB) 预览ObjectAngle.mq5 (1.93 KB) 预览ObjectBitmap.mq5 (1.64 KB) 预览ObjectBitmapOffset.mq5 (2.06 KB) 预览ObjectButton.mq5 (1.79 KB) 预览ObjectCleanup1.mq5 (2.26 KB) 预览ObjectCleanup2.mq5 (2.36 KB) 预览ObjectCopy.mq5 (3.3 KB) 预览ObjectCornerLabel.mq5 (3.43 KB) 预览ObjectEdit.mq5 (2.38 KB) 预览ObjectFinder.mq5 (1.65 KB) 预览ObjectFont.mq5 (4.52 KB) 预览ObjectListing.mq5 (2.03 KB) 预览ObjectPrefix.mqh (0.04 KB) 预览ObjectRays.mq5 (2.45 KB) 预览ObjectShapesDraw.mq5 (12.39 KB) 预览ObjectSimpleShowcase.mq5 (1.61 KB) 预览ObjectSizeLabel.mq5 (9.34 KB) 预览ObjectStyle.mq5 (3.75 KB) 预览ObjectTimeframes.mq5 (2.47 KB) 预览ObjectWingdings.mq5 (1.27 KB) 预览ObjectZOrder.mq5 (2.96 KB) 预览ScriptNoComment.mq5 (0.99 KB) 预览ScriptRemove.mq5 (2.09 KB) 预览SeriesBars.mq5 (2.88 KB) 预览SeriesCopy.mq5 (3.75 KB) 预览SeriesInfo.mq5 (1.76 KB) 预览SeriesRates.mq5 (3.1 KB) 预览SeriesSpread.mq5 (3.46 KB) 预览SeriesSpreadHighest.mq5 (4.56 KB) 预览SeriesStats.mq5 (2.31 KB) 预览SeriesTicksDeltaVolume.mq5 (5.1 KB) 预览SeriesTicksStats.mq5 (4.77 KB) 预览\MQL5\Services\MQL5Book\p5\ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) 预览您错过了交易机会：
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第五部分 在MQL5中创建应用程序
在《交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)》这本书的第五部分 "创建应用程序"，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。
我们将从创建MQL程序的一般原则开始，并考虑程序端中的事件类型、特性和模型。然后，我们将探讨对时间序列的访问、对图表和图形对象的操作，以及分别创建和应用每个MQL程序类型的原理。
MetaTrader 5程序端支持五种程序类型：技术指标、用于自动交易或半自动交易的EA交易(EA)、用于执行一次性任务的脚本、用于后台操作的服务以及用于单个功能模块的程序库。
我们将深入研究如何使用指标和图表，并学习同样适用于EA交易的技术。本书的下一部分将讨论EA交易的开发，我们将探索订单的自动执行，交易策略的形式化，以及使用历史数据进行测试和优化。
我们将学习如何使用标准内置指标，以及如何从零开始或基于其他指标创建自定义应用程序。除了EX5库之外，所有已编译的程序都显示在MetaTrader 5导航器中，EX5库由其他程序使用，但在导航器中没有单独的表示。
因此，我们将更全面地了解MQL5语言的功能及其在算法交易中的应用。这将使我们能够有效地处理金融数据，并创建交易指标和EA交易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45594
在本书的第四部分，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分
第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。
在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分
在本书的最后，即第七部分讨论了MQL5 API的高级功能，这在为MetaTrader 5开发程序时发挥重要作用。其中包括自定义交易品种、内置经济日历事件以及网络、数据库和加密等通用技术。