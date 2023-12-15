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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分 - MetaTrader 5EA

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。
使用以下链接下载软件的最新版本：
133 文章 289 代码 18379 主题 28400 评论
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等级:
(10)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\MQL5Book\p6\
AllPendingsOrderSend.mq5 (6.82 KB) 预览
BandOsMA.mq5 (12.61 KB) 预览
BandOsMApro.mq5 (17.46 KB) 预览
BandOsMAprofile.mq5 (18.21 KB) 预览
CrazyCarryTrade.mq5 (4.08 KB) 预览
CustomOrderCheck.mq5 (5.7 KB) 预览
CustomOrderSend.mq5 (4.66 KB) 预览
ExpertEvents.mq5 (2.87 KB) 预览
FrameTransfer.mq5 (6.85 KB) 预览
FrameTransfer.set (0.51 KB)
LotMarginExposureTable.mq5 (14.5 KB) 预览
MarketOrderSend.mq5 (5.3 KB) 预览
MarketOrderSendMonitor.mq5 (5.64 KB) 预览
MathCalc.mq5 (0.99 KB) 预览
MathCalc.set (0.29 KB)
MultiMartingale.mq5 (20.12 KB) 预览
OCO2.mq5 (9.37 KB) 预览
OptReportElement.htm (0.46 KB)
OptReportPage.htm (1.36 KB)
OrderSendTransaction1.mq5 (6.41 KB) 预览
OrderSendTransaction2.mq5 (8.79 KB) 预览
OrderSendTransaction3.mq5 (8.85 KB) 预览
OrderSnapshot.mq5 (5.59 KB) 预览
PendingOrderDelete.mq5 (8.38 KB) 预览
PendingOrderGrid1.mq5 (17.9 KB) 预览
PendingOrderGrid2.mq5 (17.76 KB) 预览
PendingOrderGrid3.mq5 (29.46 KB) 预览
PendingOrderGrid4.mq5 (19.92 KB) 预览
PendingOrderModify.mq5 (13.08 KB) 预览
PendingOrderSend.mq5 (7.03 KB) 预览
SyncBarsBySleep.mq5 (3.48 KB) 预览
SyncBarsBySpy.mq5 (4.81 KB) 预览
SyncBarsByTimer.mq5 (3.43 KB) 预览
TickModel.mq5 (3.75 KB) 预览
TradeClose.mq5 (7.39 KB) 预览
TradeCloseBy.mq5 (9.19 KB) 预览
TradeSnapshot.mq5 (9.32 KB) 预览
TradeTransactions.mq5 (5.81 KB) 预览
TrailingStop.mq5 (7.17 KB) 预览
UnityMartingale-audjpy.set (1.58 KB)
UnityMartingale-combo.set (1.77 KB)
UnityMartingale-eurusd.set (1.58 KB)
UnityMartingale-gbpchf.set (1.64 KB)
UnityMartingale.mq5 (42.29 KB) 预览
UnityMartingaleDraft1.mq5 (32.16 KB) 预览
UnityMartingaleDraft2.mq5 (35.39 KB) 预览
UnityMartingaleDraft3.mq5 (37.25 KB) 预览
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 预览
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 预览
unicode2.txt (0.1 KB) 预览
unicode3.txt (0.1 KB) 预览
utf8.txt (0.05 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览
ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览
Comments.mqh (3.71 KB) 预览
ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览
CRC32.mqh (1.89 KB) 预览
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览
DateTime.mqh (2.56 KB) 预览
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览
DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览
Defines.mqh (0.71 KB) 预览
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览
FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览
FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览
IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览
IS.mqh (0.98 KB) 预览
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览
LibRand.mqh (1.23 KB) 预览
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览
MapArray.mqh (2.64 KB) 预览
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览
MqlError.mqh (8.53 KB) 预览
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览
OptReader.mqh (21.93 KB) 预览
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览
OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览
Periods.mqh (1.95 KB) 预览
Permissions.mqh (4.87 KB) 预览
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览
PNG.mqh (5.31 KB) 预览
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览
Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览
RSquared.mqh (2.27 KB) 预览
RTTI.mqh (1.57 KB) 预览
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览
StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览
StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览
SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览
Tableau.mqh (8.79 KB) 预览
TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览
TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览
TickModel.mqh (2.67 KB) 预览
Timing.mqh (1.71 KB) 预览
toyjson.mqh (11.4 KB) 预览
TplFile.mqh (8.12 KB) 预览
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览
TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览
TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览
TradeState.mqh (5.91 KB) 预览
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览
Tuples.mqh (4.94 KB) 预览
TypeName.mqh (1 KB) 预览
Uninit.mqh (1.16 KB) 预览
URL.mqh (4.64 KB) 预览
Warnings.mqh (0.54 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 预览
wsframe.mqh (11.62 KB) 预览
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览
wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览
wstools.mqh (6.22 KB) 预览
wstransport.mqh (5.33 KB) 预览
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p6\
MarketBookAddRelease.mq5 (2.74 KB) 预览
MarketBookDisplay.mq5 (6.19 KB) 预览
MarketBookEvent.mq5 (2.37 KB) 预览
MarketBookQuasiTicks.mq5 (3.87 KB) 预览
MarketBookVolumeAlert.mq5 (5.17 KB) 预览
SymbolBidAskChart.mq5 (8.65 KB) 预览
SymbolListSync.mq5 (2.56 KB) 预览
SymbolTickSpy.mq5 (4.55 KB) 预览
TradeTransactionRelay.mq5 (2.66 KB) 预览
UnityPercentEvent.mq5 (10.18 KB) 预览
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览
LibRand.mq5 (3 KB) 预览
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p6\
AccountInfo.mq5 (2.15 KB) 预览
AccountPermissions.mq5 (1.82 KB) 预览
Opt2Csv.mq5 (1.21 KB) 预览
ProfitMeter.mq5 (3.01 KB) 预览
SymbolExists.mq5 (1.04 KB) 预览
SymbolFilterBookDepth.mq5 (2.85 KB) 预览
SymbolFilterCurrency.mq5 (1.76 KB) 预览
SymbolFilterCustom.mq5 (1.62 KB) 预览
SymbolFilterDescription.mq5 (2.75 KB) 预览
SymbolFilterExecMode.mq5 (2.7 KB) 预览
SymbolFilterExpiration.mq5 (5.43 KB) 预览
SymbolFilterMarginStats.mq5 (6.52 KB) 预览
SymbolFilterSpread.mq5 (3.99 KB) 预览
SymbolFilterSwap.mq5 (5.37 KB) 预览
SymbolFilterTickValue.mq5 (1.65 KB) 预览
SymbolFilterTradeMode.mq5 (2.46 KB) 预览
SymbolFilterVolumes.mq5 (2.74 KB) 预览
SymbolInfoTick.mq5 (1.96 KB) 预览
SymbolInvisible.mq5 (1.43 KB) 预览
SymbolList.mq5 (1.23 KB) 预览
SymbolMarginRate.mq5 (1.42 KB) 预览
SymbolMonitor.mq5 (0.91 KB) 预览
SymbolPermissions.mq5 (4.35 KB) 预览
SymbolRemoveUnused.mq5 (2.25 KB) 预览
SymbolStatsByPriceType.mq5 (1.35 KB) 预览
TradeGuardExample.mq5 (2.79 KB) 预览
TradeHistoryPrint.mq5 (11.43 KB) 预览
扩展 (199) 崩溃 (199)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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第六部分 交易自动化

在《交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)》这本书的第六部分 "交易自动化"，我们将了解MQL5语言的一个关键组成部分。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。然后，我们将继续介绍内置函数和数据结构、EA特定事件，以及策略测试器中EA交易操作的关键点。MetaTrader 5策略测试器是开发EA交易的重要组成部分，因为它可以评估财务业绩并优化交易策略。

该测试器为各种模式下的调试提供了必不可少的工具，包括使用柱形图或报价线进行可视化测试，以及模型报价线或真实报价线。还可以直观地再现报价流程，并在没有可视窗口的情况下进行简单测试。前面我们已经介绍过如何在可视模式下测试指标。但它们只能进行有限的设置。在开发EA交易时，我们可以使用测试器的全部功能。

交易自动化



我们还将了解市场数据的不同表现形式：市场深度及其软件界面。

MetaTrader 5提供交易品种分析和交易的功能，这些是程序端所有子系统的基础。用户可以从交易商提供的列表中选择交易品种，并在市场报价中对其进行监控。通过MQL5 API，您可以查看和分析所有交易品种的功能，从市场报价中添加或删除交易品种。

除交易商提供的标准交易品种外，MetaTrader 5还支持创建自定义交易品种，从任意数据源加载其属性和报价历史，或使用公式和MQL5程序进行计算。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45595

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分

在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分

在本书的第四部分，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分

在本书的最后，即第七部分讨论了MQL5 API的高级功能，这在为MetaTrader 5开发程序时发挥重要作用。其中包括自定义交易品种、内置经济日历事件以及网络、数据库和加密等通用技术。

来自"MQL5算法交易的神经网络"教程的示例 来自"MQL5算法交易的神经网络"教程的示例

"MQL5算法交易的神经网络"教程是一本全面的操作指南，涵盖了人工智能和神经网络的理论基础，以及使用MQL5编程语言在金融交易应用的实践方面。