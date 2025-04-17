倒计时是一款先进的指标，专为希望清晰、高效地跟踪下一根蜡烛图或下一个市场开盘前剩余时间的交易者而设计。该指标有三种灵活的显示模式（评论、图表边框或价格旁），可根据您的交易需求提供定制解决方案。

考虑到每月有 30 天，每年有 365 天，脚本演示了到新的一年开始前的时间计数器。

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