请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
点差通过两个符号的报价差来实现。如果符号报价反向移动，则第二个符号的报价反向移动。在这种情况下，价差通过报价之和计算。
只有价差中第二个符号的报价会反向移动。变量名称含义明确。当两个价差符号都在交易时，必须使用该指标。
价差交易时可以使用指标：平价交易 - 增加 - 卖出，减少 - 买进。也可以对指标值进行不同的解释。可以进行以下交易
线 - 支撑线、阻力线和斜线。
详细注释了代码，将指标设置在价差的第一个符号上，使用变量将其转换为整数，以便于查看和分析指标的水平和数值、
其中，我们指定小数位数作为乘数，例如，如果引用小数点后 5 位，则将值设置为 100000。
Coefficient_to_an_integer1 = 100000;
Coefficient_to_an_integer2 = 100000;
input double Weighting_coefficients1 = 1; // 第一个传播符号的比例系数（位置体积 input int Coefficient_to_an_integer1 = 100000; // 引号数量 Sym 1 input string Symbol2 = "USDCAD"; //第二个传播符号 input bool Symbol2_Reverse = true; //反相关 input double Weighting_coefficients2 = 1; // 第一个传播符号的比例系数（位置体积 input int Coefficient_to_an_integer2 = 100000; // 引号的数量 Sym 2
事实上，您可以使用多种对指标值的解释，例如，从水平线上的分解和反弹--可变性是可用的，您可以查看并选择在意识形态上最适合您的变体。
适合的变体。
例如，您可以使用对价差报价运动的趋势解释，如季节性解释。
使用 AUDUSD-USDCAD 利差的经典解释的示例，在区间内交易。还可以在点差图上叠加技术分析和技术指标的标准数字，例如信封，以便更清晰地解释其价值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/57620
平均价格
用于计算未结头寸平均价格的指标，如果只想将一个机器人的头寸分开，可以使用神奇数字，但 0 数字是用于手动操作的。更好的音量
Better Volume 是一个高级指标，旨在分析价格图表上的成交量行为。它将成交量信息与蜡烛图范围和移动平均线等指标相结合，以识别市场中的重要形态，如买入/卖出高潮、搅动和弱蜡烛图。该指标具有动态可视化界面和成交量分类，可为希望根据成交量流量做出明智决策的交易者提供有价值的见解。