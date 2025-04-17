点差通过两个符号的报价差来实现。如果符号报价反向移动，则第二个符号的报价反向移动。在这种情况下，价差通过报价之和计算。

只有价差中第二个符号的报价会反向移动。变量名称含义明确。当两个价差符号都在交易时，必须使用该指标。

价差交易时可以使用指标：平价交易 - 增加 - 卖出，减少 - 买进。也可以对指标值进行不同的解释。可以进行以下交易

线 - 支撑线、阻力线和斜线。

详细注释了代码，将指标设置在价差的第一个符号上，使用变量将其转换为整数，以便于查看和分析指标的水平和数值、

其中，我们指定小数位数作为乘数，例如，如果引用小数点后 5 位，则将值设置为 100000。

Coefficient_to_an_integer1 = 100000;

Coefficient_to_an_integer2 = 100000;

input double Weighting_coefficients1 = 1 ; input int Coefficient_to_an_integer1 = 100000 ; input string Symbol2 = "USDCAD" ; input bool Symbol2_Reverse = true ; input double Weighting_coefficients2 = 1 ; input int Coefficient_to_an_integer2 = 100000 ;

事实上，您可以使用多种对指标值的解释，例如，从水平线上的分解和反弹--可变性是可用的，您可以查看并选择在意识形态上最适合您的变体。

适合的变体。

例如，您可以使用对价差报价运动的趋势解释，如季节性解释。

使用 AUDUSD-USDCAD 利差的经典解释的示例，在区间内交易。还可以在点差图上叠加技术分析和技术指标的标准数字，例如信封，以便更清晰地解释其价值。











