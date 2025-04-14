成交量震荡指标是根据成交量计算的两条移动平均线的比率。





计算方法：

LongEMA = EMA(Volume, LongPeriod) ShortEMA = EMA(Volume, ShortPeriod) VolumeOsc = 100 * (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA





价格的上涨或下跌伴随着成交量的增加，有可能是趋势强弱的信号。在这种情况下，如果成交量震荡指标高于零线，则可以确认价格方向和市场趋势，无论市场是处于上升趋势还是下降趋势。



价格上涨或下跌，同时成交量减少，可能是趋势疲软的潜在信号。在这种情况下，如果成交量震荡指标低于零线，则可能预示着价格方向和整体市场趋势疲软。





该指标线在零线上下波动，可显示价格趋势以及走势的强弱。震荡指标的正值表明，有足够的市场支持让价格继续当前的趋势方向。负值表明没有市场支撑，表明价格停滞不前或暗示趋势逆转。



