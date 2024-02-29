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来自"MQL5算法交易的神经网络"教程的示例 - MetaTrader 5EA
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MQL5算法交易的神经网络教程是您学习如何在交易中使用机器学习和神经网络的必备指南。本教程面向希望学习如何利用先进的人工智能技术创建交易策略的算法交易者。
本书共7章，涵盖了开始使用神经网络并将其集成到MQL5中的EA交易所需了解的一切。通过通俗易懂的讲解，您将了解到机器学习的基础知识，发现不同类型的神经网络，包括卷积和递归模型，以及更复杂的架构解决方案和注意力机制。
为了帮助您在MQL5环境中将这些解决方案集成到您的EA交易中，本书提供了大量的实用示例。此外，本书还探讨了各种改善模型收敛的方法，如批处理规范化和信息漏失。
此外，作者还提供了如何训练神经网络并将其嵌入交易策略中的实用指导。您将了解如何创建EA交易，以测试训练模型在新数据上的表现，从而评估其在真实金融市场中的潜力。
"MQL5算法交易的神经网络"不仅仅是一本书：还是一本易于理解的操作指南，可以帮助您将先进的决策技术整合到您的交易算法中，并潜在地改进金融结果。今天就开始了解机器学习的高级功能，使您的交易水平更上一层楼。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48097
交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分
在本书的最后，即第七部分讨论了MQL5 API的高级功能，这在为MetaTrader 5开发程序时发挥重要作用。其中包括自定义交易品种、内置经济日历事件以及网络、数据库和加密等通用技术。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分
在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。
辅助平仓工具
这是一个辅助止盈止损工具，它可以帮助你严格止损，动态止盈。已更新趋势均衡指标 TrendEQ
趨勢均衡指標 TrendEQ 透過結合動量和波動性來動態分析市場趨勢。透過根據市場走勢衡量動量，TrendEQ 提供了趨勢強度和方向的可靠衡量標準。