本书共7章，涵盖了开始使用神经网络并将其集成到MQL5中的EA交易所需了解的一切。通过通俗易懂的讲解，您将了解到机器学习的基础知识，发现不同类型的神经网络，包括卷积和递归模型，以及更复杂的架构解决方案和注意力机制。

为了帮助您在MQL5环境中将这些解决方案集成到您的EA交易中，本书提供了大量的实用示例。此外，本书还探讨了各种改善模型收敛的方法，如批处理规范化和信息漏失。

此外，作者还提供了如何训练神经网络并将其嵌入交易策略中的实用指导。您将了解如何创建EA交易，以测试训练模型在新数据上的表现，从而评估其在真实金融市场中的潜力。

"MQL5算法交易的神经网络"不仅仅是一本书：还是一本易于理解的操作指南，可以帮助您将先进的决策技术整合到您的交易算法中，并潜在地改进金融结果。今天就开始了解机器学习的高级功能，使您的交易水平更上一层楼。