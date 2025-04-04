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手动位置跟踪面板 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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\MQL5\Include\Controls\
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专家顾问工具的理念

面板按升序 排列买入仓位价格 顺序排列卖出仓位。排序后的仓位显示在面板上：最多五个买入仓位和五个卖出仓位。

    手动位置跟踪面板

    图 1.手动仓位跟踪面板

    仓位通过复选框选择。可对选定仓位执行三种操作：

    • 删除止盈
    • 从开仓价设置止盈（值在输入参数"止盈"中设置）。
    • 将止盈设置为盈亏平衡点

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/36412

    针对控制台类型的图表文本输出进行了优化显示 针对控制台类型的图表文本输出进行了优化显示

    通过该库，您可以创建显示屏，以最理想的速率向图表轻松输出文本信息

    多功能测试仪 多功能测试仪

    在 Tester 中进行多次运行/优化。

    iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器 iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器

    基于标准指标 iCHO（柴金振荡器，CHO）和自定义指标 "CCIDualOnMA "的策略

    MT4 订单快速报告 MT4 订单快速报告

    fxsaber 报告库的 JavaScript 快速版本，用于通过 MT4Orders 或 Virtual 实现 MT4 风格的交易指令。 运行速度提高 10 倍，NTML 文件更小，可上传和显示多达 540 万行报告。