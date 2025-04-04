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专家顾问工具的理念
面板按升序 排列买入仓位 ， 按价格 顺序排列卖出仓位。排序后的仓位显示在面板上：最多五个买入仓位和五个卖出仓位。
图 1.手动仓位跟踪面板
仓位通过复选框选择。可对选定仓位执行三种操作：
- 删除止盈
- 从开仓价设置止盈（值在输入参数"止盈"中设置）。
- 将止盈设置为盈亏平衡点
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/36412
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在 Tester 中进行多次运行/优化。
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