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MA 趋势 2 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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开发第一版MA Trend- 添加类型追踪 限制参数

  • 只允许买入 - 只允许买入
  • 仅卖出 - 只允许打开卖出
  • 买入和卖出 - 允许同时打开买入和卖出。

Expert Advisor 根据 iMA（移动平均线，MA）指标运行。它有多种设置：

  • 只有一个仓位- 在市场中只能 持有一个 仓位
  • 反向-反向（翻转）交易信号
  • 相反平仓- 当收到交易信号时，强制平仓相反的头寸。

默认设置所有参数时形成交易信号：

当前 ASK 价格高于条形图 #1 上的指标值 -> 买入建仓信号

当前 BID 价格小于条形图 #1 上的指标值 -> 打开卖出头寸的信号。

以及它在 MQL5 代码中的样子：

      if(m_symbol.Ask()>ma[1])
         m_need_open_buy=true;
      else if(m_symbol.Bid()<ma[1])
         m_need_open_sell=true;


只有一个仓位 参数为 false 和 true 时的操作示例：

MA 趋势


以下示例只有一个仓位- 真，反向- 假，相反平仓- 真：开立买入仓位，一段时间后收到开立卖出仓位的信号。由于相反平仓 为真，买入头寸首先被关闭（因为它与信号相反），然后才打开卖出头寸。

MA 趋势


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23632

后踢 后踢

算法循环：当没有敞口头寸时，打开两个相反的头寸。等待两个仓位都关闭。

检测新柱状或蜡烛的开始 检测新柱状或蜡烛的开始

在智能交易系统的 OnTick() 事件处理程序中检测新柱状图或蜡烛图的开始。

Pan PrizMA 第 72 号杠杆 Pan PrizMA 第 72 号杠杆

用 4 度的多项式构造一条移动线。外推正弦及其轴线。所构建的线在每一小节上删除一个值，并构建一条外推值的滑动线，该滑动线不会重新绘制。

多功能测试仪 多功能测试仪

在 Tester 中进行多次运行/优化。