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开发第一版MA Trend- 添加类型追踪 限制参数：
- 只允许买入 - 只允许买入
- 仅卖出 - 只允许打开卖出
- 买入和卖出 - 允许同时打开买入和卖出。
Expert Advisor 根据 iMA（移动平均线，MA）指标运行。它有多种设置：
- 只有一个仓位- 在市场中只能 持有一个 仓位
- 反向-反向（翻转）交易信号
- 相反平仓- 当收到交易信号时，强制平仓相反的头寸。
默认设置所有参数时形成交易信号：
当前 ASK 价格高于条形图 #1 上的指标值 -> 买入建仓信号
当前 BID 价格小于条形图 #1 上的指标值 -> 打开卖出头寸的信号。
以及它在 MQL5 代码中的样子：
if(m_symbol.Ask()>ma[1]) m_need_open_buy=true; else if(m_symbol.Bid()<ma[1]) m_need_open_sell=true;
只有一个仓位 参数为 false 和 true 时的操作示例：
以下示例只有一个仓位- 真，反向- 假，相反平仓- 真：开立买入仓位，一段时间后收到开立卖出仓位的信号。由于相反平仓 为真，买入头寸首先被关闭（因为它与信号相反），然后才打开卖出头寸。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23632
后踢
算法循环：当没有敞口头寸时，打开两个相反的头寸。等待两个仓位都关闭。检测新柱状或蜡烛的开始
在智能交易系统的 OnTick() 事件处理程序中检测新柱状图或蜡烛图的开始。
Pan PrizMA 第 72 号杠杆
用 4 度的多项式构造一条移动线。外推正弦及其轴线。所构建的线在每一小节上删除一个值，并构建一条外推值的滑动线，该滑动线不会重新绘制。多功能测试仪
在 Tester 中进行多次运行/优化。