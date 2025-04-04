开发第一版MA Trend- 添加类型追踪 限制参数：

只允许买入 - 只允许买入

仅卖出 - 只允许打开卖出

买入和卖出 - 允许同时打开买入和卖出。

Expert Advisor 根据 iMA（移动平均线，MA）指标运行。它有多种设置：

只有一个仓位 - 在市场中 只能 持有 一个 仓位

- 在市场中 持有 仓位 反向 - 反向 （翻转）交易信号

- （翻转）交易信号 相反平仓- 当收到交易信号时，强制平仓相反的头寸。

默认设置所有参数时形成交易信号：

当前 ASK 价格高于条形图 #1 上的指标值 -> 买入建仓信号

当前 BID 价格小于条形图 #1 上的指标值 -> 打开卖出头寸的信号。

以及它在 MQL5 代码中的样子：

if (m_symbol. Ask ()>ma[ 1 ]) m_need_open_buy= true ; else if (m_symbol. Bid ()<ma[ 1 ]) m_need_open_sell= true ;





只有一个仓位 参数为 false 和 true 时的操作示例：









以下示例只有一个仓位- 真，反向- 假，相反平仓- 真：开立买入仓位，一段时间后收到开立卖出仓位的信号。由于相反平仓 为真，买入头寸首先被关闭（因为它与信号相反），然后才打开卖出头寸。







