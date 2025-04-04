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iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易策略
Expert Advisor 使用两个指标：iCHO（柴金振荡器，CHO）和自定义CCIDualOnMA。CHO 用作趋势指标，当该指标过零时也用于平仓。CCIDualOnMA "指标用作添加仓位的过滤器。这两个指标都是在指定的"工作 时间框架 "上创建的--相同的时间框架用于确定新条形图的诞生时刻（如果参数"跟踪......"和"搜索......信号"需要的话）。
交易信号：
当CHO 指标为零时平仓：
|交叉
|仓位： 反向
|交易模式
|从下至上交叉
|假" -> 关闭所有卖出仓位
|(只允许买入头寸"或"允许买入和卖出头寸"）-> 打开买入头寸
|真"-> 关闭所有买入仓位
|(只允许卖出 头寸 "或"允许买入和卖出 头寸"）-> 打开卖出头寸
|自上而下交叉
|假" -> 关闭所有买入仓位
|(只允许卖出仓位"或"允许买入和卖出仓位"） -> 打开卖出仓位
|真"-> 关闭所有卖出仓位
|(只允许买入仓位"或"允许买入和卖出仓位"） -> 打开买入仓位
正常信号（添加头寸）
CHO 指标高于零，快速 CCI 自下而上穿过慢速 CCI，且快速 CCI 低于零--这是买入信号。CHO 指标低于零，快速 CCI 自上而下穿过慢速 CCI，且快速 CCI 高于零--卖出信号。
图 1. iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器
特点
- Expert Advisor 可按工作时间框架 进行优化（"工作时间框架）
- 每栏只能有一个 "市场进入 "交易（这是一个内部参数，不包含在输入参数中，也与"只有一个仓位"参数无关）。
- 在"内部条形图" 模式下 工作时（"在......上搜索信号"参数 为 "0 号条形图（每个刻度线）"），当前条形图为 0 号条形图；在"仅在新条形图出现 时 "模式下工作时（ "在......上搜索信号"参数 为 "1 号条形图（新条形图）"）， 当前 条形图为 1 号条形图。
- 参数"交易模式： " --对交易方的限制。它的值可以是"只允许买入头寸"、"只允许卖出头寸 "和 "允许买入和卖出头寸"。
- 使用时间控制"参数- 从"开始小时":"开始分钟"到"结束小时": "结束分钟"搜索交易信号的时间间隔 。时间范围既可在一天内设置，也可在一天内过渡设置。
现在让我们进一步了解每组参数：
交易设置：
工作时间框架" -工作 时间框架。创建指标和搜索新条形图的时间框架。
以点 为单位设置止损、获利和追踪。可以禁用 任何参数（"止损"、"获利"、"追踪止损"）--要禁用这些参数，请将所选参数设置为 "0.0"。
TrailingStop 代码中的图片显示了追踪的工作原理。
头寸大小管理（手数计算）
手数可以是恒定的（"资金管理"设置为"恒定手数"，并在"资金管理"值中 设置手数），也可以是动态的--以 每笔交易的 风险百分比为单位（"资金管理"设置为" 每笔交易的 风险百分比"，并在"资金管理 "值中 设置风险百分比）。也可以设置等于最小手数的恒定手数 - 将"资金管理"设置为"最小 手数"。
时间控制：
该部分设置搜索交易信号的时间范围。通过"使用时间控制"启用时间 范围，并设置从"开始小时":: "开始分钟"到 "结束小时":: "结束分钟"的 信号搜索时间间隔。时间范围既可以在一天内设置，也可以在一天内过渡。不影响拖尾。
附加功能
设置为"true"的 "Positions: Only one（头寸：只有一个）"标志允许智能交易系统在市场中拥有不超过一个头寸。
注意： 设置为"true"的"Positions: Only one " 不会取消设置为"true"的"Positions: Close opposite"！换句话说： 相反的头寸将首先关闭。
仓位：反向 " 标志负责反转信号。一个有趣的标记 "Positions: Close opposite"--在开仓前设置为"true"时，可确保相反的仓位被移除。打印 日志 "可输出所有操作的高级日志。冻结和停止 水平系数"参数设置停止和冻结水平系数，用于符号的这些水平等于零的情况。建议使用值 "3"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/37799
基于 CDialog 类的面板。对当前符号进行操作。删除、设置止盈、设置一组头寸的盈亏平衡点针对控制台类型的图表文本输出进行了优化显示
通过该库，您可以创建显示屏，以最理想的速率向图表轻松输出文本信息
fxsaber 报告库的 JavaScript 快速版本，用于通过 MT4Orders 或 Virtual 实现 MT4 风格的交易指令。 运行速度提高 10 倍，NTML 文件更小，可上传和显示多达 540 万行报告。创建加密卷配置文件的基本库
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