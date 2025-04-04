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iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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iCHO Trend CCIDualOnMA Filter.mq5 (193.65 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
CCIDualOnMA.mq5 (18.27 KB) 预览
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交易策略

Expert Advisor 使用两个指标：iCHO（柴金振荡器，CHO）和自定义CCIDualOnMA。CHO 用作趋势指标，当该指标过零时也用于平仓。CCIDualOnMA "指标用作添加仓位的过滤器。这两个指标都是在指定的"工作 时间框架 "上创建的--相同的时间框架用于确定新条形图的诞生时刻（如果参数"跟踪......"和"搜索......信号"需要的话）。

交易信号：

CHO 指标为零时平仓

交叉 仓位： 反向 交易模式
从下至上交叉 " -> 关闭所有卖出仓位 (只允许买入头寸"或"允许买入和卖出头寸"）-> 打开买入头寸

"-> 关闭所有买入仓位 (只允许卖出 头寸 "或"允许买入和卖出 头寸"）-> 打开卖出头寸


自上而下交叉 " -> 关闭所有买入仓位 (只允许卖出仓位"或"允许买入和卖出仓位"） -> 打开卖出仓位

"-> 关闭所有卖出仓位 (只允许买入仓位"或"允许买入和卖出仓位"） -> 打开买入仓位

正常信号（添加头寸）

CHO 指标高于零，快速 CCI 自下而上穿过慢速 CCI，且快速 CCI 低于零--这是买入信号。

CHO 指标低于零，快速 CCI 自上而下穿过慢速 CCI，且快速 CCI 高于零--卖出信号。

iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器

图 1. iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器


特点

  • Expert Advisor 可按工作时间框架 进行优化（"工作时间框架）
  • 每栏只能有一个 "市场进入 "交易（这是一个内部参数，不包含在输入参数中，也与"只有一个仓位"参数无关）。
  • "内部条形图" 模式 工作时（"在......上搜索信号"参数"0 号条形图（每个刻度线）"），当前条形图为 0 号条形图；在"仅在新条形图出现 时 "模式下工作时"......上搜索信号"参数 "1 号条形图（新条形图"）， 当前 条形图为 1 号条形图。
  • 参数"交易模式： " --对交易方的限制。它的值可以是"只允许买入头寸"、"允许卖出头寸 "和 "允许买入和卖出头寸"。
  • 使用时间控制"参数- "开始小时":"开始分钟"到"结束小时": "结束分钟"搜索交易信号的时间间隔 。时间范围既可在一天内设置，也可在一天内过渡设置。

现在让我们进一步了解每组参数：

交易设置：

工作时间框架" -工作 时间框架。创建指标和搜索新条形图的时间框架。

以点 为单位设置止损、获利和追踪。可以禁用 任何参数（"止损"、"获利"、"追踪止损"）--要禁用这些参数，请将所选参数设置为 "0.0"。

TrailingStop 代码中的图片显示了追踪的工作原理。

头寸大小管理（手数计算）

手数可以是恒定的（"资金管理"设置为"恒定手数"，并在"资金管理"值中 设置手数），也可以是动态的-- 每笔交易的 风险百分比为单位（"资金管理"设置为" 每笔交易的 风险百分比"，并在"资金管理 "值中 设置风险百分比）。也可以设置等于最小手数的恒定手数 - 将"资金管理"设置为"最小 手数"。

时间控制：

该部分设置搜索交易信号的时间范围。通过"使用时间控制"启用时间 范围，并设置从"开始小时":: "开始分钟"到 "结束小时":: "结束分钟" 信号搜索时间间隔。时间范围既可以在一天内设置，也可以在一天内过渡。不影响拖尾。

附加功能

设置为"true"的 "Positions: Only one头寸：只有一个）"标志允许智能交易系统在市场中拥有不超过一个头寸。

注意： 设置为"true""Positions: Only one " 不会取消设置为"true""Positions: Close opposite"！换句话说： 相反的头寸将首先关闭。

附加功能

仓位：反向 " 标志负责反转信号。一个有趣的标记 "Positions: Close opposite"--在开仓前设置为"true"时，可确保相反的仓位被移除。打印 日志 "可输出所有操作的高级日志。冻结和停止 水平系数"参数设置停止和冻结水平系数，用于符号的这些水平等于零的情况。建议使用值 "3"。

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/37799

    手动位置跟踪面板 手动位置跟踪面板

    基于 CDialog 类的面板。对当前符号进行操作。删除、设置止盈、设置一组头寸的盈亏平衡点

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