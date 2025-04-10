Chande Kroll Stop 指标是用于确定止损设置水平的指标。 它代表价格图表上的两条线。 红线代表空头头寸的止损位，绿线代表多头头寸的止损位。

多头头寸线 （蓝色）表示多头头寸的止损位。如果资产开始下跌并达到该线的水平，这可能是一个平仓信号。

（蓝色）表示多头头寸的止损位。如果资产开始下跌并达到该线的水平，这可能是一个平仓信号。 相反，空头头寸线（红色）表示空头头寸应平仓的水平。如果资产价格开始上涨并触及该线，则可能是平仓信号。





Chande Kroll Stop 是根据真实范围计算的，因此被定位为独立于波动率的指标。

该指标首次在 Tushar Chande 和 Stanely Kroll 合著的《新技术交易者》一书中讨论并实施。

作为一个趋势跟踪指标，Chande Kroll Stop 通过计算市场趋势的平均真实范围，同时考虑到任何市场波动，为交易者指示止损位。

该指标的计算基于一定时期内的最大和最小价格值以及标准偏差（ATR）。通过这些数据，指标可以 "感受 "市场，并根据当前市场情况调整其数值。

市场波动在指标计算中起着关键作用。在高波动率情况下，Chande Kroll 止损线将位于离当前价格更远的位置，为投资者提供更大的市场波动空间。相反，在低波动率的情况下，止损线会更接近价格，从而可以更快地对任何变化做出反应。