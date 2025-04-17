用于计算对冲账户平均价格的 MQL5 指标



简介



此代码由 chatgpt 生成，但我做了一些调整，并将视频发布到了 youtube 上：





在交易中，使用对冲 账户很常见，您可以同时持有同一资产的多头和空头头寸。在这种模式下操作的交易者面临的一个常见问题是确定未结头寸的平均价格。

本文介绍一个MQL5 指标，它可以自动计算给定符号 和Magic Number 的未结头寸平均价格，并将结果显示在图表上。

该指标如何工作？

该指标采取以下步骤：

过滤 MetaTrader 4 中的所有 未结头寸，检查用户配置的资产（符号） 和Magic Number。 将买入和卖出交易分开，计算每种类型的交易量 和总成本。 计算加权平均价格，同时考虑买入和卖出的总成交量。 在图表上显示一条 与净头寸平均价格相对应的线。

代码说明

1.计算平均价格

CalculateHedgeAveragePrice() 函数循环计算所有未平仓合约，并

将 买入 和 卖出 分开。

和 分开。 计算每个方向的 加权平均价 。

。 确定净头寸是多头还是空头。

返回相应的平均价格。

2.初始化指标

在 OnInit() 函数中，我们将创建一个缓冲区 来存储平均价格，以便在图表中显示。

3.填充缓冲区

OnCalculate() 函数使用 ArrayFill() 更新指标缓冲区，使代码更加高效。

如何在 MetaTrader 5 中使用

将代码复制并粘贴 到指标文件夹内的新 .mq5 文件中。 在MetaEditor 中编译。 将指标添加 到 MetaTrader 5 的图表中。 设置 要监控的交易的神奇数字。

结论

该 MQL5 指标对使用对冲账户 的交易者非常有用，有助于监控未结头寸的平均价格。它可以针对不同的资产和策略进行定制。