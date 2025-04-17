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用于计算对冲账户平均价格的 MQL5 指标
简介
此代码由 chatgpt 生成，但我做了一些调整，并将视频发布到了 youtube 上：
在交易中，使用对冲 账户很常见，您可以同时持有同一资产的多头和空头头寸。在这种模式下操作的交易者面临的一个常见问题是确定未结头寸的平均价格。
本文介绍一个MQL5 指标，它可以自动计算给定符号 和Magic Number 的未结头寸平均价格，并将结果显示在图表上。
该指标如何工作？
该指标采取以下步骤：
- 过滤 MetaTrader 4 中的所有 未结头寸，检查用户配置的资产（符号） 和Magic Number。
- 将买入和卖出交易分开，计算每种类型的交易量 和总成本。
- 计算加权平均价格，同时考虑买入和卖出的总成交量。
- 在图表上显示一条 与净头寸平均价格相对应的线。
代码说明
1.计算平均价格
CalculateHedgeAveragePrice() 函数循环计算所有未平仓合约，并
- 将买入 和卖出 分开。
- 计算每个方向的加权平均价。
- 确定净头寸是多头还是空头。
- 返回相应的平均价格。
2.初始化指标
在 OnInit() 函数中，我们将创建一个缓冲区 来存储平均价格，以便在图表中显示。
3.填充缓冲区
OnCalculate() 函数使用 ArrayFill() 更新指标缓冲区，使代码更加高效。
如何在 MetaTrader 5 中使用
- 将代码复制并粘贴 到指标文件夹内的新 .mq5 文件中。
- 在MetaEditor 中编译。
- 将指标添加 到 MetaTrader 5 的图表中。
- 设置 要监控的交易的神奇数字。
结论
该 MQL5 指标对使用对冲账户 的交易者非常有用，有助于监控未结头寸的平均价格。它可以针对不同的资产和策略进行定制。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/57320
更好的音量
Better Volume 是一个高级指标，旨在分析价格图表上的成交量行为。它将成交量信息与蜡烛图范围和移动平均线等指标相结合，以识别市场中的重要形态，如买入/卖出高潮、搅动和弱蜡烛图。该指标具有动态可视化界面和成交量分类，可为希望根据成交量流量做出明智决策的交易者提供有价值的见解。带信息面板和支持的 RiskManager
我在网站上的第一个代码，需要改进。 我的想法是为交易者创建一个理想的工具，在任何交易系统的主要组成部分--风险管理器--的工作中。