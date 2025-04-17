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主要功能
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动态音量分类 ：
- 该指标将成交量分为不同类别，并赋予不同颜色，以方便直观解读：
- 买入高潮 ( clrCrimson )：识别成交量极高、价格上涨的时刻。
- 卖出高潮 ( clrLimeGreen )：表示成交量大、卖压强的时刻。
- 搅动 ( clrGold )：检测没有明确价格方向的高波动。
- 高潮搅动 ( clrMagenta )：结合买入/卖出高潮和搅动，显示剧烈波动。
- 弱势蜡烛图 ( clrDarkTurquoise )：识别回溯窗口中成交量极小的蜡烛图。
- 成交量平衡 （clrWhiteSmoke）：代表标准成交量，没有将其归入其他类别的具体特征。当没有检测到上述形态时，这种颜色被用作 "基本色"。
- 该指标将成交量分为不同类别，并赋予不同颜色，以方便直观解读：
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移动平均成交量 ( Moving Average Volume )：
- 显示平滑移动平均线 ( clrMaroon )，以帮助识别成交量随时间变化的趋势。
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高级自定义 ：
- 移动平均周期 ：调整移动平均周期，使指标适应您的交易风格。
- 回溯窗口 ：设置回溯窗口，将当前成交量与近期成交量进行比较。
- 成交量类型 ：可选择真实成交量（VOLUME_REAL）或刻痕成交量（VOLUME_TICK），以适应所分析资产的特性。
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清晰的视觉界面 ：
- 彩色柱状图 ( DRAW_COLOR_HISTOGRAM ) 以直观的方式显示交易量类别，便于快速高效地进行分析。
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不同时间框架的灵活性 ：
- 该指标适用于任何时间框架，从日线图到周线图或月线图。
如何解读信号
- 买入/卖出高潮 ：指示强势累积或分布的时刻，暗示可能的趋势逆转或延续。
- 搅动 ：没有明确方向的高波动信号，表明市场存在不确定性。
- 弱烛 ：显示市场活动低迷的时刻，通常与盘整或犹豫不决的时期有关。
- 成交量平衡 ：代表正常的市场行为，无明显异常。它有助于识别稳定区域。
配置和使用
更好的成交量 指标易于设置和使用：
- 将指标添加到 MetaTrader 5 的图表中。
- 根据需要调整参数：
- 移动平均周期 ：设置移动平均线的平滑度。
- 回溯窗口 ：确定用于比较的蜡烛图数量。
- 成交量类型 ：选择实际成交量或刻度线成交量。
- 观察柱状图和移动平均线产生的信号，做出明智的决定。
为何使用更好的成交量？
- 成交量流量分析 ：根据成交量更好地了解市场参与者的行为。
- 模式识别 ：检测买入/卖出高潮、搅动和其他可能影响您交易决策的重要模式。
- 易用性 ：直观的视觉界面和自定义选项使初学者和经验丰富的交易者都能使用该指标。
应用示例
- 使用该指标确认基于成交量的策略中的进场/出场信号。
https://www.mql5.com/en/charts/20770866/wdoj25-m5-banco-btg-pactual
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/56678
带信息面板和支持的 RiskManager
我在网站上的第一个代码，需要改进。 我的想法是为交易者创建一个理想的工具，在任何交易系统的主要组成部分--风险管理器--的工作中。库斯库斯星光
Kuskus Starlight 是一种利用费雪价格转换来识别趋势和潜在反转的震荡指标。 Scriptor 的 MT4 原始代码请访问：https://www.mql5.com/en/code/8365。