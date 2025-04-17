我在网站上的第一个代码，需要改进。 我的想法是为交易者创建一个理想的工具，在任何交易系统的主要组成部分--风险管理器--的工作中。

Kuskus Starlight 是一种利用费雪价格转换来识别趋势和潜在反转的震荡指标。 Scriptor 的 MT4 原始代码请访问：https://www.mql5.com/en/code/8365。