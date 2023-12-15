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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分 - MetaTrader 5EA
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\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 预览clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 预览unicode2.txt (0.1 KB) 预览unicode3.txt (0.1 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览Comments.mqh (3.71 KB) 预览ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览DateTime.mqh (2.56 KB) 预览DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览Defines.mqh (0.71 KB) 预览EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览LibRand.mqh (1.23 KB) 预览LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览MapArray.mqh (2.64 KB) 预览MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览MqlError.mqh (8.53 KB) 预览MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览OptReader.mqh (21.93 KB) 预览OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览Periods.mqh (1.95 KB) 预览Permissions.mqh (4.87 KB) 预览PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览RSquared.mqh (2.27 KB) 预览SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览Tableau.mqh (8.79 KB) 预览TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览TickModel.mqh (2.67 KB) 预览Timing.mqh (1.71 KB) 预览toyjson.mqh (11.4 KB) 预览TplFile.mqh (8.12 KB) 预览TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览TradeState.mqh (5.91 KB) 预览TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览Tuples.mqh (4.94 KB) 预览TypeName.mqh (1 KB) 预览Uninit.mqh (1.16 KB) 预览Warnings.mqh (0.54 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 预览wsframe.mqh (11.62 KB) 预览wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览wstools.mqh (6.22 KB) 预览wstransport.mqh (5.33 KB) 预览\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览LibRand.mq5 (3 KB) 预览\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p4\ArrayAsSeries.mq5 (3.71 KB) 预览ArrayCapacity.mq5 (5.08 KB) 预览ArrayCompare.mq5 (3.14 KB) 预览ArrayCopy.mq5 (5.47 KB) 预览ArrayDynamic.mq5 (2.88 KB) 预览ArrayFill.mq5 (2.15 KB) 预览ArrayInsert.mq5 (2.34 KB) 预览ArrayMaxMin.mq5 (1.64 KB) 预览ArrayPrint.mq5 (3.19 KB) 预览ArrayRemove.mq5 (2.63 KB) 预览ArrayReverse.mq5 (2.5 KB) 预览ArraySearch.mq5 (3.29 KB) 预览ArraySize.mq5 (1.35 KB) 预览ArraySort.mq5 (2.94 KB) 预览ArraySwapSimple.mq5 (2.04 KB) 预览ArrayWorker.mq5 (5.79 KB) 预览Complex.mq5 (1.19 KB) 预览ConversionColor.mq5 (2.51 KB) 预览ConversionEnum.mq5 (1.56 KB) 预览ConversionNormal.mq5 (1.2 KB) 预览ConversionNumbers.mq5 (2.19 KB) 预览ConversionStruct.mq5 (2.03 KB) 预览ConversionTime.mq5 (2.5 KB) 预览ConversionTimeStruct.mq5 (4.46 KB) 预览EnvClose.mq5 (0.88 KB) 预览EnvConnection.mq5 (1.49 KB) 预览EnvDescription.mq5 (1.69 KB) 预览EnvError.mq5 (2.76 KB) 预览Environment.mq5 (3.52 KB) 预览EnvKeys.mq5 (1.01 KB) 预览EnvMode.mq5 (1.29 KB) 预览EnvPermissions.mq5 (4.41 KB) 预览EnvProvision.mq5 (2.14 KB) 预览EnvScreen.mq5 (1.64 KB) 预览EnvSignature.mq5 (7.54 KB) 预览EnvStop.mq5 (1.48 KB) 预览FileArray.mq5 (4.44 KB) 预览FileAtomic.mq5 (7.77 KB) 预览FileCopy.mq5 (2.31 KB) 预览FileCursor.mq5 (7.13 KB) 预览FileExist.mq5 (1.46 KB) 预览FileFind.mq5 (2.31 KB) 预览FileFlush.mq5 (3.69 KB) 预览FileFolder.mq5 (1.84 KB) 预览FileHandle.mq5 (1.87 KB) 预览FileHolder.mq5 (3.39 KB) 预览FileOpenClose.mq5 (3.79 KB) 预览FileProperties.mq5 (2.12 KB) 预览FileSaveLoad.mq5 (6.4 KB) 预览FileSelect.mq5 (3.57 KB) 预览FileStruct.mq5 (4.78 KB) 预览FileText.mq5 (2.67 KB) 预览FileTxtCsv.mq5 (4.9 KB) 预览GlobalsDelete.mq5 (1.98 KB) 预览GlobalsFlush.mq5 (0.79 KB) 预览GlobalsList.mq5 (1.35 KB) 预览GlobalsRunCheck.mq5 (2.06 KB) 预览GlobalsRunCount.mq5 (1.49 KB) 预览MathAbs.mq5 (1.59 KB) 预览MathExp.mq5 (1.52 KB) 预览MathHyper.mq5 (1.1 KB) 预览MathInvalid.mq5 (2.95 KB) 预览MathMaxMin.mq5 (1.06 KB) 预览MathMod.mq5 (1 KB) 预览MathPlot.mq5 (3.94 KB) 预览MathPowSqrt.mq5 (0.93 KB) 预览MathRand.mq5 (1.29 KB) 预览MathRound.mq5 (1.12 KB) 预览MathSwap.mq5 (1.49 KB) 预览MathTrig.mq5 (1.18 KB) 预览Matrix.mqh (10.18 KB) 预览MatrixForexBasket.mq5 (5.92 KB) 预览MatrixMachineLearning.mq5 (8.71 KB) 预览MatrixStdPercentile.mq5 (1.71 KB) 预览MatrixSVD.mq5 (2.5 KB) 预览OutputComment.mq5 (1.29 KB) 预览OutputMessage.mq5 (4.46 KB) 预览OutputSound.mq5 (1.27 KB) 预览OutputStream.mq5 (1.05 KB) 预览StringAdd.mq5 (3.4 KB) 预览StringCodepages.mq5 (4.08 KB) 预览StringCompare.mq5 (4.04 KB) 预览StringFindReplace.mq5 (4.34 KB) 预览StringFormat.mq5 (7.42 KB) 预览StringInit.mq5 (2.4 KB) 预览StringModify.mq5 (1.61 KB) 预览StringReserve.mq5 (2.6 KB) 预览StringSymbols.mq5 (2.49 KB) 预览TimeCheck.mq5 (3.45 KB) 预览TimeCount.mq5 (0.99 KB) 预览TimeSummer.mq5 (5.12 KB) 预览ZeroMemory.mq5 (5.25 KB) 预览\MQL5\Services\MQL5Book\p4\EnvSignature.mq5 (7.53 KB) 预览EnvType.mq5 (0.91 KB) 预览GlobalsNoCondition.mq5 (3.56 KB) 预览GlobalsWithCondition.mq5 (5.13 KB) 预览您错过了交易机会：
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第四部分 常见MQL5 API
在本书的前几节，我们深入探讨了MQL5编程语言的基础知识，研究了其语法、使用规则和核心概念。然而，要编写使用数据处理和自动交易的实际程序，您应该使用许多内置函数与MetaTrader 5程序端交互。
在第四部分 "常见MQL5 API" ，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。
在主要课题中，我们将学习数组操作、字符串处理、文件交互、数据转换和用户交互函数。我们还将探索数学函数和程序环境管理。
与其他编程语言不同，使用MQL5 API内置函数不需要额外的预处理器指令。所有MQL5 API函数的名称都在全局语境(namespace)中提供，并且始终可以无条件访问。
我们还将讨论在不同程序语境中使用类似名称的可能性，例如类方法名称或自定义命名空间。在这种情况下，应使用语境解析操作符调用全局函数，我们在嵌套类型、命名空间和语境操作符"::"部分讨论过这一点。
编程通常需要对各种数据类型进行操作。在前面的章节中，我们已经了解到内置数据类型的显式和隐式转换机制。然而，由于不同的原因，这些机制也不一定一直合适。若要在不同类型之间提供更准确的数据转换，MQL5 API包含一组转换函数。特别要注意的是用于字符串与其他类型（如数字、日期和时间、颜色、结构和枚举）之间的转换函数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45593
第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第二部分
第二部分 "MQL5编程基础知识"介绍了该编程语言的核心概念。本书这一部分专门讨论数据类型、标识符、变量、表达式和运算符。您将学习了解如何组合不同的指令来形成程序逻辑。
在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分
在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。