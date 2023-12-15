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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分 - MetaTrader 5EA

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。
使用以下链接下载软件的最新版本：
133 文章 289 代码 18379 主题 28400 评论
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显示:
3861
等级:
(7)
已发布:
已更新:
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 预览
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 预览
unicode2.txt (0.1 KB) 预览
unicode3.txt (0.1 KB) 预览
utf8.txt (0.05 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览
ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览
Comments.mqh (3.71 KB) 预览
ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览
CRC32.mqh (1.89 KB) 预览
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览
DateTime.mqh (2.56 KB) 预览
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览
DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览
Defines.mqh (0.71 KB) 预览
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览
FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览
FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览
IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览
IS.mqh (0.98 KB) 预览
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览
LibRand.mqh (1.23 KB) 预览
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览
MapArray.mqh (2.64 KB) 预览
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览
MqlError.mqh (8.53 KB) 预览
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览
OptReader.mqh (21.93 KB) 预览
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览
OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览
Periods.mqh (1.95 KB) 预览
Permissions.mqh (4.87 KB) 预览
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览
PNG.mqh (5.31 KB) 预览
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览
Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览
RSquared.mqh (2.27 KB) 预览
RTTI.mqh (1.57 KB) 预览
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览
StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览
StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览
SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览
Tableau.mqh (8.79 KB) 预览
TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览
TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览
TickModel.mqh (2.67 KB) 预览
Timing.mqh (1.71 KB) 预览
toyjson.mqh (11.4 KB) 预览
TplFile.mqh (8.12 KB) 预览
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览
TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览
TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览
TradeState.mqh (5.91 KB) 预览
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览
Tuples.mqh (4.94 KB) 预览
TypeName.mqh (1 KB) 预览
Uninit.mqh (1.16 KB) 预览
URL.mqh (4.64 KB) 预览
Warnings.mqh (0.54 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 预览
wsframe.mqh (11.62 KB) 预览
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览
wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览
wstools.mqh (6.22 KB) 预览
wstransport.mqh (5.33 KB) 预览
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览
LibRand.mq5 (3 KB) 预览
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p4\
ArrayAsSeries.mq5 (3.71 KB) 预览
ArrayCapacity.mq5 (5.08 KB) 预览
ArrayCompare.mq5 (3.14 KB) 预览
ArrayCopy.mq5 (5.47 KB) 预览
ArrayDynamic.mq5 (2.88 KB) 预览
ArrayFill.mq5 (2.15 KB) 预览
ArrayInsert.mq5 (2.34 KB) 预览
ArrayMaxMin.mq5 (1.64 KB) 预览
ArrayPrint.mq5 (3.19 KB) 预览
ArrayRemove.mq5 (2.63 KB) 预览
ArrayReverse.mq5 (2.5 KB) 预览
ArraySearch.mq5 (3.29 KB) 预览
ArraySize.mq5 (1.35 KB) 预览
ArraySort.mq5 (2.94 KB) 预览
ArraySwapSimple.mq5 (2.04 KB) 预览
ArrayWorker.mq5 (5.79 KB) 预览
Complex.mq5 (1.19 KB) 预览
ConversionColor.mq5 (2.51 KB) 预览
ConversionEnum.mq5 (1.56 KB) 预览
ConversionNormal.mq5 (1.2 KB) 预览
ConversionNumbers.mq5 (2.19 KB) 预览
ConversionStruct.mq5 (2.03 KB) 预览
ConversionTime.mq5 (2.5 KB) 预览
ConversionTimeStruct.mq5 (4.46 KB) 预览
EnvClose.mq5 (0.88 KB) 预览
EnvConnection.mq5 (1.49 KB) 预览
EnvDescription.mq5 (1.69 KB) 预览
EnvError.mq5 (2.76 KB) 预览
Environment.mq5 (3.52 KB) 预览
EnvKeys.mq5 (1.01 KB) 预览
EnvMode.mq5 (1.29 KB) 预览
EnvPermissions.mq5 (4.41 KB) 预览
EnvProvision.mq5 (2.14 KB) 预览
EnvScreen.mq5 (1.64 KB) 预览
EnvSignature.mq5 (7.54 KB) 预览
EnvStop.mq5 (1.48 KB) 预览
FileArray.mq5 (4.44 KB) 预览
FileAtomic.mq5 (7.77 KB) 预览
FileCopy.mq5 (2.31 KB) 预览
FileCursor.mq5 (7.13 KB) 预览
FileExist.mq5 (1.46 KB) 预览
FileFind.mq5 (2.31 KB) 预览
FileFlush.mq5 (3.69 KB) 预览
FileFolder.mq5 (1.84 KB) 预览
FileHandle.mq5 (1.87 KB) 预览
FileHolder.mq5 (3.39 KB) 预览
FileOpenClose.mq5 (3.79 KB) 预览
FileProperties.mq5 (2.12 KB) 预览
FileSaveLoad.mq5 (6.4 KB) 预览
FileSelect.mq5 (3.57 KB) 预览
FileStruct.mq5 (4.78 KB) 预览
FileText.mq5 (2.67 KB) 预览
FileTxtCsv.mq5 (4.9 KB) 预览
GlobalsDelete.mq5 (1.98 KB) 预览
GlobalsFlush.mq5 (0.79 KB) 预览
GlobalsList.mq5 (1.35 KB) 预览
GlobalsRunCheck.mq5 (2.06 KB) 预览
GlobalsRunCount.mq5 (1.49 KB) 预览
MathAbs.mq5 (1.59 KB) 预览
MathExp.mq5 (1.52 KB) 预览
MathHyper.mq5 (1.1 KB) 预览
MathInvalid.mq5 (2.95 KB) 预览
MathMaxMin.mq5 (1.06 KB) 预览
MathMod.mq5 (1 KB) 预览
MathPlot.mq5 (3.94 KB) 预览
MathPowSqrt.mq5 (0.93 KB) 预览
MathRand.mq5 (1.29 KB) 预览
MathRound.mq5 (1.12 KB) 预览
MathSwap.mq5 (1.49 KB) 预览
MathTrig.mq5 (1.18 KB) 预览
Matrix.mqh (10.18 KB) 预览
MatrixForexBasket.mq5 (5.92 KB) 预览
MatrixMachineLearning.mq5 (8.71 KB) 预览
MatrixStdPercentile.mq5 (1.71 KB) 预览
MatrixSVD.mq5 (2.5 KB) 预览
OutputComment.mq5 (1.29 KB) 预览
OutputMessage.mq5 (4.46 KB) 预览
OutputSound.mq5 (1.27 KB) 预览
OutputStream.mq5 (1.05 KB) 预览
PRTF.mqh (0.99 KB) 预览
StringAdd.mq5 (3.4 KB) 预览
StringCodepages.mq5 (4.08 KB) 预览
StringCompare.mq5 (4.04 KB) 预览
StringFindReplace.mq5 (4.34 KB) 预览
StringFormat.mq5 (7.42 KB) 预览
StringInit.mq5 (2.4 KB) 预览
StringModify.mq5 (1.61 KB) 预览
StringReserve.mq5 (2.6 KB) 预览
StringSymbols.mq5 (2.49 KB) 预览
TimeCheck.mq5 (3.45 KB) 预览
TimeCount.mq5 (0.99 KB) 预览
TimeSummer.mq5 (5.12 KB) 预览
ZeroMemory.mq5 (5.25 KB) 预览
\MQL5\Services\MQL5Book\p4\
EnvSignature.mq5 (7.53 KB) 预览
EnvType.mq5 (0.91 KB) 预览
GlobalsNoCondition.mq5 (3.56 KB) 预览
GlobalsWithCondition.mq5 (5.13 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
扩展 (213) 崩溃 (213)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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第四部分 常见MQL5 API

在本书的前几节，我们深入探讨了MQL5编程语言的基础知识，研究了其语法、使用规则和核心概念。然而，要编写使用数据处理和自动交易的实际程序，您应该使用许多内置函数与MetaTrader 5程序端交互。

第四部分 "常见MQL5 API" ，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。

在主要课题中，我们将学习数组操作、字符串处理、文件交互、数据转换和用户交互函数。我们还将探索数学函数和程序环境管理。

内置MQL5函数

与其他编程语言不同，使用MQL5 API内置函数不需要额外的预处理器指令。所有MQL5 API函数的名称都在全局语境(namespace)中提供，并且始终可以无条件访问。

我们还将讨论在不同程序语境中使用类似名称的可能性，例如类方法名称或自定义命名空间。在这种情况下，应使用语境解析操作符调用全局函数，我们在嵌套类型、命名空间和语境操作符"::"部分讨论过这一点。

编程通常需要对各种数据类型进行操作。在前面的章节中，我们已经了解到内置数据类型的显式和隐式转换机制。然而，由于不同的原因，这些机制也不一定一直合适。若要在不同类型之间提供更准确的数据转换，MQL5 API包含一组转换函数。特别要注意的是用于字符串与其他类型（如数字、日期和时间、颜色、结构和枚举）之间的转换函数。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45593

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分

第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第二部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第二部分

第二部分 "MQL5编程基础知识"介绍了该编程语言的核心概念。本书这一部分专门讨论数据类型、标识符、变量、表达式和运算符。您将学习了解如何组合不同的指令来形成程序逻辑。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分

在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分

在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。