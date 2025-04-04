该库提供了几个简单的公共方法来创建和绘制成交量曲线：

public : void VolumeProfile( datetime _from, datetime _to, int _resolution_points); ~VolumeProfile() {}; double GetHVPrice(); void Plot();

GetHVPrice 返回与范围内最高成交量相关的价格。

返回与范围内最高成交量相关的价格。 _resolution_points 保存量化相邻价格的窗口大小（以点为单位）。

下面是一个示例脚本，用于实例化和绘制所需的成交量曲线： #include <VolumeProfile.mqh> void OnStart () { datetime from= iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 50 ); datetime to= iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 20 ); VolumeProfile *VP = new VolumeProfile(from, to, 5); VP.Plot(); Print (VP.GetHVPrice()); delete VP; }



