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创建加密卷配置文件的基本库 - MetaTrader 5程序库

Yashar Seyyedin
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该库提供了几个简单的公共方法来创建和绘制成交量曲线：

public:
   void              VolumeProfile(datetime _from, datetime _to, int _resolution_points);
                    ~VolumeProfile() {};
   double            GetHVPrice();
   void              Plot();

  • GetHVPrice 返回与范围内最高成交量相关的价格。
  • _resolution_points 保存量化相邻价格的窗口大小（以点为单位）。

下面是一个示例脚本，用于实例化和绘制所需的成交量曲线：

#include <VolumeProfile.mqh>
void OnStart()
  {
      datetime from=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,50);
      datetime to=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,20);
      VolumeProfile *VP = new VolumeProfile(from, to, 5);
      VP.Plot();
      Print(VP.GetHVPrice());
      delete VP;
  }

数量概况

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49718

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