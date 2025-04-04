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该库提供了几个简单的公共方法来创建和绘制成交量曲线：
public: void VolumeProfile(datetime _from, datetime _to, int _resolution_points); ~VolumeProfile() {}; double GetHVPrice(); void Plot();
- GetHVPrice 返回与范围内最高成交量相关的价格。
- _resolution_points 保存量化相邻价格的窗口大小（以点为单位）。
下面是一个示例脚本，用于实例化和绘制所需的成交量曲线：
#include <VolumeProfile.mqh> void OnStart() { datetime from=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,50); datetime to=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,20); VolumeProfile *VP = new VolumeProfile(from, to, 5); VP.Plot(); Print(VP.GetHVPrice()); delete VP; }
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49718
MT4 订单快速报告
fxsaber 报告库的 JavaScript 快速版本，用于通过 MT4Orders 或 Virtual 实现 MT4 风格的交易指令。 运行速度提高 10 倍，NTML 文件更小，可上传和显示多达 540 万行报告。iCHO 趋势 CCIDualOnMA 过滤器
基于标准指标 iCHO（柴金振荡器，CHO）和自定义指标 "CCIDualOnMA "的策略
角度和速度
该指标显示价格变化的角度或平均速度。使用函数指针进行 Introsort（内省排序
一种混合排序算法，可为简单类型、结构或对象指针数组的排序提供快速性能。