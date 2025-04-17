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波动停止 - MetaTrader 5脚本

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

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4.2 (65)
Writing scripts, indicators, EAs on mql4 and mql5
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波动率止损 是用于有效止损的技术指标。它可以在从交易中获利和控制市场风险之间取得平衡。止损点应与价格保持一定距离，以便控制风险，但也要足够宽，给市场留出波动空间，以免过早退出交易。


该指标有三个可调参数：

  • 长度 - ATR 指标计算当前波动率的周期、
  • 来源 --推迟止损水平的价格类型、
  • 乘数 - 波动乘数 （ATR 值），用于控制止损位与源头价格的距离。


波动率止损指标有助于设置有效的止损，在获取交易利润和控制风险之间取得平衡。设置止损的必要性非常重要，不应随意设置。它有助于将风险降至最低。请记住，除波动率止损指标外，使用其他指标也有助于实现利润和风险管理的总体目标。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49558

SMI Ergodic 振荡器 SMI Ergodic 振荡器

随机动量指数 (SMI)

净容量 净容量

净成交量 "指标显示的成交量考虑了卖方和买方的压力

历史利润计算面板 历史利润计算面板

CalculateHistoryProfit 脚本 1.0 版旨在使用图表面板计算指定时期的利润。

库斯库斯星光 库斯库斯星光

Kuskus Starlight 是一种利用费雪价格转换来识别趋势和潜在反转的震荡指标。 Scriptor 的 MT4 原始代码请访问：https://www.mql5.com/en/code/8365。