波动率止损 是用于有效止损的技术指标。它可以在从交易中获利和控制市场风险之间取得平衡。止损点应与价格保持一定距离，以便控制风险，但也要足够宽，给市场留出波动空间，以免过早退出交易。



该指标有三个可调参数：

长度 - ATR 指标计算当前波动率的周期、

- ATR 指标计算当前波动率的周期、 来源 --推迟止损水平的价格类型、

--推迟止损水平的价格类型、 乘数 - 波动乘数 （ATR 值），用于控制止损位与源头价格的距离。



波动率止损指标有助于设置有效的止损，在获取交易利润和控制风险之间取得平衡。设置止损的必要性非常重要，不应随意设置。它有助于将风险降至最低。请记住，除波动率止损指标外，使用其他指标也有助于实现利润和风险管理的总体目标。





