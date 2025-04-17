柴金现金流量（CMF）是一个技术分析指标，用于衡量特定时期内的现金流量。 现金流量（Cash Flow Volume，这一概念也是由马克-柴金提出的）是用于衡量证券在一个时期内的买卖压力的指标。 然后，CMF 对用户指定分析期间的现金流量进行总结。 可以使用任何回溯分析期，但最常用的设置是 20 或 21 天。 Chaykin 现金流值在 1 和 -1 之间。 Chaykin 现金流可用于进一步评估买方和卖方压力的变化，并有助于预测未来的变化和交易机会。

Chaykin 现金流 (CMF) 的计算包括三个独立步骤。





买方和卖方压力可通过一个时期的收盘价相对于其最高价/最低价的位置来确定。 如果收盘价位于柱形区间的上半部分，则买方压力较大；如果收盘价位于柱形区间的下半部分，则卖方压力较大。 这就是现金流乘数（上述计算中的第 1 步）。 Chaykin Cash Flow（查金现金流）的值在 1 到 -1 之间。

基本解释是： 当 CMF 接近 1 时，买方压力较大。 当CMF 接近-1 时，卖方压力较大。

趋势确认

买方和卖方压力可以很好地确认正在进行的趋势。 在看涨趋势中，持续的买入压力（Chaykin 资金流值高于 0）可能预示着价格将继续上涨。 在看跌趋势中，持续的卖出压力（Chaykin 资金流值低于 0）可能预示着价格将继续下跌。

交叉点

当 Chaykin 资金流与零线交叉时，可能预示着趋势即将逆转。 当指标线从下向上与零线交叉时 ， 价格 可能 会 进一步上涨。 当指标线 从上向下与零线交叉时，价格可能会 进一步下跌。 值得注意的是，与大多数指标一样，CMF 可能会出现短期交叉，从而导致错误信号。 避免此类信号的最佳方法是分析特定证券的行为，并相应调整阈值。 例如，可以使用两条独立的线，如 0.05 和 -0.05，而不是与零线交叉。

缺点

Chaikin 现金流在计算中确实存在一些缺陷， 因为现金流乘数在决定现金流数量以及指标值时，并没有考虑到不同时期交易范围的变化。 如果出现任何缺口，都不会被发现，因此指标线和价格在这里也不会同步。

底线

Chaikin's Money Flow（柴金资金流） 是一个很好的指标，可以分析特定观察期内的买卖压力。 该指标不一定要作为一个独立的指标单独使用，它可以生成信号。 CMF 与其他指标结合使用效果很好，尤其是与同样由 Chaikin 创建的指标结合使用： 累积/分布 (ADL) 和 Chaikin 振荡器。