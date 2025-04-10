该多符号指标显示市场观察中的符号在垂直线定义的两个日期之间的价格变化。





这提供了一个方便的机会，以评估什么以及移动了多少，从而更好/更快地代表整个市场情况。





管理。



日期应该用鼠标来管理。显示 - 通过键盘上的以下按键。

#define KEYCODE_KEY_C 67 #define KEYCODE_NUMPAD_0 96 #define KEYCODE_OPEN_BRACKET 219 #define KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221





这样就可以在相应的符号之间快速切换。只有通过启动和试用才能感受到其便利性。









指示器在启动时会自动重启。更改符号时也会自动启动。