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价格变化 - MetaTrader 5脚本

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\MQL5\Include\fxsaber\PriceChanges\
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TwoVLines.mqh (1.19 KB) 预览
Error.mqh (0.56 KB) 预览
PriceChange.mqh (1.94 KB) 预览
PriceChanges.mqh (4.34 KB) 预览
PriceChanges.mq5 (4.05 KB) 预览
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该多符号指标显示市场观察中的符号在垂直线定义的两个日期之间的价格变化。


这提供了一个方便的机会，以评估什么以及移动了多少，从而更好/更快地代表整个市场情况。


管理。

日期应该用鼠标来管理。显示 - 通过键盘上的以下按键。

    #define  KEYCODE_KEY_C          67 //|C| - KEY_C
#define  KEYCODE_NUMPAD_0       96 //|0| - NUMPAD_0
#define  KEYCODE_OPEN_BRACKET  219 // |[| - OPEN_BRACKET
#define  KEYCODE_CLOSE_BRACKET 221 // |]| - CLOSE_BRACKET


    这样就可以在相应的符号之间快速切换。只有通过启动和试用才能感受到其便利性。



    指示器在启动时会自动重启。更改符号时也会自动启动。

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49132

    第二栏 第二栏

    该指标在图表上任意绘制第二个时间框架。

    使用函数指针进行 Introsort（内省排序 使用函数指针进行 Introsort（内省排序

    一种混合排序算法，可为简单类型、结构或对象指针数组的排序提供快速性能。

    钱德-克罗尔站 钱德-克罗尔站

    Chande Kroll 止损指标 - 短仓和长仓的止损水平。

    音量振荡器 音量振荡器

    成交量震荡指标是一种有用的技术分析指标，可预测价格趋势的强弱