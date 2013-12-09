用 MQL5 创建交易活动控制板

简介

效率在一个工作环境中至关重要，尤其是在交易者的工作中，其中速度和准确性扮演着重要的角色。在准备工作客户端的同时，每个人都会让他的工作空间尽可能舒适，从而尽可能快地进行分析并进入市场。但是事实的真相是开发人员无法总是让每个人都高兴，并且也不可能与某人希望的某些功能完全合调。



例如，对于一名投机者，几分之一秒和每按一次“新建订单”键都非常重要，所有参数的后续设置在时间方面都可能非常关键。

那么，我们如何找到一个解决方案呢？解决方案贮藏在自定义控件中，因为 MetaTrader 5 提供如此精彩的组件，例如“按钮”、“编辑”和“标签”。让我们开始动手。





2. 控制板选项

首先，让我们决定哪些类型的功能对一个控制板至关重要。我们将重点放在交易、使用控制板上，因此包含以下功能：

建仓



生成挂单

修改仓位/订单

平仓



删除挂单

同样，添加自定义颜色方案控制板、字号和保存设置的能力也不会造成危害。让我们更加详细地说明期货控制板上的所有控件。我们将为控制板的每个功能指定对象的名称、对象的类型以及其目的描述。每个对象的名称将以 "ActP" 开头 - 这将是一种区别，表示对象属于控制板。

2.1. 建仓



下面，我们将介绍建仓所需的所有必要参数，并且通过单击一个按钮来实施建仓。通过选中一个复选框来激活的辅助线，将帮助我们设置止损和获利水平。执行类型的选择通过单选按钮来进行。

名称

类型

说明

ActP_buy_button1 按钮

用于“买入”交易的按钮 ActP_sell_button1

按钮

用于“卖出”交易的按钮 ActP_DealLines_check1

标记

辅助线的设置/复位标记

ActP_Exe_radio1

单选按钮

用于选择交易类型的一组单选按钮

ActP_SL_edit1

输入字段

用于输入止损的字段

ActP_TP_edit1

输入字段

用于输入获利的字段

ActP_Lots_edit1

输入字段

用于输入数量的字段

ActP_dev_edit1

输入字段

用于输入建仓期间允许偏差的字段

ActP_mag_edit1

输入字段

用于输入数字的字段

ActP_comm_edit1 输入字段 用于输入备注的字段

表 1 “建仓”控制板的控件列表



2.2 生成挂单

在下面，我们将介绍生成挂单所需的所有必要参数，并通过按一个键来生成挂单。通过选中一个标记来激活的辅助线将帮助设置止损、获利、止损限制水平和过期时间。执行类型和过期时间类型的选择将通过一组单选按钮的帮助来进行。

名称

类型

说明

ActP_buy_button2 按钮

用于设置“买入”订单的按钮

ActP_sell_button2

按钮

用于设置交易订单的按钮

ActP_DealLines_check2

标记

辅助线设置/复位标记

ActP_lim_check2 标记 订单止损限制设置/复位标记 ActP_Exe_radio2

单选按钮

用于选择订单执行类型的一组单选按钮

ActP_exp_radio2 单选按钮 用于选择订单过期类型的一组单选按钮 ActP_SL_edit2

输入字段

用于输入止损的字段

ActP_TP_edit2

输入字段

用于输入获利的字段

ActP_Lots_edit2

输入字段

用于输入数量的字段

ActP_limpr_edit2

输入字段 用于输入止损限制订单价格的字段

ActP_mag_edit2

输入字段

用于输入魔术数字的字段

ActP_comm_edit2 输入字段 用于输入备注的字段 ActP_exp_edit2 输入字段 用于输入过期时间的字段 ActP_Pr_edit2 输入字段 用于输入订单执行价格的字段

表 2 “生成挂单”控制板的控件列表



2.3. 修改交易 / 平仓

下面，我们将介绍修改交易和平仓所需的所有必要参数。通过选中一个复选框来激活的辅助线，将帮助我们设置止损和获利水平。交易的选择将从下拉列表生成。

名称

类型

说明

ActP_ord_button5 下拉列表 交易的选择列表 ActP_mod_button4 按钮

交易修改按钮

ActP_del_button4

按钮

平仓按钮

ActP_DealLines_check4

标记

辅助线设置/复位标记

ActP_SL_edit4

输入字段

用于输入止损的字段 ActP_TP_edit4

输入字段

用于输入获利的字段 ActP_Lots_edit4

输入字段

用于输入数量的字段

ActP_dev_edit4

输入字段

用于允许偏差的字段

ActP_mag_edit4

输入字段

用于显示魔术数字的字段（只读）

ActP_Pr_edit4 输入字段 用于显示建仓价的字段（只读）

表 3. “修改交易/平仓”控制板的控件列表

2.4. 修改/删除订单



下面，我们将介绍修改和删除挂单所需的所有必要参数。通过选中一个复选框来激活的辅助线，将帮助我们设置止损、获利、止损限制水平以及过期时间。到期时间类型的选择将在一组单选按钮的帮助下生成。订单的选择将从一个下拉列表生成。

名称

类型

说明

ActP_ord_button5 下拉列表 订单选择列表 ActP_mod_button3 按钮

订单修改按钮

ActP_del_button3

按钮

订单删除按钮

ActP_DealLines_check3

标记

辅助线设置/复位标记

ActP_exp_radio3 单选按钮 用于选择订单过期类型的一组单选按钮 ActP_SL_edit3

输入字段

用于输入止损的字段 ActP_TP_edit3

输入字段

用于输入获利的字段

ActP_Lots_edit3

输入字段

用于显示数量的字段（只读）

ActP_limpr_edit3

输入字段 用于输入止损限制订单价格的字段

ActP_mag_edit3

输入字段

用于显示魔术数字的字段（只读）

ActP_comm_edit3 输入字段 用于输入备注的字段 ActP_exp_edit3 输入字段 用于输入过期时间的字段 ActP_Pr_edit3 输入字段 用于输入订单执行价格的字段 ActP_ticket_edit3 输入字段 用于显示订单单证的字段（只读）

表 4. “修改/删除订单”控制板的控件列表

2.5 设置

下面，我们将从下拉列表选择按钮、标签和文本的颜色，并设置各种字号。

名称

类型

说明

ActP_col1_button6 下拉列表

按钮的颜色选择列表

ActP_col2_button6

下拉列表

标记的颜色选择列表

ActP_col3_button6

下拉列表

文本的颜色选择列表

ActP_font_edit6

输入字段

用于指定文本字号的字段

表 5. “设置”控制板的控件列表

还添加了一个按钮以便在不使用控制板时将其最小化。您可能已经注意到诸如“辅助线”等工具的存在。它们是什么？为什么我们需要它们？通过使用这些线条，我们能够设置止损、获利、触发挂单的价格、止损限制订单的价格（水平线）以及延期订单的过期时间（垂直线），只需要用鼠标将这些线条拖到需要的价格/时间即可。



毕竟，可视化设置比文本设置（在相应的字段中手动输入价格/时间）更加方便。这些线条还会向我们“突出显示”所选订单的参数。因为可能有很多订单，通常显示价格的标准客户端阴影线可能变得非常混淆。





3. 创建界面的一般方法

目前，我们已经成功设置了我们的第四个目标 - 在交易内创建一个图形助手窗体。为此，我们需要最友好的用户界面。首先，必须清楚必须使用软件创建所有控件（将有很多控件），因此需要预先计算对象的位置和大小。



现在，想象一下我们经历了一段漫长、乏味和困难的时间，计算出对象的坐标，确保它们清晰可见，不会相互重叠；之后，需要添加一个新的对象，现在我们的整个方案需要重建！



那些熟悉快速应用程序开发环境（例如 Delphi、C + + Builder）的人知道如何能够快速创建最复杂的用户界面。



让我们尝试用 MQL5 实施。首先，使用鼠标，我们以最适当的方式定位控件，然后调整它们的大小。接着，我们编写一个简单的脚本，该脚本读取图表上所有对象的属性，然后将它们记录到一个文件，并且在需要时，我们将能够轻松地获取这些属性并在任何图表上完整重建对象。

脚本的代码看起来可能如下所示：

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int interfaceID= 1 ; void OnStart () { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); Alert ( "Done!" ); } }

如您所见，代码非常简单，它向一个二进制文件写入所有图表对象的某些属性。最重要的事情是在读取文件时不要忘记所记录属性的顺序。

脚本已经准备就绪，因此让我们转到界面的创建。



我们要做的第一件事是按其选项卡类型组织主菜单。为什么需要选项卡？因为有很多对象，将它们全部显示在屏幕上会造成问题。并且因为对象是相应群组在一起的（见上表），将每个组放在单独的选项卡中更加容易。

因此，使用客户端菜单 Insert（插入） -> Objects（对象） -> Button（按钮），我们将在图表的顶部创建作为主菜单的五个按钮。

图 1 控制板的选项卡

请记住，通过选择，然后在按住 "Ctrl" 键的同时拖动对象就可以轻松复制对象。通过这种方式，我们将创建对象的副本而不是移动原来的对象。



应特别注意对象的名称，不要忘记它们必须以 "ActP" 开头。此外，我在名称字符串中添加了 "main" 字样，表示对象属于主菜单栏。

图 2. 对象列表（控制板的选项卡）



类似地，让我们将选项卡内容应用到新的图表。每个选项卡的内容应放在 单独的 图表中！

选项卡 "Market"（市场）：





图 3. 选项卡 "Market"（市场）的控件







图 4. 选项卡 "Pending"（挂单）的控件



选项卡 "Settings"（设置）：





图 5. 选项卡 "Settings"（设置）的控件

最后一个选项卡 "Modify / close"（修改/平仓）不同，它用于修改/删除挂单，以及修改交易和平仓。将交易处理和订单处理分成两个单独的子选项卡是合理的。首先，让我们创建一个激活下拉列表的按钮，我们从该列表选择要处理的订单或交易。

图6. 选项卡 "Modify/Close" （修改/平仓）的控件

之后，我们创建子选项卡。处理交易：





图 7. 用于处理仓位的控件

处理订单：





图 8. 用于处理订单的子选项卡

就这样，界面创建完毕。



我们将脚本应用到每个图表，在单独的文件中保存每个选项卡。每个选项卡的输入参数 "interfaceID" 必须不同：



0 - 首页

1 - 市场

2 - 挂单

3 - 用于激活交易/订单选择列表的按钮



4 - 设置

6 - 用于处理交易的子选项卡

7 - 用于处理订单的子选项卡

选项卡编号 5 对应于主菜单上的“最小化窗口”按钮，因此其上没有对象，我们可以跳过它。

经过所有这些处理之后，以下文件将出现在客户端 -> MQL5 -> 的目录文件夹中：

图 9. 控制板方案的文件列表





4. 下载界面控件

现在，接口控件已经存储在文件中，并准备好投入工作。要开始，让我们确定我们的控制板将处于的位置。如果我们将其直接放在主图表上，则它将挡住价格图，这样会非常不方便。因此，将控制板放在主图表的子窗口中是最为合理的。一个指标可创建此窗格。



让我们创建它：

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AP" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { return (rates_total); }

代码非常简单，因为此指标的主要功能是创建子窗口，而不是进行各种计算。我们将要做的一件事情是设置指标的“短”名称，以便我们通过该名称找到其子窗口。我们将编译并应用一个图表到指标，并且一个窗口将出现。

现在，让我们聚焦于 EA 交易程序控制板。我们将创建一个新的 EA 交易程序。



OnInit () 函数将包含以下运算符：

double Bid,Ask; datetime time_current; int wnd=- 1 ; bool last_loaded=false; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); get_prices(); wnd= ChartWindowFind ( 0 , "AP" ); if (!last_loaded) create_interface(); return ( 0 ); }

在这里，我们启动一个计时器（将在下文中解释为何这样做的原因），从市场获取最新的价格，使用 ChartWindowFind 找到指标窗口将其保存为一个变量。标记 last_loaded 指出 EA 交易程序是否为第一次初始化。为了避免在重新初始化期间重装加载界面，将需要此信息。

函数 create_interface () 看起来如下所示：

void create_interface() { if (Reset_Expert_Settings) { GlobalVariableDel ( "ActP_buttons_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_label_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_text_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_font_size" ); } ApplyScheme( 0 ); ApplyScheme( 1 ); Objects_Selectable( "ActP" ,false); ChartRedraw (); }

第一步是检查输入参数 "reset settings"（复位设置），并且如果设置了的话，删除负责设置的全局变量。以下说明此操作对控制板的影响。此后，函数 ApplyScheme () 将从文件创建一个界面。

bool ApplyScheme( int ID) { string fname= "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; if (! FileIsExist (fname)) fname= "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; int handle= FileOpen (fname, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (handle)) { string obj_name= FileReadString (handle, 100 ); int _wnd=wnd; if ( StringFind (obj_name, "line" )>= 0 ) _wnd= 0 ; ENUM_OBJECT obj_type= FileReadInteger (handle); ObjectCreate ( 0 , obj_name, obj_type, _wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STYLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_WIDTH , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BACK , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTED , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTABLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_READONLY , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STATE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE , FileReadDouble (handle)); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_buttons_color" ) && obj_type== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_buttons_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_label_color" ) && obj_type== OBJ_LABEL ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_label_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_text_color" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_BUTTON )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_text_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_LABEL )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" )); if (obj_name== "ActP_font_edit6" && GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" )) ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" ))); } FileClose (handle); return (true); } return (false); }

再一次指出，关于这一点并没有复杂的东西。函数将打开需要的文件，以及一个预先保存的界面方案，并且在我们先前确定的窗口（指标窗口）中创建该界面。我们还从客户端的全局变量中选择对象的颜色和字号。

函数 Objects_Selectable () 使除辅助线以外的所有对象都取消标记，以打开按钮的动画，避免意外删除必要的对象。

void Objects_Selectable( string IDstr, bool flag) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) { if (!flag) if ( StringFind (n, "line" )>- 1 ) continue ; ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_SELECTABLE ,flag); } } }

现在，让我们看一看函数 OnTick()。它用于获取市场中的最新价格。

void OnTick () { get_prices(); }

函数 get_prices() 具有以下形式：

void get_prices() { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { Bid=tick.bid; Ask=tick.ask; time_current=tick.time; } }

不要忘记 OnDeinit ()：

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ) { last_loaded=false; ObjectsDeleteAll_my( "ActP" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_1.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_2.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_3.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_4.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_5.bin" ); } else last_loaded=true; EventKillTimer (); }

首先检查去初始化的原因：如果是因为时间范围和/或交易品种的改变，则我们将不删除控制板控件。在所有其他情况下，使用 ObjectsDeleteAll_my () 函数删除所有控件。



void ObjectsDeleteAll_my( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

在编译和运行 EA 交易程序之后，我们得到以下结果：

图 10. EA 交易程序的工作示例

但是，在我们能够使这些对象响应我们的操作之前，所有这些都没有用处。





5. 事件处理



界面已经创建好了，现在我们必须让它工作。我们对对象进行的所有操作都生成具体的事件。OnChartEvent 函数 OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam) 是事件 ChartEvent 的处理机制。我们感兴趣的所有事件如下所述：

CHARTEVENT_CLICK - 单击图表

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT - 完成输入字段的编辑

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - 单击图形对象

在我们的例子中，id 函数的参数指定事件的 ID，sparam 指定生成此事件的对象的名称，并且我们对所有其他参数不感兴趣。

我们将探讨的第一件事是单击主菜单按钮。



5.1. 处理主菜单事件



请记住，主菜单由五个按钮构成。当单击其中一个按钮时，该按钮应进入被按下的模式，将我们引导到正确的界面并加载相应的选项卡。之后，所有其他菜单按钮应进入未被按下的模式。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_main_1" ) {Main_controls_click( 1 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_2" ) {Main_controls_click( 2 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_3" ) {Main_controls_click( 3 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_4" ) {Main_controls_click( 4 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_5" ) {Main_controls_click( 5 ); ChartRedraw (); return ;} ... } ... }

如果单击了菜单按钮，则我们执行 Main_controls_click() 函数。让我们使用 ChartRedraw() 重绘图表，并完成函数。我们应完成执行，因为一次只能单击一个对象，因此，所有进一步的实施都会导致 CPU 时间的浪费。

void Main_controls_click( int ID) { int loaded=ID; for ( int i= 1 ;i< 6 ;i++) { if (i!=ID) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE )== 1 ) loaded=i; ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE , 0 ); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (ID), OBJPROP_STATE , 1 ); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); SaveScheme(loaded); DeleteScheme( "ActP" ); ApplyScheme(ID); Objects_Selectable( "ActP" ,false); }

我们已经介绍了 Objects_Selectable() 和 ApplyScheme() 函数，并且以后我们将返回到 DeleteLists() 函数。



SaveScheme() 函数保存界面文件，因此对象在加载期间保留它们的所有属性：



void SaveScheme( int interfaceID) { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (name, "ActP" )< 0 ) continue ; if ( StringFind (name, "main" )>= 0 ) continue ; FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); } }

DeleteScheme() 函数删除选项卡对象。

void DeleteScheme( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

因此，通过执行 Main_controls_click() 函数，我们将在保存之后删除旧的选项卡，然后加载新的选项卡。

编译 EA 交易程序之后，我们即可看到结果。



现在，我们将单击主菜单按钮，加载新的选项卡，使它们处于原来选项卡的状态。



图 11. 选项卡 "Pending"（挂单）的控件

图 12. 选项卡 "Modify/Close"（修改/平仓）的控件





图 13. 选项卡 "Settings"（设置）的控件

通过这种方式，我们能够完成主菜单的处理，因为现在它完全实现了其功能。

5.2. 处理“标记”组件事件



辅助线和止损限制订单的设置通过使用“标记”组件来进行，但是该组件并不在 MT5 的图形对象列表中。因此让我们创建它。有一个“图形标签”，实际上是一个具有“开”状态和“关”状态的图像。单击对象可以改变状态。可以为每个状态设置一个单独的图像。为每个状态选择一个图像：

启用

禁用

让我们在对象的属性中设置图片：

图 13. 设置“标记”控件的属性



必须指出，要让图片出现在列表中，它们需要位于“客户端文件夹-> MQL5-> Images”中并且扩展名为 ".Bmp"。



让我们转到当您单击一个对象时发生的事件处理。我们将使用负责在交易建立时放置辅助线的标记作为例子。

if (sparam== "ActP_DealLines_check1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string SL_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT ); string TP_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT ); double val_SL, val_TP; if (SL_txt!= "" ) val_SL= StringToDouble (SL_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_SL=pr_min+(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } if (TP_txt!= "" ) val_TP= StringToDouble (TP_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_TP=pr_max-(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , val_SL); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , val_TP); } else { ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; }

对于标记，使用负责在“修改挂单/平仓”选项卡上处理和放置辅助线的相同方法。因此，在本文中我们将不详细讨论它们。那些希望熟悉它们的人可以使用 EA 交易程序的代码。

在 "Pending"（挂单）选项卡上设置止损限制订单标记具有以下处理程序：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_limit_check2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid, _Digits )); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , Bid); } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , "" ); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } } ... } ... }

现在，我们已经完成对标记的处理。让我们考虑以下我们自己创建的产品对象 － “单选按钮组”。



5.3. 处理“单选按钮组”组件事件



使用此组件，我们选择交易类型和订单到期类型。与处理标记的情形一样，我们将使用图形标记，但是这次使用新的图片。

启用

禁用

但是在这里，因为除了您单击的单选按钮以外，需要将所有单选按钮复位到不活动状态，问题更加复杂了。考虑

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_Exe1_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe2_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

订单到期类型单选按钮仅有的不同之处在于，当您单击第三个单选按钮时，您必须执行一个附加步骤 - 您需要在订单的整个到期时间中设置一个新的日期：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_exp3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (time_current)); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , time_current); ChartRedraw (); return ; } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , 0 ); } ChartRedraw (); return ; ... } ... }

现在，我们已经完成了对单选按钮的处理。

5.4. 创建和处理下拉列表事件



对于修改/平仓/删除和颜色选择控制板，我们将使用下拉列表来选择订单/交易。让我们从交易/订单列表开始。

出现在 "Modification / closure"（修改/平仓）选项卡上的第一个控件是一个标有 "Select an order -->"（选择订单 -->）字样的按钮，这是激活列表的按钮。当您单击该按钮时，下拉列表应打开，并且在我们做出选择之后，它应再次折叠。让我们看一看该按钮的 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 处理程序：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_ord_button5" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { DeleteScheme( "ActP" , true); string info[ 100 ]; int tickets[ 100 ]; ArrayInitialize (tickets, - 1 ); get_ord_info(info, tickets); create_list(info, tickets); } else { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

我们的主要目标是确定市场中是否有交易/订单，如果有，则提取它们的信息并在列表中显示。函数 get_ord_info() 执行此角色：

void get_ord_info( string &info[], int &tickets[]) { int cnt= 0 ; string inf; if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int typ= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (typ== POSITION_TYPE_BUY ) inf+= "BUY " ; if (typ== POSITION_TYPE_SELL ) inf+= "SELL " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]= 0 ; cnt++; } for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { int ticket= OrderGetTicket (i); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { inf= "#" + IntegerToString (ticket)+ " " ; int typ= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double vol= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if (typ== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) inf+= "BUY LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) inf+= "SELL LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) inf+= "BUY STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) inf+= "SELL STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) inf+= "BUY STOP LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) inf+= "SELL STOP LIMIT " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]=ticket; cnt++; } } }

它将信息和订单单证及交易组合到一个块。



此外，函数 create_list() 将依据这些信息创建一个列表：

void create_list( string &info[], int &tickets[]) { int x= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_COLOR ); color bgcol= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_BGCOLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) { if (tickets[i]==- 1 ) break ; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height) {x+= 300 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_orders_list_" + IntegerToString (i)+ " $" + IntegerToString (tickets[i]); create_button(name,info[i],x,y_pos, 300 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

最后，函数 DeleteLists () 删除列表的元素：

void DeleteLists( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

因此，现在当您单击激活按钮时，系统将创建一个列表。我们需要使其工作，因为每次单击列表的任何元素都必须采取某些具体的操作。具体而言：加载一个用于处理订单的界面，并且用订单/交易信息填写此界面。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_orders_list_" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); int ticket= StringToInteger ( StringSubstr (sparam, StringFind (sparam, "$" )+ 1 )); SetScheme(ticket); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

这是它变得复杂的地方。因为事先我们不知道列表的大小及其对象的名称，我们必须通过获取列表元素的名称，从列表获取信息。函数 SetScheme() 将设置相应的界面 - 用于处理交易或挂单：

void SetScheme( int t) { if (t== 0 ) { if (PositionSelect(Symbol())) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 6 ); SetPositionParams(); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } if (t> 0 ) { if (OrderSelect(t)) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 7 ); SetOrderParams(t); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } }

函数 SetPositionParams() 和 SetOrderParams() 设置加载界面的所需属性：

void SetPositionParams() { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double mag= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "没有开启的仓位, 交易品种 " + Symbol ()); } void SetOrderParams( int ticket) { if ( OrderSelect (ticket) && OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { double pr= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double lots= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); double sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); double mag= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); double lim= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); datetime expir= OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ENUM_ORDER_TYPE type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); if (type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (lim, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,false); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,true); } switch (expir_type) { case ORDER_TIME_GTC : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_DAY : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_SPECIFIED : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (expir)); break ; } } ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ticket_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (ticket)); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "没有这样的订单, 单号 " + IntegerToString (ticket)+ " 交易品种 " + Symbol ()); }

作为最后的整理 - 当您单击图表时，应使用此事件的 CHARTEVENT_CLICK 删除列表：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); return ; } ... }

结果，我们得到一个非常不错的下拉列表：

图14."Modify/Close"（修改/平仓）控制板下拉列表的一个例子

现在，我们需要在 Settings（设置）选项卡上创建一个颜色选择列表。

考虑激活按钮的处理程序：



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_col1_button6" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { create_color_list( 100 , "ActP_col1_button6" , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_2" ); DeleteLists( "ActP_color_list_3" ); } else { DeleteLists( "ActP_color_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

在这里，我们使用与订单选择列表相同的方法。



创建列表的函数有所不同：

void create_color_list( int y_max, string ID, int num) { int x= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_COLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); y_max+=y; int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 132 ;i++) { color bgcol=colors[i]; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height || y_pos+ 20 >y_max) {x+= 20 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_color_list_" + IntegerToString (num)+ID+ IntegerToString (i); create_button(name, "" ,x,y_pos, 20 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

此外，让我们完成列表元素的单击过程：



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_color_list_1" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { color col= ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_BGCOLOR ); SetButtonsColor(col); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

函数 SetButtonsColor() 设置按钮的颜色：

void SetButtonsColor( color col) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n, "ActP" )>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_TYPE )== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_BGCOLOR ,col); } GlobalVariableSet ( "ActP_buttons_color" ,col); }

让我们查看下面的结果：

图15. 设置按钮的颜色

颜色选择列表和文本标签是类似的。因此，我们通过几次单击就能让控制板具有很好的配色：

图 16. 改变后的控制板、按钮和文本颜色



现在，我们完成了对列表的处理。让我们移到输入字段。

5.5. 处理输入字段事件



输入字段将生成 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT 事件，该事件发生于在字段中完成文本编辑时。我们需要处理此事件的唯一原因是针对价格的，与输入字段中的价格有关的辅助线设置。



让我们考虑一个止损线的例子：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { ... if (sparam== "ActP_SL_edit1" ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_val= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , sl_val); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

其他输入字段的处理方式是类似的。

5.6 处理计时器事件



计时器用于监视辅助线。使用这种方式，当您移动辅助线时，与辅助线关联的价格将自动移入输入字段。在计时器的每一计时单位都会执行 OnTimer() 函数。



考虑放置止损线和获利线跟踪及活动 "Market"（市场）选项卡的例子：

void OnTimer () { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_pr, _Digits )); double tp_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_pr, _Digits )); } } ... ChartRedraw (); }

跟踪其他辅助线的实施方式是类似的。





6. 执行交易操作



此时，我们已经填写了所有必需的输入字段、复选框、辅助线和单选按钮。现在是时候依据我们拥有的所有数据尝试某些交易了。



6.1. 建立交易



选项卡 "From the market"（从市场）包含 "Buy"（买入）和 "Sell"（卖出）按钮。如果所有字段都填写正确，当我们单击其中任何一个按钮时应实施一个交易。



让我们看看这些按钮的处理程序：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_BUY ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_SELL ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

如您所见，deal() 函数正在工作。

int deal( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Dev_edit1" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit1" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price=Ask; req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.deviation=dev; req.type=typ; req.type_filling=filling; req.magic=mag; req.comment=comm; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "消息" ); return (res.retcode); }

没有不可思议的事情。我们首先从对象读取必需的信息，然后依据这些信息创建一个交易请求。

让我们检查一下我们的工作：





图 17. 交易操作 - 执行买入交易的结果



如您所见，买入交易成功完成。



6.2. 生成挂单



选项卡 "Pending"（挂单）上的 "Buy"（买入）和 "Sell"（卖出）按钮负责生成挂单。



让我们考虑处理程序：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Ask>pr) typ= ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Bid<pr) typ= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

在这里，我们依据当前市场价与设定价格之间的关系确定期货订单的类型，之后用函数 order() 确定订单：

int order( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit2" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit2" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit2" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_RETURN ; ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_PENDING ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type=typ; req.type_filling=filling; req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; req.comment=comm; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "消息" ); return (res.retcode); }

让我们检查一下我们的工作：





图 18. 交易操作 - 生成挂单的结果

买入止损限制设置成功。

6.3. 仓位修改



选项卡 "Modify/Close"（修改/平仓）上的 Edit（编辑）按钮负责修改选择的仓位：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { modify_pos(); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme( 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

函数 Modify_pos() 直接负责修改：

int modify_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "交易品种没有持仓 " + Symbol (), "信息" ); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_SLTP ; req.symbol= Symbol (); req.sl= NormalizeDouble (SL, _Digits ); req.tp= NormalizeDouble (TP, _Digits ); req.deviation=dev; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "消息" ); return (res.retcode); }

结果：





图19. 交易操作 - 修改交易属性的结果（设置获利和止损）





止损和获利水平修改成功。



6.4. 平仓



选项卡 "Modify/Close"（修改/平仓）上的 Close（平仓）按钮负责平仓（可以部分平仓）：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { int retcode=close_pos(); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

函数 close_pos() 负责平仓：

int close_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "交易品种没有持仓 " + Symbol (), "信息" ); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT )); if (lots> PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { req.price=Bid; req.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else { req.price=Ask; req.type= ORDER_TYPE_BUY ; } req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.sl= 0 ; req.tp= 0 ; req.deviation=dev; req.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "消息" ); return (res.retcode); }

结果 - 三个选定交易平了 1.5 手：

图20. 交易 - 部分平仓



6.5. 修改挂单



选项卡 "Modification/closure"（修改/平仓）上的 Edit（编辑）按钮负责修改选定订单：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); modify_order(ticket); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme(ticket); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

函数 Modify_order () 负责修改：

int modify_order( int ticket) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit3" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT )); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; req.order=ticket; req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "消息" ); return (res.retcode); }

让我们查看结果 - 订单修改成功：

图 21. 修改挂单

6.6. 删除挂单



选项卡 "Modification/closure"（修改/平仓）上的 Delete（编辑）按钮负责删除选定订单：



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); int retcode=del_order(ticket); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select an order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

函数 del_order() 负责删除订单：

int del_order( int ticket) { MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; req.order=ticket; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "消息" ); return (res.retcode); }

让我们查看结果 - 订单被删除。





图 22 交易 - 删除挂单



总结

最后，控制板的所有功能都经过测试并正常运行。



希望通过阅读本文所获得的知识对您开发活动控制板有所帮助，该控制板是您在市场中进行交易不可替代的助手。