Shutdown

清除数组并完全释放内存。

bool  Shutdown()

返回值

true 如果成功, false 如果错误发生。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 关闭数组
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("关闭错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }
