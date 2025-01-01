- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile 是 CFileBin 和 CFileTxt 文件类的基准类。
描述
CFile 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 函数。
声明
|
class CFile: public CObject
标称库文件
|
#include <Files\File.mqh>
类方法
|
属性
|
|
获取文件句柄
|
获取文件名称
|
获取文件标志
|
设置/清除 FILE_UNICODE 标志
|
设置/清除 FILE_COMMON 标志
|
常用文件方法
|
|
打开文件
|
关闭文件
|
删除文件
|
检查文件存在
|
拷贝文件
|
更名/移动文件
|
获取文件大小
|
获取当前文件位置
|
设置当前文件位置
|
刷新磁盘数据
|
检查文件结束
|
检查行结束
|
常用文件夹方法
|
|
创建文件夹
|
删除文件夹
|
清除文件夹
|
搜索方法
|
|
开始文件搜索
|
继续文件搜索
|
关闭搜索句柄