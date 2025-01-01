文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFile 

CFile

CFile 是 CFileBin 和 CFileTxt 文件类的基准类。

描述

CFile 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 函数。

声明

   class CFile: public CObject

标称库文件

   #include <Files\File.mqh>

继承体系

  CObject

      CFile

直接分支

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

类方法

属性

 

Handle

获取文件句柄

Filename

获取文件名称

Flags

获取文件标志

SetUnicode

设置/清除 FILE_UNICODE 标志

SetCommon

设置/清除 FILE_COMMON 标志

常用文件方法

 

Open

打开文件

Close

关闭文件

删除

删除文件

IsExist

检查文件存在

Copy

拷贝文件

Move

更名/移动文件

Size

获取文件大小

Tell

获取当前文件位置

Seek

设置当前文件位置

Flush

刷新磁盘数据

IsEnding

检查文件结束

IsLineEnding

检查行结束

常用文件夹方法

 

FolderCreate

创建文件夹

FolderDelete

删除文件夹

FolderClean

清除文件夹

搜索方法

 

FileFindFirst

开始文件搜索

FileFindNext

继续文件搜索

FileFindClose

关闭搜索句柄

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 