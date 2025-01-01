CFile

CFile 是 CFileBin 和 CFileTxt 文件类的基准类。

描述

CFile 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 函数。

声明

class CFile: public CObject

标称库文件

#include <Files\File.mqh>

继承体系 CObject CFile 直接分支 CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

类方法

属性 Handle 获取文件句柄 Filename 获取文件名称 Flags 获取文件标志 SetUnicode 设置/清除 FILE_UNICODE 标志 SetCommon 设置/清除 FILE_COMMON 标志 常用文件方法 Open 打开文件 Close 关闭文件 删除 删除文件 IsExist 检查文件存在 Copy 拷贝文件 Move 更名/移动文件 Size 获取文件大小 Tell 获取当前文件位置 Seek 设置当前文件位置 Flush 刷新磁盘数据 IsEnding 检查文件结束 IsLineEnding 检查行结束 常用文件夹方法 FolderCreate 创建文件夹 FolderDelete 删除文件夹 FolderClean 清除文件夹 搜索方法 FileFindFirst 开始文件搜索 FileFindNext 继续文件搜索 FileFindClose 关闭搜索句柄