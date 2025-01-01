文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayDoubleAt 

At

获取数组指定位置的元素。

double  At(
   int  pos      // 位置 
   ) const

参数

pos

[输入]  在数组中的期望元素位置。

返回值

成功情况下则为元素值, DBL_MAX-如果尝试获取位置不存在的元素 (最后的错误 ERR_OUT_OF_RANGE)。

注释

当然, DBL_MAX 可能是一个数组元素的有效值, 因此若有返回值, 永远检查最后的错误代码。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::At(int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      double result=array.At(i);
      if(result==DBL_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //---  读数组错误
         printf("获取元素错误");
         delete array;
         return;
        }
      //--- 使用元素
      //--- . . .
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }