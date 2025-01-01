CIndicatorBuffer
CIndicatorBuffer 类用于简便地访问指标的缓存区数据。
描述
声明
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
标称库文件
#include <Indicators\Indicator.mqh>
继承体系
CIndicatorBuffer
类方法
属性
获取/设置缓存区位移
获取/设置缓存区名称
数据访问方法
获取缓存区中的元素
数据更新方法
更新缓存区
仅更新当前值
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
方法继承自类 CDoubleBuffer