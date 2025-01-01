文档部分
CIndicatorBuffer 类用于简便地访问指标的缓存区数据。

描述

CIndicatorBuffer 类可供简便地访问技术指标的缓存区数据。

声明

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

标称库文件

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

类方法

属性

 

Offset

获取/设置缓存区位移

名称

获取/设置缓存区名称

数据访问方法

 

At

获取缓存区中的元素

数据更新方法

 

Refresh

更新缓存区

RefreshCurrent

仅更新当前值

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

方法继承自类 CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod