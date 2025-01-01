- CArray
- CArrayChar
- CArrayShort
- CArrayInt
- CArrayLong
- CArrayFloat
- CArrayDouble
- CArrayString
- CArrayObj
- CList
- CTreeNode
- CTree
数据结构
这章节包含操纵不同数据结构 (数组, 链表, 等等) 的技术细节, 以及 MQL5 标准库中相关组件的描述。
在创建不同格式的自定义数据存储 (包括合成数据结构) 时, 使用这些数据结构类, 将节省大量时间。
MQL5 标准库 (就数据集而言) 位于终端工作目录的 Include\Arrays 文件夹。
数据数组
在创建不同格式的自定义数据存储 (包括多维数组) 时, 使用这些动态数据数组类, 将节省大量时间。
MQL5 标准库 (就数据数组而言) 位于终端工作目录的 Include\Arrays 文件夹。
|
类
|
描述
|
动态数据数组基准类
|
字符或无符号字符类型的变量动态数组
|
短整数或无符号短整数类型的变量动态数组
|
整数或无符号整数类型的变量动态数组
|
长整数或无符号长整数类型的变量动态数组
|
浮点类型的变量动态数组
|
双精度类型的变量动态数组
|
字符串类型的变量动态数组
|
动态 CObject 指针数组
|
可供操作 CObject 及其子类的列表实例
|
可供操作 CTree 的二叉树节点
|
可供操作 CTreeNode 类及其子类的二叉树实例