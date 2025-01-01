CArray 动态数据数组基准类

CArrayChar 字符或无符号字符类型的变量动态数组

CArrayShort 短整数或无符号短整数类型的变量动态数组

CArrayInt 整数或无符号整数类型的变量动态数组

CArrayLong 长整数或无符号长整数类型的变量动态数组

CArrayFloat 浮点类型的变量动态数组

CArrayDouble 双精度类型的变量动态数组

CArrayString 字符串类型的变量动态数组

CArrayObj 动态 CObject 指针数组

CList 可供操作 CObject 及其子类的列表实例

CTreeNode 可供操作 CTree 的二叉树节点