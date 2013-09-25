如果您不是卖家或供应商，要如何从MetaTrader应用商店以及交易信号服务赚钱

今年夏天我们已经发布了一个新的伙伴计划来帮助MQL5.community成员推销他们的产品和信号。然而，它不仅有利于MetaTrader市 场卖家和付费交易信号供应商，还有利于普通用户。现在，您无需亲自编写市场应用或在MQL5.com出售您信号的订阅赚钱。您只是简单地帮忙推销这些产 品，获得您的利润份额。

这相当简单：

您把MetaTrader市场应用程序的网站链接/窗口工具或交易信号放在任何网站上。

用户单击您的网站链接并购买应用程序或订阅交易信号。



应用程序卖家或信号供应商设置的利润份额被转到您的账户。





现在，让我们用更多的细节和截图来检查这些方面：

所以，您已经进入MQL5.com网站并且您想要在这里赚钱。您可以通过加入伙伴计划并且推销社区成员的产品/信号来实现它。选择产品/信号，转到其描述页，找到指定利润份额百分比的文本框（如果不指定利润份额，卖家不会提供报酬）。







复制从那个文本框专门生成的网站链接



或通过点击“获取工具代码”的工具代码：





通过社交网络，论坛，博客和您的个人网站分享复制的网站链接 或插入工具代码到您的论坛和博客信息或您的网站：









主要事情已经完成。现在，您只需等候直至有感兴趣的用户点击您的网站链接/工具并购买应用程序或订阅交易信号。只要有这些事项发生，指定的利润份额就会转到您的MQL5.com账户。



假设应用程序价格是$100，卖家为从属链接指定了35%的报酬。它意味着您每吸引一个买家，您将得到$35。让我们假设信号的每月订阅费是$50而报酬是10%。那么，您每吸引一个订阅人您将得到$5。



正如您所见，马上在MQL5.com上开始赚钱已经成为可能，而无需成为市场应用程序的卖家或获利的信号供应商。选择您喜欢的产品，在各个网站资源上发布它们的链接。吸引潜在的客户，那么利润就是您的了！





