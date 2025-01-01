文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayDouble 

CArrayDouble

CArrayDouble 类是双精度类型的变量动态数组。

描述

类 CArrayDouble 可供操作双精度类型的变量动态数组。类中实现了在数组里添加 / 插入 / 删除元素的能力, 数组排序, 在排序的数组里搜索。此外, 还实现了文件操作方法。

声明

   class CArrayDouble : public CArray

标称库文件

   #include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

直接分支

CDoubleBuffer

类方法

属性

 

Delta

设置比较冗余度

内存控制

 

Reserve

分配内存增加数组大小

调整大小

设置数组新大小 (更小)

Shutdown

清除数组并完全释放内存

添加方法

 

添加

在数组末尾添加元素

AddArray

在数组末尾添加另一个数组的元素

AddArray

在数组末尾添加另一个数组的元素

Insert

在数组中按指定位置插入元素

InsertArray

在数组中按指定位置插入另一个数组的元素

InsertArray

在数组中按指定位置插入另一个数组的元素

AssignArray

从另一个数组里拷贝元素至本数组

AssignArray

从另一个数组里拷贝元素至本数组

更新方法

 

Update

在指定数组位置修改元素

平移

在数组里从给定位置移动一个元素至另一个指定偏移。

删除方法

 

删除

从数组的指定位置删除元素

DeleteRange

从数组的指定位置删除一组元素

访问方法

 

At

获取数组指定位置的元素

比较方法

 

CompareArray

比较数组与另一个数组

CompareArray

比较数组与另一个数组

搜索最小/最大

 

Minimum

获取数组中指定范围内最小元素的索引

Maximum

获取数组中指定范围内最大元素的索引

数组排序操作

 

InsertSort

在排序数组里插入元素

搜索

在排序数组里搜索与模型相等的元素

SearchGreat

在排序数组里搜索更多与样本相等的元素

SearchLess

在排序数组里搜索小于样本的元素

SearchGreatOrEqual

在排序数组里搜索大于或等于模型的元素

SearchLessOrEqual

在排序数组里搜索小于或等于模型的元素

SearchFirst

在排序数组里搜索首个与模型相等的元素

SearchLast

在排序数组里搜索最后一个与模型相等的元素

SearchLinear

在数组里搜索与样本相等的元素

输入/输出

 

virtual Save

保存数组数据至文件

virtual Load

从文件里加载数组数据。

virtual Type

获取数组类型标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

 