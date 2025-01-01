文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayDoubleAdd 

添加

在数组末尾添加元素。

bool  Add(
   double  element      // 添加的元素
   )

参数

element

[输入]  添加到数组的元素值。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能添加元素。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::Add(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(i))
        {
         printf("元素添加错误");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }