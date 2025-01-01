//--- 例程 CArrayDouble::Add(double)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 添加数组元素

for(int i=0;i<100;i++)

{

if(!array.Add(i))

{

printf("元素添加错误");

delete array;

return;

}

}

//--- 使用数组

//--- . . .

//--- 删除数组

delete array;

}