CString
CString 类用于简便地访问字符串类型变量。
描述
CString 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 字符串函数。
声明
|
class CString: public CObject
标称库文件
|
#include <Strings\String.mqh>
|
继承体系
CString
类方法
|
数据访问方法
|
|
获取字符串
|
获取字符串长度
|
拷贝字符串
|
填充方法
|
|
以指定字符填充字符串
|
分配字符串
|
追加字符串
|
插入字符穿
|
比较方法
|
|
比较字符串
|
比较字符串时大小写不敏感
|
子串方法
|
|
从字符串左侧获取指定数量的字符
|
从字符串右侧获取指定数量的字符
|
从字符串里获取指定数量的字符
|
修剪/删除方法
|
|
从字符串里删除所有前导和尾随出现的指定字符集。
|
从字符串里删除所有前导出现的指定字符集。
|
从字符串里删除所有尾随出现的指定字符集。
|
清除字符串
|
转换方法
|
|
转换为大写字母。
|
转换为小写字母。
|
反转字符串
|
搜索方法
|
|
搜索首个匹配的子串
|
搜索最后匹配的子串
|
从字符串里删除子串
|
替换子串