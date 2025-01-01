文档部分
CString 类用于简便地访问字符串类型变量。

描述

CString 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 API 字符串函数。

声明

   class CString: public CObject

标称库文件

   #include <Strings\String.mqh>

继承体系

  CObject

      CString

类方法

数据访问方法

 

Str

获取字符串

Len

获取字符串长度

Copy

拷贝字符串

填充方法

 

Fill

以指定字符填充字符串

分派

分配字符串

Append

追加字符串

Insert

插入字符穿

比较方法

 

Compare

比较字符串

CompareNoCase

比较字符串时大小写不敏感

子串方法

 

Left

从字符串左侧获取指定数量的字符

Right

从字符串右侧获取指定数量的字符

Mid

从字符串里获取指定数量的字符

修剪/删除方法

 

Trim

从字符串里删除所有前导和尾随出现的指定字符集。

TrimLeft

从字符串里删除所有前导出现的指定字符集。

TrimRight

从字符串里删除所有尾随出现的指定字符集。

Clear

清除字符串

转换方法

 

ToUpper

转换为大写字母。

ToLower

转换为小写字母。

Reverse

反转字符串

搜索方法

 

Find

搜索首个匹配的子串

FindRev

搜索最后匹配的子串

Remove

从字符串里删除子串

Replace

替换子串

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
