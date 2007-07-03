智能测试报告中数字的意义

'Bars in test' 以模型为基础,显示历史的深度。

'Ticks modelled'显示模型次序的大小。 每一个记录的次序代表柱的当前或另一时刻状态 (OHLCV)。 不同柱的状态取决于时间范围，模型方法，和从较小时间段内的柱的历史数据。

在原有时间上模型的开始和历史数据的末尾之间重量系数0.9的区别。

对于最近时间范围数据库模型的开始和最近时间范围数据模型的开始在原有分钟内存在重量系数0. 5的区别；

对于最近时间范围数据库模型的开始和最近时间范围数据模型的开始存在重量系数0. 25的区别;

StartGenM1 - 在原有分钟内开始测试柱的数字；

StartGen - 在最近的时间范围内开始测试柱的数字；

StartBar - 开始测试柱的数字。模型开始于最小的第101个柱或者测试水平初始日期相关的柱;

HistoryTotal - 在历史中的总数额；

Total net profit, 净赢利值和净亏损值之间的差别:

最大借款值和当前最小借款值的最大差距：

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

在图表的下方会给出测试的最大借款价值的基本状态。总的最大借款价值会以粗箭头标出。





最大借款百分比的比率等于最大借款和它的各自价值的商：

MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%