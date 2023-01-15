Trading Session Time With Alert

Trading Oturumları Zaman Göstergesi:

"Trading Oturumları Zaman Göstergesi", forex piyasasındaki farklı işlem oturumlarına ilişkin anlayışınızı artırmak amacıyla tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu sorunsuz entegre edilmiş gösterge, Tokyo, Londra ve New York gibi ana oturumların açılış ve kapanış saatleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Otomatik zaman dilimi ayarıyla dünya çapındaki tüccarlara hitap ederek, yüksek likidite dönemleri için işlem saatlerini optimize etmelerine ve düşük aktivite saatlerinden kaçınmalarına yardımcı olur. Piyasa duyarlılığı, tepe volatilite dönemleri ve örtüşen oturumlar hakkında bilgi vererek, gösterge, intraday tüccarların stratejileriyle uyumlu olarak kesin kararlar almalarına yardımcı olur. Özelleştirilebilir görüntü, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye olanak tanırken, verilerini içeren akıllı ticaret planları, geliştirilmiş ticaret sonuçlarına yol açabilir. Düşük aktivite dönemlerinin farkındalığını artırarak, gösterge aşırı ticaretten kaçınmaya ve kaliteli fırsatlara odaklanmaya yardımcı olur. Farklı ticaret platformlarıyla mükemmel uyumlu olan "Trading Oturumları Zaman Göstergesi", tüccarların ticaret yolculuklarını optimize etmek isteyenler için değerli bir araçtır.

Özellikler:

- Optimize Edilmiş Program: Ana oturum saatleri hakkında bilgi verir ve yüksek likiditeye uyum sağlar.
- Telefon ve E-posta Bildirimleri: Oturum başladığında sizi bilgilendirir.
- "Kill" Bölgeleri: ICT tarzında ticaret yaparken "kill" bölgelerini ayarlayın ve uyarılar alın.
- Örtüşme Analizi: Oturum örtüşmelerini keşfeder ve artan aktiviteyi hedefler.
- İntraday Hassasiyet: İntraday kararlarınızda yardımcı olur ve stratejiye uygun oturumlara odaklanır.
- Özelleştirilebilir Görüntü: Tercihleri kişiselleştirme ve renklerle ilgili seçenekler sunar.
- Akıllı Ticaret Planları: Verileriyle entegre olarak verimlilik sağlar ve planlama ile sonuçları artırır.
- Aşırı Ticaretten Kaçınma: Düşük aktivite dönemlerine farkındalığı artırır ve kaliteyi dürtüsellikten önce önceliklendirir.
- Sorunsuz Entegrasyon: Kolayca entegre edilir ve hemen kullanıma hazır hale getirilir, optimize edilmiş bir yolculuk için analizi geliştirir.
- Küresel Zaman Dilimi Uyumu.
- Volatilite Farkındalığı.
İncelemeler 30
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

Filtrele:
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

xlxAxlx
1483
xlxAxlx 2024.10.22 11:40 
 

tallestron
71
tallestron 2024.08.16 22:07 
 

Good Market hour indy but lags chart badly. If I scroll back on chart the chart stutters but if I remove this indy then it's smooth as butter so it's using a lot of resources for something.

Christian Tapia
18
Christian Tapia 2024.07.10 08:43 
 

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

gallard_a
255
gallard_a 2024.05.18 08:52 
 

gymtank
16
gymtank 2024.05.17 19:47 
 

Issam Kassas
579301
Geliştiriciden yanıt Issam Kassas 2024.05.17 19:48
Thank you so much I am really glad that I could be of help to you!
Laurence Sanders
162
Laurence Sanders 2024.05.17 12:55 
 

Issam Kassas
579301
Geliştiriciden yanıt Issam Kassas 2024.05.17 12:55
Thank you so much Laurence I am glad that I could help!
rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:16 
 

Issam Kassas
579301
Geliştiriciden yanıt Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Thank you rovinades glad that I could help!
Solene Clement
370
Solene Clement 2024.05.17 11:21 
 

Issam Kassas
579301
Geliştiriciden yanıt Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Solene thank you so much!
