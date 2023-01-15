Trading Session Time With Alert

Trading Oturumları Zaman Göstergesi:
"Trading Oturumları Zaman Göstergesi", forex piyasasındaki farklı işlem oturumlarına ilişkin anlayışınızı artırmak amacıyla tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu sorunsuz entegre edilmiş gösterge, Tokyo, Londra ve New York gibi ana oturumların açılış ve kapanış saatleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Otomatik zaman dilimi ayarıyla dünya çapındaki tüccarlara hitap ederek, yüksek likidite dönemleri için işlem saatlerini optimize etmelerine ve düşük aktivite saatlerinden kaçınmalarına yardımcı olur. Piyasa duyarlılığı, tepe volatilite dönemleri ve örtüşen oturumlar hakkında bilgi vererek, gösterge, intraday tüccarların stratejileriyle uyumlu olarak kesin kararlar almalarına yardımcı olur. Özelleştirilebilir görüntü, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye olanak tanırken, verilerini içeren akıllı ticaret planları, geliştirilmiş ticaret sonuçlarına yol açabilir. Düşük aktivite dönemlerinin farkındalığını artırarak, gösterge aşırı ticaretten kaçınmaya ve kaliteli fırsatlara odaklanmaya yardımcı olur. Farklı ticaret platformlarıyla mükemmel uyumlu olan "Trading Oturumları Zaman Göstergesi", tüccarların ticaret yolculuklarını optimize etmek isteyenler için değerli bir araçtır.
Özellikler:
- Optimize Edilmiş Program: Ana oturum saatleri hakkında bilgi verir ve yüksek likiditeye uyum sağlar.
- Telefon ve E-posta Bildirimleri: Oturum başladığında sizi bilgilendirir.
- "Kill" Bölgeleri: ICT tarzında ticaret yaparken "kill" bölgelerini ayarlayın ve uyarılar alın.
- Örtüşme Analizi: Oturum örtüşmelerini keşfeder ve artan aktiviteyi hedefler.
- İntraday Hassasiyet: İntraday kararlarınızda yardımcı olur ve stratejiye uygun oturumlara odaklanır.
- Özelleştirilebilir Görüntü: Tercihleri kişiselleştirme ve renklerle ilgili seçenekler sunar.
- Akıllı Ticaret Planları: Verileriyle entegre olarak verimlilik sağlar ve planlama ile sonuçları artırır.
- Aşırı Ticaretten Kaçınma: Düşük aktivite dönemlerine farkındalığı artırır ve kaliteyi dürtüsellikten önce önceliklendirir.
- Sorunsuz Entegrasyon: Kolayca entegre edilir ve hemen kullanıma hazır hale getirilir, optimize edilmiş bir yolculuk için analizi geliştirir.
- Küresel Zaman Dilimi Uyumu.
- Volatilite Farkındalığı.
¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!