MENA Trend Indicator MT5

MENA TREND INDICATOR & SCANNER

Çoklu Zaman Dilimlerinde Trend Analizi ve İşlem Gerçekleştirme İçin Kapsamlı Araç

MENA TREND INDICATOR & SCANNER, piyasayı görsel ve yapılandırılmış bir yaklaşımla analiz ederek trendleri belirlemek ve işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir ticaret çözümüdür. Bu araç, gerçek zamanlı trend tespiti, çoklu zaman dilimi analizi ve işlem performansı izleme özelliklerini entegre ederek, manuel ve otomatik ticaret stratejileri için çok yönlü bir çözüm sunar.

Temel Özellikler

1. Çoklu Zaman Dilimi Piyasa Tarayıcısı

  • M1'den MN1'e kadar tüm zaman dilimlerindeki trendleri aynı anda analiz eder.
  • Trend sinyallerini yapılandırılmış bir arayüzde birleştirerek analiz süresini kısaltır.
  • Trend değişikliklerini ve piyasa koşullarını hızlı bir şekilde tespit eder.

2. Trendlerin Görselleştirilmesi

  • Yükseliş, düşüş ve yatay piyasa durumlarını belirgin şekilde ayırt etmek için renk kodlaması kullanır.
  • Trend değişiklikleri grafik üzerinde doğrudan görüntülenir, bu da karar verme sürecini kolaylaştırır.
  • Piyasa hareketlerinin düzenli ve görsel gürültüden arındırılmış sunumunu sağlar.

3. Akıllı İşlem Performansı İzleme

  • Entegre edilmiş ticaret istatistik paneli, aşağıdakileri gösterir:
    • Başarı oranı, işlem geçmişi ve mevcut kar.
    • Agresif veya muhafazakar ticaret stiline göre performans verileri.
  • Gerçek zamanlı verilere dayanarak stratejiyi optimize etme imkanı sağlar.

4. Otomatik Sinyaller ve Bildirimler

  • Belirlenen ön koşullar sağlandığında, MT4/MT5 terminaline ve mobil cihaza anında bildirim gönderir.
  • Trader'ların ekranı sürekli izlemelerine gerek kalmadan piyasa değişikliklerinden haberdar olmalarını sağlar.
  • Hem manuel hem de otomatik ticaret stratejileriyle tam uyumlu çalışır.

5. Özelleştirilebilir Ticaret Stratejileri

  • Trend takip, tersine dönüş ve breakout (fiyat kırılması) stratejilerini destekler.
  • Scalping, swing ticareti ve uzun vadeli stratejiler için uygundur.
  • Trader'ın bireysel tercihlerine göre tamamen özelleştirilebilir ayarlar sunar.

6. Güvenilirlik ve Stabilite

  • Yeniden çizim yapmadan, gecikme olmadan ve hatalı sinyal üretimi olmadan güvenilir sinyaller sağlar.
  • Hem yüksek volatiliteye sahip piyasalarda hem de yatay piyasa koşullarında etkin şekilde çalışır.
  • Hem manuel hem de otomatik ticaret ortamları için doğru veri tabanlı işlem gerçekleştirmeyi destekler.

Teknik Özellikler

Çoklu Zaman Dilimlerinde Trend Belirleme

  • Kısa ve uzun vadeli trendleri aynı anda analiz ederek giriş hassasiyetini artırır.
  • Üst zaman dilimlerinden gelen sinyalleri çapraz kontrol ederek doğrular, böylece yanlış işlemleri azaltır.
  • Piyasanın genel eğilimini, tek bir zaman dilimine bağlı kalmadan geniş bir perspektifle sunar.

Risk Yönetimi ve İşlem Gerçekleştirme Desteği

  • Giriş noktaları, stop-loss, take-profit ve trailing stop seviyelerini net bir şekilde belirler.
  • Piyasa koşullarına göre risk/ödül oranının optimize edilmesine yardımcı olur.
  • Yapılandırılmış sinyal sistemi ile işlem gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek belirsizlikleri azaltır.

Piyasa Yönü ve Trend Gücünün Görselleştirilmesi

  • Piyasa trendlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek hızlı analiz yapma imkanı sunar.
  • Farklı zaman dilimlerindeki trend yönü ve gücünü tek bir panelde özetler.
  • Trader'ın tercihlerine göre renk ve arayüz ayarları ile kişiselleştirilebilir.

Ticarette Kullanım ve Önerilen Ayarlar

  • Piyasalar: Forex, metaller, endeksler, kripto para ve diğer varlık sınıfları.
  • Önerilen Çiftler: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Altın), AUDUSD ve diğerleri.
  • Optimal Zaman Dilimleri: M5, M30, H1, H4, D1.
  • Uyumluluk: ECN hesapları, düşük spread hesapları ve prop firmalar dahil her türlü hesapla uyumludur.

Sonuç

MENA TREND INDICATOR & SCANNER, çoklu zaman dilimlerinde trend belirleme, gelişmiş görselleştirme ve işlem performansı izleme özellikleriyle piyasa analizinde verimliliği ve doğruluğu artıran, yapılandırılmış, güvenilir ve etkili bir araçtır.

Bu sistem, manuel ve otomatik stratejiler kullanan trader'lara, güvenilir verilere dayalı net trend analizleri, düzenli görsel arayüz ve gerçek zamanlı ticaret sinyalleri sunarak karar verme kalitesini artırır ve ticaret stratejilerinin optimize edilmesine yardımcı olur.

Yeniden çizim yapmayan, çoklu zaman dilimi tarayıcısı, entegre istatistik paneli ve otomatik bildirim sistemi sayesinde, MENA TREND INDICATOR & SCANNER, ticaret stratejilerinin geliştirilmesi ve karar verme doğruluğunun artırılması için vazgeçilmez bir araçtır.


Önerilen ürünler
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Göstergeler
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Göstergeler
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance   Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT4 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.43 (7)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Göstergeler
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Göstergeler
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Göstergeler
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Trendline wizard
Piergiorgio Panzironi
Göstergeler
Trendline Wizard Overview: The Trendline Wizard is a powerful and versatile MetaTrader 5 indicator designed for traders who rely on trendlines for their technical analysis. This indicator automatically monitors specified trendlines and provides real-time alerts when price action interacts with these critical levels. Whether you’re a swing trader, day trader, or long-term investor, the Trendline Wizard is an essential tool to enhance your trading strategy. Key Features: Customizable Alerts : Set
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Göstergeler
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Göstergeler
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Göstergeler
Heikin Ashi RSI Indicator for MT5 (HARSI) Overview The Heikin Ashi RSI (HARSI) indicator combines Heikin Ashi candle smoothing with RSI momentum analysis, providing a dual-layer view of price action and relative strength. It offers a clear visualization of market direction, RSI-based overbought and oversold conditions, and optional backtesting and alert systems for strategy validation and trade signal automation. How It Works The indicator applies RSI values to Heikin Ashi calculations, creati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4 (31)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Göstergeler
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.51) Short Description The Integrated Dashboard Scanner monitors multiple symbols and timeframes from a single panel. Version 3.51 features  four core scanning modules based on Dariusz Dargo's trading strategy  (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias)  plus four supplementary filter modules  (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage and Economic News ). Each module can be configured independently with
Wavetrend for MT5
Antonello Belgrano
Göstergeler
Here is a version for MetaTrader 5 of the famous Wave Trend indicator. Introducing the Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 We are excited to present our Wave Trend Oscillator Indicator, exclusively designed for MetaTrader 5. This advanced tool is a must-have for traders who seek precision and efficiency in their trading journey. Our oscillator is built on the principles of wave trend analysis, capturing the ebb and flow of market trends with unparalleled accuracy. It helps traders identify p
Supply demand zoning
Oluwatosin Isaac Omotayo
Göstergeler
After forming a New Structure High the market will retrace creating a higher low. When this movement occurs, that NSH's now become an area of structure called  resistance . As price action pushes up from the newly created higher lows, that resistance level becomes the last stand for sellers to stop the buyers from rallying.    IF the resistance level cannot be penetrated, THEN it's likely that we'll see either a period of consolidation or a reversal in trend. IF price action breaks through t
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (69)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (18)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (3)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MSG Method Indicator
Stephanus Potgieter
Göstergeler
Discover the MSG Method: Master the Major Session Gap for Consistent Forex Profits Unlock the power of the MSG Method – our proprietary Major Session Gap strategy designed to capture high-probability trades during key market session transitions. Developed by the T1 FX Team, this innovative approach leverages algorithmic precision to identify and exploit price gaps between major trading sessions (London, New York, and Tokyo). Why Choose the MSG Method? High-Probability Setups : Focuses on session
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Divergence In Chaos Environment
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesi ve EA Desteğini Alın  Doğrudan indirme — Buraya tıklayın [ D.I.C.E ] Divergence in Chaos Environment, Elliott Dalga Teorisi’ni Trading Chaos teknikleriyle birleştiren trader’lar için geliştirilmiş özel bir MT5 aracıdır. Bill Williams’ın tanımladığı kaotik piyasa ortamıyla senkronize olarak fiyat hareketlerindeki gizli ve normal uyumsuzlukları tespit eder. Ana Özellikler Elliott Dalgası Uyumlu Uyumsuzluk: Dalga yapılarıyla uyumlu boğa ve ayı uyumsuzluklarını tespit eder.
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Professional CDV with Aggressive Score
TitanScalper
Göstergeler
Overview The Professional CDV with Aggressive Score is a comprehensive volume analysis tool that combines visual Cumulative Delta Volume (CDV) representation with an advanced aggressive scoring system. Built using proven Professional Orderflow Platform methodology, this indicator provides traders with deep insights into market microstructure and volume dynamics. Key Features Professional Orderflow CDV Implementation Authentic Professional Orderflow Platform delta multiplier calculation methodolo
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (17)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin belirlenmesini ve onaylanma
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Göstergeler
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Yazarın diğer ürünleri
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (131)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (41)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (98)
Göstergeler
Talepler ve Arz Emir Blokları: "Talepler ve Arz Emir Blokları" göstergesi, Forex piyasasındaki teknik analiz için temel olan Akıllı Para kavramlarına dayanan sofistike bir araçtır. Temel bir emir blokları göstergesi, enstrümanın tedarik ve talep bölgelerini belirlemeye odaklanır, ki bu da kurumsal tüccarların önemli izler bıraktığı kritik bölgelerdir. Satış emirlerini gösteren tedarik bölgesi ve alım emirlerini gösteren talep bölgesi, tüccarların fiyat hareketlerinde potansiyel ters dönüşleri
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Yardımcı programlar
Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı: "Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı", aynı zamanda "Risk Ödül Oranı Aracı" olarak da bilinen kapsamlı ve yenilikçi bir göstergedir ve teknik analizinizi ve ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Risk Aracı, forex ticaretinde etkili risk yönetimi için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Giriş fiyatı, stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri de dahil olmak üzere ticaret pozisyonlarını önizleme yeteneği ile gelecek işlemlerin ş
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Göstergeler
Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu: Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu, ticarette teknik analizi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Dinamik destek ve direnç seviyeleriyle donatılmış olup, yeni anahtar noktalar grafikte ortaya çıktıkça gerçek zamanlı olarak adapte olur ve böylece dinamik ve tepkisel bir analiz sunar. Benzersiz çoklu zaman dilimi yeteneği, kullanıcıların istedikleri zaman diliminde farklı zaman dilimlerinden destek ve direnç seviyelerini göstermelerine olanak tan
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.76 (46)
Göstergeler
Trading Oturumları Zaman Göstergesi: "Trading Oturumları Zaman Göstergesi", forex piyasasındaki farklı işlem oturumlarına ilişkin anlayışınızı artırmak amacıyla tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu sorunsuz entegre edilmiş gösterge, Tokyo, Londra ve New York gibi ana oturumların açılış ve kapanış saatleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Otomatik zaman dilimi ayarıyla dünya çapındaki tüccarlara hitap ederek, yüksek likidite dönemleri için işlem saatlerini optimize etmelerine ve düş
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.38 (16)
Uzman Danışmanlar
Akıllı Evrensel Uzman Danışman, alım ve satım tamponları sağlayan herhangi bir özel gösterge ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak ticaret deneyiminizi artırmak için tasarlanmış bir uzman danışmandır. Benzersiz uyumluluğuyla, bu uzman, özel göstergelerinizin tam potansiyelini kullanmanıza ve işlemleri hassasiyet ve kontrolle gerçekleştirmenize olanak tanır. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Trend Kırılma Yakalayıcısı'nı yerleşik bir gösterge olarak ekledik. Trend Kırılma Yakalayıcıs
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.92 (26)
Göstergeler
Talepler ve Arz Emir Blokları: "Talepler ve Arz Emir Blokları" göstergesi, Forex piyasasındaki teknik analiz için temel olan Akıllı Para kavramlarına dayanan sofistike bir araçtır. Temel bir emir blokları göstergesi, enstrümanın tedarik ve talep bölgelerini belirlemeye odaklanır, ki bu da kurumsal tüccarların önemli izler bıraktığı kritik bölgelerdir. Satış emirlerini gösteren tedarik bölgesi ve alım emirlerini gösteren talep bölgesi, tüccarların fiyat hareketlerinde potansiyel ters dönüşleri
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
Atomic Analyst
Issam Kassas
3.67 (3)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katman
AI Trend Pro Max
Issam Kassas
3 (1)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Göstergesi'nin yeniden çizilme, yeniden gösterim yapmama ve gecikme olmama gibi özelliklere sahip olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de algoritmik ticaret için mükemmel hale getirir. Kullanıcı kılavuzu, ön ayarlar ve çevrimiçi destek dahildir. AI Trend Pro Max, doğruluk, güç ve sadelik arayan tüccarlar için tasarlanmış sofistike, hepsi bir arada bir ticaret sistemidir. Önceki göstergelerle yapılan yıllarca süren geliştirmelere dayanarak, şimdiye kadar geliş
Smart Support and Resistance Trading System
Issam Kassas
5 (2)
Göstergeler
Öncelikle, bu Trading Sisteminin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da profesyonel ticaret için ideal hale getirir. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. "Smart Support and Resistance Trading System", yeni ve deneyimli tüccarlar için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Forex piyasasında tüccarları hassasiyet ve güvenle donatır. Bu kapsamlı sistem, 7'den fazla strateji, 10 gösterge ve günlük ticaret stratejisi, swing ticare
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Göstergeler
Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu: Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu, ticarette teknik analizi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Dinamik destek ve direnç seviyeleriyle donatılmış olup, yeni anahtar noktalar grafikte ortaya çıktıkça gerçek zamanlı olarak adapte olur ve böylece dinamik ve tepkisel bir analiz sunar. Benzersiz çoklu zaman dilimi yeteneği, kullanıcıların istedikleri zaman diliminde farklı zaman dilimlerinden destek ve direnç seviyelerini göstermelerine olanak tan
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Yardımcı programlar
Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı: "Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı", aynı zamanda "Risk Ödül Oranı Aracı" olarak da bilinen kapsamlı ve yenilikçi bir göstergedir ve teknik analizinizi ve ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Risk Aracı, forex ticaretinde etkili risk yönetimi için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Giriş fiyatı, stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri de dahil olmak üzere ticaret pozisyonlarını önizleme yeteneği ile gelecek işlemlerin ş
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Göstergeler
Trading Oturumları Zaman Göstergesi: "Trading Oturumları Zaman Göstergesi", forex piyasasındaki farklı işlem oturumlarına ilişkin anlayışınızı artırmak amacıyla tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu sorunsuz entegre edilmiş gösterge, Tokyo, Londra ve New York gibi ana oturumların açılış ve kapanış saatleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Otomatik zaman dilimi ayarıyla dünya çapındaki tüccarlara hitap ederek, yüksek likidite dönemleri için işlem saatlerini optimize etmelerine ve düş
FREE
Trend Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
5 (1)
Göstergeler
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Smart Trading Copilot:   Günlük işlem yönetiminizde size yardımcı olacak akıllı bir işlem asistanıdır. Smart Trading Copilot, kullanıcı dostu bir işlem paneli ile modern bir tasarım ve ileri teknoloji kullanmaktadır. Smart Trading Copilot, birçok özellik sunmaktadır: 1. Risk Yönetimi Desteği: Belirtilen risk yüzdesine ve stop loss seviyesine göre uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplayarak, yatırımcıların risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.   2. Risk-Kazanç Önizl
FREE
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Göstergeler
Öncelikle, bu Trading Sisteminin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da profesyonel ticaret için ideal hale getirir. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. "Smart Support and Resistance Trading System", yeni ve deneyimli tüccarlar için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Forex piyasasında tüccarları hassasiyet ve güvenle donatır. Bu kapsamlı sistem, 7'den fazla strateji, 10 gösterge ve günlük ticaret stratejisi, swing ticare
Range Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (3)
Göstergeler
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
AI Trend Pro Max MT4
Issam Kassas
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Göstergesi'nin yeniden çizilme, yeniden gösterim yapmama ve gecikme olmama gibi özelliklere sahip olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de algoritmik ticaret için mükemmel hale getirir. Kullanıcı kılavuzu, ön ayarlar ve çevrimiçi destek dahildir. AI Trend Pro Max, doğruluk, güç ve sadelik arayan tüccarlar için tasarlanmış sofistike, hepsi bir arada bir ticaret sistemidir. Önceki göstergelerle yapılan yıllarca süren geliştirmelere dayanarak, şimdiye kadar geliş
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Akıllı Evrensel Uzman Danışman, alım ve satım tamponları sağlayan herhangi bir özel gösterge ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak ticaret deneyiminizi artırmak için tasarlanmış bir uzman danışmandır. Benzersiz uyumluluğuyla, bu uzman, özel göstergelerinizin tam potansiyelini kullanmanıza ve işlemleri hassasiyet ve kontrolle gerçekleştirmenize olanak tanır. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Trend Kırılma Yakalayıcısı'nı yerleşik bir gösterge olarak ekledik. Trend Kırılma Yakalayıcı
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Yardımcı programlar
Smart Trading Copilot:   Günlük işlem yönetiminizde size yardımcı olacak akıllı bir işlem asistanıdır. Smart Trading Copilot, kullanıcı dostu bir işlem paneli ile modern bir tasarım ve ileri teknoloji kullanmaktadır. Smart Trading Copilot, birçok özellik sunmaktadır: 1. Risk Yönetimi Desteği: Belirtilen risk yüzdesine ve stop loss seviyesine göre uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplayarak, yatırımcıların risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.   2. Risk-Kazanç Önizl
FREE
Range Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
Göstergeler
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Göstergeler
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Çoklu Zaman Dilimlerinde Trend Analizi ve İşlem Gerçekleştirme İçin Kapsamlı Araç MENA TREND INDICATOR & SCANNER , piyasayı görsel ve yapılandırılmış bir yaklaşımla analiz ederek trendleri belirlemek ve işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir ticaret çözümüdür. Bu araç, gerçek zamanlı trend tespiti, çoklu zaman dilimi analizi ve işlem performansı izleme özelliklerini entegre ederek, manuel ve otomatik ticaret stratejileri için çok yönlü bir çözüm s
Trend Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (1)
Göstergeler
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt